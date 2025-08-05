Ержан Нурлыбаев, вице-министр здравоохранения: «Словосочетание “социально-значимое” изжило себя»

Ержан Шакирович, учитывая, что вы сами инциировали это интервью, давайте вы скажете то, что хотели сказать, а после я задам свои вопросы.

С 1 января в Казахстане вводятся новые правила лекарственного обеспечения — теперь препараты будут персонифицированными, и закупаться фактически под каждого конкретного пациента. Основной вопрос — это охват лекарственными препаратами пациентов, которые нуждаются в медикаментозной терапии. Объем лекарственных препаратов определялся или собирался без привязки к персоналии пациента. Условно, берем поликлинику, там сложились какие-то исторические объемы и они просто индексировались на следующий календарный год. Они выбирали пропорцию и объемы подавали. То есть, они были обезличенные.

Все бюджетные процессы государства, в том числе Фонда социального медицинского страхования должны быть персонифицированными. Тем более по лекарствам. В этом году уже полноценно работает маркировка лекарственных препаратов — можно отследить каждую таблетку — ее движение от завода-производителя до конечного получателя. Плюс к этому мы сейчас перешли на персонифицированное составление заявки. То есть врач составляет схему лечения для пациента индивидуально, ежегодно она пересматривается с учетом полученных результатов, диспансеризации и так далее. Потом в разрезе отдельно взятого участка формируется персонифицированная заявка. Далее эти заявки аккумулируют и в итоге «СК-Фармация» получает персонифицированную заявку по всей республике. На конечном этапе для подтверждения получения лекарственного препарата будет использоваться, в том числе, и биометрия — Face ID, отпечаток пальца или просто sms уведомление. Но будет использоваться технология, которая подтвердит адресное получение лекарственного препарата. Первый этап мы провели, собрали заявки. Очень много интересных фактов у нас выяснилось, например, у нас есть пациенты с низким уровнем приверженности к лекарственной, медикаментозной терапии. Причины могут быть две — либо это, мягко говоря, легкомысленное отношение к своему здоровью, либо это пациенты, которые занимаются своим здоровьем самостоятельно, то есть приобретают лекарственные препараты сами с учетом своих приоритетов. Таких пациентов у нас порядка 400- 440 тысяч.

А вы не думаете, что люди просто не хотят связываться с системой и им проще пойти и купить лекарство, чем пытаться взять бесплатно?

Я думаю, что какая-то доля в этом есть. То, что система имела определенные изъяны, это внесло свою лепту в низкий уровень приверженности к медикаментозной терапии. И то, что мы сейчас делаем, как раз направлено на это, мы получили истинную потребность населения, мы получили истинное количество пациентов, нуждающихся в этих лекарственных препаратах. Сейчас мы эту работу завершаем. У нас система будет абсолютно прозрачная.