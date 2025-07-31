Нормативов нет, но вы держитесь

2023 год был самым жарким в истории Казахстана. На метеостанции Каратобе столбик термометра показывал +46 градусов. Пока рано подводить итоги этого лета, но уже понятно, что оно выдалось очень жарким. Причем не только в Казахстане, но и в других странах. В некоторых из них стали задумываться над тем, чтобы ограничить работу на жаре.
В Казахстане этот вопрос отдан полностью на откуп работодателям — внятных нормативов по работе на открытом воздухе в экстремальную жару нет. При этом запад и юг Казахстана стабильно каждое лето «перегреваются».
Никаких нормативов
Женщина смеется, услышав вопрос о том, есть ли ограничения во время работы на жаре. Она метет площадь — настоящий плац под палящим послеобеденным солнцем в Алматы.
Тазабай уже 10 лет работает дворником, убирает с 12 до 19, потом на смену заходит другой человек. Он говорит, что если устает, то садится на скамейку или под деревом - никто не следит за его режимом, главное, чтобы не было мусора. Жара ему нравится больше, чем холод.
Другой мужчина, отвечающий за полив и уборку парков, рассказывает, что его работа начинается в 8 утра и длится до 5 вечера. В 10 утра есть перерыв на 10 минут, затем с 12 до 13.00 – обед.
«У нас нет ограничений по погоде, хоть 50 градусов, мы будем работать. У нас работают очень сильные крепкие люди – холод, жара, град – это для нас не непогода».
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения в ответе редакции «Власти» признал, что жаркая погода особенно опасна для тех, кто работает на открытом воздухе. Речь идет о сотрудниках коммунальных служб, ремонтных бригад, торговых представителях и т.д.
«Периоды жаркой погоды становятся продолжительными и организмы такой нагрузки не выдерживают. Работать на открытом воздухе в таких условиях, когда влажность воздуха очень низкая, а температура очень высокая, тяжело, организм обезвоживается. Нам нужно обратить внимание на охрану труда и здоровья людей», — говорила тогдашний начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет» Светлана Долгих в интервью «Власти» еще в 2019 году.
В 2022 году были приняты гигиенические нормативы, которые регламентируют только допустимую продолжительность работы на воздухе зимой, а вот про лето и жару там ничего не говорится.
В комитете добавили, что «в соответствии с пунктом 2 статьи 82 Трудового кодекса, работникам, работающим в холодное или жаркое время года на открытом воздухе, в закрытых необогреваемых помещениях, а также занятым на погрузочно-разгрузочных работах, предоставляются специальные перерывы для обогрева либо охлаждения и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогрева, охлаждения и отдыха работников».
При этом точных норм — при какой температуре следует предоставлять перерыв и на какое время — нет. Есть только обтекаемые фразы, на которые работнику сложно сослаться:
«Рекомендуется работодателям и местным исполнительным органам принимать превентивные меры, направленные на обеспечение требований по охране труда. В частности: сокращение продолжительности пребывания на открытом воздухе в наиболее жаркое время суток; организация перерывов в прохладных помещениях; обеспечение работников достаточным количеством питьевой воды и средств защиты от солнца; изменение графиков работы (например, перенос начала и окончания смены на более раннее или позднее время); контроль за состоянием здоровья работников, особенно входящих в группу риска и другие».
Отдыхать каждые 20 минут
Ситуацию можно сравнить с требованиями в России: температура в помещении должна быть на уровне 24-25°C. Если температура без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуют сокращать рабочий день на час; при превышении 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа.
При работе на улице при температуре 32,5°C и выше следует делать перерывы каждые 20 минут работы — отдых должен составлять не менее 10 минут. За смену работники в средствах индивидуальной защиты могут находиться на жаре не более 5 часов, а работники без СИЗ — не более двух. Напитки должны быть в свободном доступе и их температура должна быть около 10-15°C.
В начале июля в Италии 47-летний Брахим Айт Эль Хаджам умер во время заливки бетона на окраине Болоньи, его смерть связывают с экстремальной жарой. После этого в ряде итальянских городов были приняты ограничения на работе на открытом воздухе летом.
Несколько регионов в Италии рассматривают возможность полного запрета на работу на сильной жаре.
Нужно прописывать все в трудовых договорах
Андрей Пригорь, председатель объединения независимых профсоюзов «Аманат» отмечает, что Трудовой кодекс действительно возлагает всю ответственность за безопасность труда в условиях высоких и низких температур на работодателя: «Ничего другого он не регламентирует или отсылает к условиям коллективных договоров. В коллективном договоре, после обсуждения условий между работниками и работодателями, прописываются все нюансы и техника безопасности».
По его мнению, вопросы о безопасности труда по большей части зависят от самих рабочих, от их способности самоорганизоваться в профсоюзы и выдвинуть требования, которые затем могут быть прописаны в коллективных трудовых договорах.
«Но с самоорганизацией у тех, кто работает на открытом воздухе — курьеров, сезонных работников, разнорабочих — все довольно сложно. К примеру, среди курьеров большая ротация работников. Плюс, у них нет единого работодателя, потому что платформы, через которые они получают заказы, не являются работодателями. Они не несут ответственности за работников, даже не оплачивают им больничный. Или, к примеру, дорожные рабочие. Они нанимаются на сезон, чтобы заработать большое количество денег за небольшой и определенный период времени. И они часто не обращают внимания на жару. После этого они расходятся кто куда. В силу этого они не считают необходимым объединяться в профсоюзы», - отмечает Пригорь.
Он считает, что в такой ситуации государство должно начинать играть более активную роль, не перенося всю ответственность на работодателя.
Сейчас инспекции труда могут проводить проверки лишь после получения жалоб: «Но дело в том, что жалоб не поступает. А если их нет, то нет и проблемы. Вот если бы, допустим, дорожные рабочие провели какую-то резонансную забастовку, государство бы обратило на это внимание. В такой ситуации могут сработать только региональные трехсторонние комиссии по образу республиканской трехсторонней комиссии».
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