«Вы занимаетесь здесь пропагандой ненависти, господа»

Группа из 15 депутатов мажилиса предложила поправки в законодательство, предусматривающие запрет на «пропаганду ЛГБТ» в Казахстане. За нарушение – штраф 20 МРП, а при повторном – 40 МРП или административный арест.
Первое обсуждение поправок прошло во вторник и было почти незаметным, но уже в среду в мажилисе устроили широкую презентацию предложений, которая сопровождалась выступлениями как самих депутатов, так и приглашенной консервативной общественности, давно требовавшей пойти по пути российских законодателей, несколько лет назад ограничивших распространение информации об ЛГБТ-людях, называя эти действия пропагандой.
«Власть» публикует выдержки выступлений на заседании, где мало кто стеснялся использовать язык вражды и ненависти, называя это борьбой за традиционные ценности.
Поправки, запрещающие пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации внесли 15 депутатов мажилиса: Едил Жанбыршин, Ринат Заитов, Ардак Назаров, Самат Мусабаев, Аманжол Алтай, Ерболат Сатыбалдин, Ажар Сагындыкова, Наталья Дементьева, Жанарбек Ашимжанов, Болат Керимбек, Нурлан Ауесбаев, Айна Мурсалимова, Ирина Смирнова, Нургуль Тау и Гульдара Нурым.
Заседание рабочей группы по законопроекту начали с опозданием – мажилис на пленарном заседании принял большой закон «Об искусственном интеллекте», но в зале, где «обсуждали» поправки по запрету пропаганды ЛГБТ, не могли подключить интернет. Пока пытались наладить оборудование, модератор, лидер фракции правящей партии «Аманат» Елнур Бейсенбаев категорично заявил: «Сегодня все нормы, которые будем рассматривать, скорее всего примем. Поэтому если есть рекомендации, предложения, сейчас прошу озвучить, если кто-то не согласен». А следом, рассматривая сравнительную таблицу, с удивлением воскликнул: «А где слова “пропагандирующие”? Мы же их вчера «посадили!».
Нужные слова депутат нашел, и, ожидая начала, парламентарии обсуждали поправки. Прозвучал вопрос про педофилию, а кто-то в шутку ответил: «Все начинается с ЛГБТ», добавив, что надо добавить нормы и о зоофилии. Наталья Дементьева, выступавшая несколько раз в защиту животных парировала, что «это совсем другое». Так с шутками депутатам пришлось переместиться в другой кабинет, где связь работала более стабильно, и где на обсуждение, решение всех вопросов и голосование ушел один час и две минуты.
«В казахстанских СМИ имеет место пропаганда ЛГБТ»
Усен Сулеймен, руководитель фонда «Национальный фонд содействия процветанию», член ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан, бывший дипломат:
«Отрадно, что после длительных дискуссий и исследований депутаты предлагают запретить публичное распространение информации, предполагающей пропаганду и агитацию педофилии, нетрадиционной сексуальной ориентации. Считаю, что предлагаемый запрет в информационной сфере станет очередным шагом на пути обеспечения защиты и безопасности детей.
Наш фонд провел независимое исследование. Мы публично презентовали его итоги в июле. Основной вывод исследования: цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.
В ходе исследования выявлено значительное количество публикаций по тематике ЛГБТ в социальных медиа. Так, за истекший год по данной тематике было опубликовано 1559 материалов. Помимо этого на популярных площадках соцмедиа наблюдается активность блогеров и пользователей, которые публикуют материалы, связанные с вопросами нетрадиционных ориентаций с пропагандой ценностей ЛГБТ.
Абсолютное большинство участников опроса – 71,8% – высказали свое негативное отношение к ЛГБТ-сообществу. Нет сомнения в том, что поправки депутатов найдут широкую общественную поддержку.
Казахстан – не первопроходец в этом вопросе. Во многих странах уже давно существует законодательство, предусматривающее запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в публичных местах, СМИ и интернете – Литва, Грузия, Кыргызстан, Венгрия, Россия и другие страны».
ЛГБТ может вызвать обострение ментальных расстройств, считает минздрав
Наби Есимов, заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава:
«Лица из группы ЛГБТ могут относиться к двум категориям населения. Первая – это лица, имеющие ментальные расстройства и вторая группа – не имеющие ментальных расстройств. В частности, это люди, чья гендерная идентичность не соответствует его зарегистрированному при рождении полу, характеризующиеся стремлением жить и функционировать в качестве противоположного пола и обычно сочетающиеся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего анатомического пола и желанием совершения трансгендерного перехода путем гормонального и хирургического вмешательства.
Необходимо отметить, что любая пропаганда, будь то открытая или скрытая, на развивающуюся психику детей оказывает прямое влияние, так как критическое мышление в детском возрасте не сформировано. Если в этот момент ребенку демонстрировать нетрадиционные установки, то скорее всего эти ценности укоренятся в образе его жизни на долгие годы.
Психологическая перегрузка подростка идеологизированным контентом, касающегося сексуальности, может спровоцировать повышенный уровень тревожности, неуверенности, эмоциональную неустойчивость, подавленность настроения, ощущение социальной изолированности при несоответствии модным идеалам, трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации.
Всесторонняя пропаганда ЛГБТ может вызвать обострение ментальных расстройств у несовершеннолетних лиц с предрасположенностью к психическим поведенческим расстройствам.
Пропаганда ЛГБТ может оказывать сильное влияние на формирование нетрадиционных ценностей у несовершеннолетних, что в конечном итоге может оказать свое негативное влияние на демографическую ситуацию в нашей стране».
«Попытка представить ЛГБТ как угрозу – это манипуляция страхом»
Арсен Аубакиров, координатор Коалиции нового поколения правозащитников, директор общественного фонда Human Rights Consulting Group:
«Тема обсуждения – поправки, направленные на запрет пропаганды педофилии и ЛГБТ, и уже само объединение этих двух понятий в одно предложение глубоко ошибочно, недопустимо и оскорбительно. Оно стигматизирует целую группу населения, противоречит международному праву и вносит в общественное сознание ложную связь между сексуальным насилием и идентичностью человека.
В 2015 году Конституционный совет Казахстана признал не соответствующим Конституции законопроект, который вводил так называемую «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Если вы примите поправки в этот раз, мы будем оспаривать их в этот раз уже в Конституционном суде.
Принятие этой поправки не защитит детей, а напротив, усилит насилие, страх и самоцензуру. Под угрозой окажутся учителя, журналисты, блогеры, психологи, ученые и даже родители, которые просто говорят о принятии, уважении и достоинстве. Любое упоминание ЛГБТ может быть расценено как пропаганда, это создает правовую неопределенность и открывает путь к избирательному преследованию. Молодые люди, сталкивающиеся с буллингом, депрессией и изоляцией, потеряют доступ к информации и поддержке. Мы не защищаем их, мы толкаем их в тень этими поправками.
Подобные законы уже были приняты в других странах, например, в России. Их результат: рост насилия, самоубийств среди подростков и отток талантливых граждан за границу, международная изоляция и санкции, в том числе – персональные против инициаторов таких законов. Казахстан не должен повторять этот путь. Попытка представить ЛГБТ как угрозу – это не про защиту традиций, это про манипуляцию страхом.
В 2025 году мы стоим перед выбором: построить страну, где закон защищает каждого, или страну, где закон используется для подавления и страха».
Жанар Секербаева, со-основательница феминистской инициативы «Феминита»:
«В Казахстане нет закона, определяющего и запрещающего пропаганду ЛГБТ. Конституция гарантирует равные права для всех граждан. Понятие «пропаганда ЛГБТ» отсутствует в казахстанском законодательстве. Любая инициатива по ограничению информации о людях такой ориентации может противоречить Конституции, в частности – статье о равенстве перед законом и запрете дискриминации.
Также нет никакого достоверного научного исследования в Казахстане с большой выборкой о существовании пропаганды ЛГБТ.
Любое законодательное предложение должно все-таки опираться на доказательства, а не на эмоции. На сегодня нет данных, что видимость ЛГБТ ведет к росту насилия или к каким-либо социальным угрозам. Напротив, замалчивание проблемы приводит к стигматизации и психическим травмам у молодых людей и девушек».
«Никакие опросы общественного мнения не могут быть положены в основу ограничения прав человека»
Татьяна Чернобиль, независимый эксперт по правам человека:
«Всё, при чем мы сегодня присутствуем, господа, не просто антинаучно, но это попытка навязать ничего не подозревающим, невинным людям преступные замыслы. То есть, обвинить их в попытке обаять, соблазнить, совратить, обратить во что-то или кого-то. Что это, как не ложный донос или распространение заведомо ложной информации?
Во-вторых, мы с вами, господа, недопустимо тривиализуем понятие пропаганды. В нашей с вами собственной Конституции и международных стандартах в области прав человека подлежащих запрету видов пропаганды существует всего два: это пропаганда войны и насилия, и вражды и ненависти – все. Соответственно, то, в чем вы сейчас упражняетесь, как раз и является, цитируя Международный пакт о гражданских и политических правах, подстрекательством к дискриминации, вражде или насилию – то есть, пропагандой ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Сейчас мы с вами пытаемся институциализировать диктатуру большинства. Но напомню, с точки зрения прав человека никакие опросы общественного мнения не могут быть положены в основу ограничения прав человека.
Повода сейчас защищать детей от так называемой пропаганды ЛГБТ совершенно не существует. ЛГБТИК+ сообщество в Казахстане не защищено ни законом, ни на практике.
Будет ли возможность у ЛГБТИК-представителей в Казахстане реализовать собственное слово и себя – то есть, как-то выразиться? И второй вопрос: Как вы будете отличать свободу выражения и слова ЛГБТИК-людей от так называемой пропаганды? Ответьте на эти два вопроса и задумайтесь».
«Каждый второй ЛГБТ-подросток думал о совершении суицида»
Азият Агишев, правозащитник и активист, НПО Education Community:
«Когда мы говорим о законах, которые заявляют своей целью защиту детей, важно понимать, что закон должен защищать всех детей, в том числе – ЛГБТ-подростков, которые сейчас находятся в кризисном состоянии и сталкиваются с высоким количеством насилия и дискриминации.
Именно с этой целью мы провели исследование среди более 600 человек – ЛГБТ-подростков и молодежи, и узнали очень тревожные данные из самого опросника.
52 процента ЛГБТ-подростков до 17 лет думали о совершении суицида в течение последнего года, а около 40 процентов уже предпринимали попытки суицида. И это данные только за последний год.
Основными причинами, толкающими ЛГБТ-детей к таким отчаянным мерам, как суицид, является именно травма и насилие со стороны сверстников, а также иногда со стороны педагогов. Около 70 процентов опрошенных из подвергались буллингу в школе из-за своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, это проявлялось в виде разных комментариев, толчков, ударов и так далее.
Законы формируют представление общества о том, что является нормальным и что является моралью. Они не всегда отражает мораль, но неизбежно влияют на формирование морали. И, соответственно, отношение различных людей к соответствующим группам. Принятие закона, который запрещает так называемую «пропаганду» подаст обществу сигнал, что ЛГБТ-люди неправильные, дефективные и не имеют базовых прав, что к ним можно относиться как к гражданам второго сорта».
Депутаты предлагают прописать в новой Конституции, что «Казахстан не признает ЛГБТ»
Едил Жанбыршин, депутат мажилиса от фракции Amanat:
«Я не согласен с мнением правозащитников. Мы говорим о том, чтобы не пропагандировать ЛГБТ, поэтому это манипуляция. Например, возьмем соцсети, посмотрите, откуда они выходят? (Здесь депутат показывает видео «Феминиты», где ее со-основательницы выходят из большой вагины, сделанной из ткани). Здесь, например, неприличное фото. Это взрослые люди. Неприличная картина. Как можно в соцсети это выставлять?
Открыто говорят: они лесбиянки, позиционируют себя как лесбиянки. Зачем нашему обществу вот такая пропаганда?
Вам никто не запрещает, вас никто не водворяет в изолятор, не сажает в тюрьму за то, что вы другой ориентации. Вы ходите в рестораны, ходите в обществе, открыто, демократично, участвуете на заседании мажилиса. То есть, вы как представители нетрадиционной ориентации полностью, всецело вы – граждане, и свободно участвуете в жизни общества. Мы запрещаем пропагандировать неприличные вещи в обществе. Вы можете жить своей жизнью по своей ориентации, но пропагандировать мы запрещаем».
Ринат Заитов, депутат мажилиса от фракции Amanat:
«Проблем много. Например, в Мангистау ЛГБТ, в Туркестане, когда мы видели, как представитель ЛГБТ с плакатами выступал. Здесь мы молчали. Мы хотим защитить своих детей, свое подрастающее поколение. Так же, как мы ограничиваем показ детям сцен убийства животных, мы обязаны запретить и пропаганду [нетрадиционных] половых отношений».
Анас Баккожаев, депутат мажилиса от фракции Amanat:
«Я расскажу тому выступающему, кто сказал, что это дискриминация по признаку пола, и [они будут] обращаться в Конституционный суд. Да, их право обращаться. Пол – это характеристика биологическая. Она присуща каждому от рождения. И она четко фиксируется. Сексуальная ориентация, которую вы защищаете – это форма поведения, которая никак не относится к этому полу. Соответственно, ограничение или запрет сексуальной ориентации никак не относится к полу или правам гражданина. Поэтому я надеюсь, представители Конституционного суда также будут руководствоваться твердой логикой. Поэтому вам я сразу скажу: шансы невелики. Это мое личное мнение. Поэтому здесь запутывать коллег не нужно. Конституция у нас правильная, и я даже предлагаю, сейчас идут предложения по новой Конституции, реформе, там надо четко прописать, что Казахстан не признает ЛГБТ. Есть мужчины и женщины. Все. Это мое предложение».
***
Под конец обсуждения один из спикеров – член рабочей группы и юридический консультант Борис Круглов напомнил, что группа обсуждает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела». «Те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, к вопросам архивного дела, наверное, не относятся», – сказал он. При этом, по его мнению, в стране есть агрессивное «ЛГБТ-лобби», и нужен отдельный закон, иначе останутся «лазейки».
«Мы попытаемся запретить пропаганду ЛГБТ, а оно будет под видом научных работ, под видом еще каких-то вещей», – выразил опасение он.
Только к концу обсуждения спикеры затронули и предлагаемую административную ответственность за «пропаганду ЛГБТ» – она будет регулироваться так же, как и распространение другого противоправного контента.
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов напомнил о том, что МВД предлагает ввести ответственность за распространение и размещение противоправного контента в случаях, когда эксперты не усматривают уголовного деяния.
«С учетом того, что в рамках законопроекта по вопросам архивного дела к противоправному контенту предлагается отнести пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии, мы считаем нецелесообразным введение отдельной статьи, предусматривающей ответственность за данные действия», – сказал вице-министр.
В МВД согласились. «Будет введена ответственность за размещение и распространение противоправного контента, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За первое деяние будет штраф в размере 20 МРП, если деяние будет совершаться повторно в течение года – 40 МРП, либо административный арест до 10 суток», – сказал начальник управления комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков.
Приглашенные на заседание рабочей группы постоянно писали в чат ZOOМ-конференции, что исследование, проведенное фондом «Национальный фонд содействия процветанию» не видели и пытались выяснить, где с ним ознакомиться. Также, в частности, Татьяна Чернобиль пыталась понять, о каких поправках все же идет речь, потому что «ни у кого вообще нет текста».
«Мы что обсуждаем, мы здесь в качестве кого присутствуем?», – поинтересовалась она.
«Инициатором является министерство (культуры и информации - В.), мы вас пригласили, чтобы потом вопросов не было о том, что вы не выступали. Конечно, вы не являетесь членами рабочей группы, в связи с этим у вас и не должно быть данного текста на руках. Но мы после принятия обязательно вас уведомим через министерство, которое курирует эти вопросы, передадим данные нормы», – резюмировал Бейсенбаев.
После этого он перечислил новые нормы, которые вводятся в некоторые статьи закона «О правах ребенка».
Одобренная еще накануне рабочей группой поправка гласит, что использование масс-медиа, литературы, зрелищных и других мероприятий, «пропагандирующие нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию», будет преследоваться по закону. Этой поправкой информация об ЛГБТ приравнивается к порнографии, культу жестокости и насилия, оскорбляющих человеческое достоинство.
Кроме того, запрещается показывать, продавать или дарить детям игрушки и информационную продукцию, «пропагандирующую нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию».
Третья поправка впервые вводит определение «пропаганды ЛГБТ» в казахстанское законодательство, и оно максимально широкое:
«Под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации понимается распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, в том числе намеренно искаженной для неопределенного круга лиц в целях формирования положительного общественного мнения».
Идентичные нормы предполагается внести в другие законы: «О связи», «О культуре», «Об образовании», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О кинематографии», «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», и «О масс-медиа».
Члены рабочей группы проголосовали за них единогласно. Это значит, что теперь законопроект с поправками о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, вынесут на пленарное заседание мажилиса, затем сената и после, если их пример парламент, документ поступит на подпись президенту.
