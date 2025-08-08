«Отсутствие большой гостиницы в Бозжыре не мешает развивать туризм»

Сразу два противоречивых проекта застройки природных мест, ранее замороженных после общественного резонанса, вновь вернулись в повестку: сначала Кок Жайлау в Алматы, теперь Бозжыра в Мангистау. Пять лет назад идея строительства отеля в живописном урочище Бозжыра вызвала массовое возмущение. Теперь проект вновь обсуждается вернулся под новой оберткой «экологической устойчивости», но без каких-либо внятных деталей.
«Власть» рассказывает о том, почему пять лет назад общественность выступала против строительства в Бозжыре, изменилось ли что-то с тех пор, и может ли строительство отеля действительно способствовать развитию туризма.
Пересмотреть проект
В начале лета бизнесмен и основатель компании Agalarov Development Эмин Агаларов (сын российского олигарха Араза Агаларова, был женат на Лейле Алиевой – дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева) опубликовал в Instagram видео, в котором анонсировал изучение урочища Бозжыра для своего нового проекта. Речь в том числе шла о строительстве гостиницы.
Неясно, знал ли Агаларов, что несколько лет назад схожий проект сафари-отеля почти за 40 млрд тенге был приостановлен из-за протестов общественности, после чего турецкий инвестор Феттах Таминдже, близкий к бывшему президента Казахстана, вышел из него.
Реакция на сообщение Агаларова оказалась схожей – под его видео жители Мангистауской области и общественники оставили множество критических комментариев.
Местные власти в своих сообщениях пытаются представить проект «экологически устойчивым».
Так, управление туризма Мангистауской области в своих пресс-релизах уверяет, что особое внимание будет уделено вопросам охраны окружающей среды. А также обещают учитывать мнение местного населения, профильных экспертов и представителей экологической и научной общественности.
Месяцами ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, говоря о необходимости привлекать частных инвесторов в туристическую сферу, призвал не идти на поводу у людей, которые выступают против любой инициативы, направленной на усиление инвестиционного потенциала сферы туризма. И привел в качестве примера ситуацию с урочищем Бозжыра.
Но в свой первый год президентства Токаев поручал правительству пересмотреть данный проект «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы».
На запрос «Власти» о том, чем новый проект будет отличаться от отмененного и устранены ли экологические и социальные риски, ранее вызвавшие критику, в управлении туризма Мангистауской области сообщили, что «площадь находится в процессе определения и будет уточнена по мере формирования и согласования проектных решений».
Какое бы новое место не выбрали власти Мангистауской области, ранее министерство экологии, геологии и природных ресурсов обещало, что отель будет построен за пределами природного заповедника. Урочище Бозжыра является частью государственного природного заказника «Жабайушкан», который входит в список особо охраняемых территорий Мангистауской области. Его общая площадь составляет 316 141,0 га.
«...(Проекты) подлежат обязательному проведению общественных слушаний, в связи с этим до начала строительно-монтажных будут соблюдены и учтены экологические и социальные риски», - обещает ведомство.
В ответе на запрос Власти управление также добавило, что инвестор посетил место с ознакомительной целью, а проектные предложения находятся на стадии проработки. Пока все это выглядит так: инвестор уже есть, но как именно будет реализован проект до конца не ясно.
При этом у чиновников каким-то образом уже есть четкое видение по поводу привлечения туристов. По их ожиданиям, реализация проекта обеспечит устойчивый рост туристического потока до 50-70 тысяч человек в год, также создаст до 150 постоянных рабочих мест.
Ведомство в качестве примера привело пустынный заповедник Dubai Desert Conservation Reserve в ОАЭ, который “позволил значительно диверсифицировать туризм за пределами городской среды, привлечь тысячи экотуристов ежегодно и создать сотни рабочих мест”.
Что думают общественники?
«Если говорить о Бозжыре, то именно этот «марсианский» ландшафт, ставший визитной карточкой Мангистау, привлекает туристов со всего мира. И представьте себе, что рядом появляется отель. Даже самый современный, даже вписывающийся в ландшафт, он всё равно испортит картину. Бозжыра потеряет свою ценность, превратится просто в «фон» для элитного отеля», - считает экологическая активистка Ажар Джандосова.
В 2020 году она вместе с другими общественниками и местными жителями выступала против проекта застройки урочища. Тогда проект приостановили, но пресс-секретарь президента, объясняя его слова, уже тогда подчеркивал, что это не означает отмены проекта.
Вспоминая слова Токаева о том, что не стоит идти на поводу людей, которые выступают против любой инициативы, она отмечает, что это было болезненным ударом по всем, кто выступает за сохранение природных и культурных ценностей, и тревожный знак, что могут приниматься решения, наносящие непоправимый вред природным богатствам.
«У нас нет прямого доступа к президенту, как у тех, кто показывает ему красивые картинки застроенных гор и рисует необоснованные цифры предполагаемых доходов. Надеемся, что «слышащее государство» будет слышать не только девелоперов и аффилированных чиновников, но и гражданское общество», – отмечает общественница.
Жительница Мангистауской области, экоактивистка Асель Догдырбайкызы рассказывает, что с большой тревогой восприняла новость о возможном возобновлении строительства в Бозжыре.
«В 2020 году казалось, что голос народа был услышан, что и правительство, и инвесторы прислушались к мнению общества. Сегодняшняя информация воспринимается как удар не только по общественным ожиданиям, но и по самому понятию гражданского участия», - говорит она.
По словам замдиректора Устюртского государственного природного заповедника Мендыбая Агиева, все больше создается впечатление, будто общественное мнение склоняется к поддержке строительства, однако, как он считает, немалую роль здесь играет позиция местных акиматов.
Догдырбайкызы в свою очередь отмечает, что местные жители по-прежнему против строительства, что было заметно по реакции на пост бизнесмена Агаларова, в котором он заявил о планах построить курорт.
Джандосова подчеркивает, что открытые оффлайн-обсуждения таких проектов сейчас практически не проводятся, даже общественные слушания проходят на сайтах.
Тем не менее, по ее словам, общественники продолжат требовать прозрачности обсуждения проектов с общественностью и экспертами, а также выработки совместных решений, которые позволят развивать экологический туризм максимально устойчиво.
«Мы будем использовать все законные методы, чтобы не допустить разрушения природного памятника», - обещает она.
Курорт – единственный вариант?
«Когда в 2020 году хотели построить гостиницу, всех возмущало именно то, что она нарушит красивый, необитаемый вид, ради которого люди едут туда, – вспоминает
исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Вера Воронова. – Любая большая стройка нарушает естественный вид. В этом вся фишка».
По ее словам, глинистые почвы Бозжыры очень чувствительные и след от однажды проехавшей машины держится десятки лет.
«И, конечно, какая-то крупная стройка означает, что туда будет ездить крупная строительная техника, и будет еще больше повреждений. И самое главное, мне кажется, любое крупное строительство будет не очень устойчиво в том плане, что там нет воды, то есть туда надо все доставлять», - отмечает Воронова.
Она замечает, что изменения в биоразнообразии заметны даже без строительства на фоне увеличившегося потока туристов.
По информации управления туризма Мангистауской области в восточной части территории ущелья Бозжыра, на скальных утёсах обитает устюртский архар. В этих же районах встречаются хищные птицы, такие как степной орёл, беркут, стрепет, филин и каракулюк. Из растительности произрастают баялыш и тюльпан Согдианы.
«Места обитания диких животных и птиц находятся под наблюдением инспекторов заповедника "Кызылсай". Транспорт, направляющийся к строительной площадке, должен передвигаться строго по одной специально выделенной дороге, которая также будет находиться под контролем инспекторов», - говорится в ответе управления.
Асель Догдырбайкызы считает, что строительство отеля повлечет негативные последствия не только для природы, но и для местного сообщества.
«Для мангистаусцев Бозжыра – не просто красивая долина, а место с сакральным смыслом, часть национальной идентичности. Агрессивный туризм меняет образ жизни местных жителей», – говорит экоактивистка.
Ажар Джандосова задается вопросом, что именно инвестор и власти имеют в виду, называя проект «экологически устойчивым». По ее мнению, наилучшим решением для окружающей среды было бы полное отсутствие каких-либо отелей рядом с Бозжырой.
«У кочевников есть главное правило, которое вполне можно считать принципом экологической ответственности: не оставлять после себя никаких следов», — добавила она.
Джандосова, как и другие общественники, с кем поговорила «Власть», отмечает, что они не выступают против инвестиций в развитие туризма. А выступают за то, чтобы это развитие происходило ответственно, с учетом мнения независимых экспертов и общества, не в ущерб природным территориям.
Активисты предлагали такие участки, в том числе недалеко от села Сенек, которое может представлять интерес для туристов, и где местное население получит рабочие места.
Воронова также соглашается, что гостиница выглядит необоснованным решением, поскольку Бозжыра находится не так далеко от Актау (около 300 км) и Жанаозена (около 148 км).
«Есть много вариантов, взяли палатки и съездили туда. Отсутствие большой гостиницы не мешает также продолжать развивать туризм», - говорит она.
Вместо этого Воронова предлагает развивать базовую инфраструктуру вокруг урочища и тем самым дать возможность местному бизнесу дальше развиваться.
По ее словам, вокруг Бозжыры не хватает указателей, куда и как ехать, чтобы машины не съезжали с маршрутов. Не хватает установленных площадок для палаточных лагерей и экологических общественных туалетов.
«Турфирмы заинтересованы в том, чтобы эти места оставались в хорошем состоянии, потому что это источник их бизнеса. Поэтому они сами очень ответственно относятся, убирают за собой мусор. Это как раз про экологический туризм, когда туристы приносят экономический бонус для местного населения», – добавила она.
Джандосова также говорит, что сейчас именно неорганизованный туризм наносит огромный ущерб этому уникальному месту и для этого важна элементарная организация порядка посещения Бозжыры.
«Это вполне по силам местным властям и для этого не нужен ни статус памятника ЮНЕСКО (активисты направляли запросы и письма с просьбой включить Бозжыру в перечень объектов ЮНЕСКО – В.), ни строительство отелей».
Говоря о том, что строительство отеля может создать рабочие места, Догдырбайкызы отмечает, что в краткосрочной перспективе отель может создать рабочие места и привлечь доход, но экономическая выгода не должна достигаться за счет разрушения природы.
«Туризм может развиваться и без капитального строительства. Мировая практика экотуризма доказывает, что показать уникальную природу можно экологичными способами», - говорит Догдырбайкызы.
С ней солидарен и Мендибай Агиев: «Наша власть никак не устанет повторять старую пластинку про "будут рабочие места для населения". Но какие именно рабочие места? Охранник, уборщица, мойщик посуды и тому подобное. А для других должностей требуются квалифицированные специалисты».
Поддержите журналистику, которой доверяют.