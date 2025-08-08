«Отсутствие большой гостиницы в Бозжыре не мешает развивать туризм»

Пересмотреть проект

В начале лета бизнесмен и основатель компании Agalarov Development Эмин Агаларов (сын российского олигарха Араза Агаларова, был женат на Лейле Алиевой – дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева) опубликовал в Instagram видео, в котором анонсировал изучение урочища Бозжыра для своего нового проекта. Речь в том числе шла о строительстве гостиницы.

Неясно, знал ли Агаларов, что несколько лет назад схожий проект сафари-отеля почти за 40 млрд тенге был приостановлен из-за протестов общественности, после чего турецкий инвестор Феттах Таминдже, близкий к бывшему президента Казахстана, вышел из него.

Реакция на сообщение Агаларова оказалась схожей – под его видео жители Мангистауской области и общественники оставили множество критических комментариев.

Местные власти в своих сообщениях пытаются представить проект «экологически устойчивым».

Так, управление туризма Мангистауской области в своих пресс-релизах уверяет, что особое внимание будет уделено вопросам охраны окружающей среды. А также обещают учитывать мнение местного населения, профильных экспертов и представителей экологической и научной общественности.

Месяцами ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, говоря о необходимости привлекать частных инвесторов в туристическую сферу, призвал не идти на поводу у людей, которые выступают против любой инициативы, направленной на усиление инвестиционного потенциала сферы туризма. И привел в качестве примера ситуацию с урочищем Бозжыра.

Но в свой первый год президентства Токаев поручал правительству пересмотреть данный проект «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы».

На запрос «Власти» о том, чем новый проект будет отличаться от отмененного и устранены ли экологические и социальные риски, ранее вызвавшие критику, в управлении туризма Мангистауской области сообщили, что «площадь находится в процессе определения и будет уточнена по мере формирования и согласования проектных решений».