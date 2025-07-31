Нормативов нет, но вы держитесь

Никаких нормативов

Женщина смеется, услышав вопрос о том, есть ли ограничения во время работы на жаре. Она метет площадь — настоящий плац под палящим послеобеденным солнцем в Алматы.

Тазабай уже 10 лет работает дворником, убирает с 12 до 19, потом на смену заходит другой человек. Он говорит, что если устает, то садится на скамейку или под деревом - никто не следит за его режимом, главное, чтобы не было мусора. Жара ему нравится больше, чем холод.

Другой мужчина, отвечающий за полив и уборку парков, рассказывает, что его работа начинается в 8 утра и длится до 5 вечера. В 10 утра есть перерыв на 10 минут, затем с 12 до 13.00 – обед.

«У нас нет ограничений по погоде, хоть 50 градусов, мы будем работать. У нас работают очень сильные крепкие люди – холод, жара, град – это для нас не непогода».

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения в ответе редакции «Власти» признал, что жаркая погода особенно опасна для тех, кто работает на открытом воздухе. Речь идет о сотрудниках коммунальных служб, ремонтных бригад, торговых представителях и т.д.