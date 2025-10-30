«Вы занимаетесь здесь пропагандой ненависти, господа»

Анас Баккожаев, депутат мажилиса от фракции Amanat:

«Я расскажу тому выступающему, кто сказал, что это дискриминация по признаку пола, и [они будут] обращаться в Конституционный суд. Да, их право обращаться. Пол – это характеристика биологическая. Она присуща каждому от рождения. И она четко фиксируется. Сексуальная ориентация, которую вы защищаете – это форма поведения, которая никак не относится к этому полу. Соответственно, ограничение или запрет сексуальной ориентации никак не относится к полу или правам гражданина. Поэтому я надеюсь, представители Конституционного суда также будут руководствоваться твердой логикой. Поэтому вам я сразу скажу: шансы невелики. Это мое личное мнение. Поэтому здесь запутывать коллег не нужно. Конституция у нас правильная, и я даже предлагаю, сейчас идут предложения по новой Конституции, реформе, там надо четко прописать, что Казахстан не признает ЛГБТ. Есть мужчины и женщины. Все. Это мое предложение».

***

Под конец обсуждения один из спикеров – член рабочей группы и юридический консультант Борис Круглов напомнил, что группа обсуждает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела». «Те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, к вопросам архивного дела, наверное, не относятся», – сказал он. При этом, по его мнению, в стране есть агрессивное «ЛГБТ-лобби», и нужен отдельный закон, иначе останутся «лазейки».

«Мы попытаемся запретить пропаганду ЛГБТ, а оно будет под видом научных работ, под видом еще каких-то вещей», – выразил опасение он.

Только к концу обсуждения спикеры затронули и предлагаемую административную ответственность за «пропаганду ЛГБТ» – она будет регулироваться так же, как и распространение другого противоправного контента.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов напомнил о том, что МВД предлагает ввести ответственность за распространение и размещение противоправного контента в случаях, когда эксперты не усматривают уголовного деяния.

«С учетом того, что в рамках законопроекта по вопросам архивного дела к противоправному контенту предлагается отнести пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии, мы считаем нецелесообразным введение отдельной статьи, предусматривающей ответственность за данные действия», – сказал вице-министр.

В МВД согласились. «Будет введена ответственность за размещение и распространение противоправного контента, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За первое деяние будет штраф в размере 20 МРП, если деяние будет совершаться повторно в течение года – 40 МРП, либо административный арест до 10 суток», – сказал начальник управления комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков.

Приглашенные на заседание рабочей группы постоянно писали в чат ZOOМ-конференции, что исследование, проведенное фондом «Национальный фонд содействия процветанию» не видели и пытались выяснить, где с ним ознакомиться. Также, в частности, Татьяна Чернобиль пыталась понять, о каких поправках все же идет речь, потому что «ни у кого вообще нет текста».

«Мы что обсуждаем, мы здесь в качестве кого присутствуем?», – поинтересовалась она.

«Инициатором является министерство (культуры и информации - В.), мы вас пригласили, чтобы потом вопросов не было о том, что вы не выступали. Конечно, вы не являетесь членами рабочей группы, в связи с этим у вас и не должно быть данного текста на руках. Но мы после принятия обязательно вас уведомим через министерство, которое курирует эти вопросы, передадим данные нормы», – резюмировал Бейсенбаев.

После этого он перечислил новые нормы, которые вводятся в некоторые статьи закона «О правах ребенка».

Одобренная еще накануне рабочей группой поправка гласит, что использование масс-медиа, литературы, зрелищных и других мероприятий, «пропагандирующие нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию», будет преследоваться по закону. Этой поправкой информация об ЛГБТ приравнивается к порнографии, культу жестокости и насилия, оскорбляющих человеческое достоинство.

Кроме того, запрещается показывать, продавать или дарить детям игрушки и информационную продукцию, «пропагандирующую нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию».

Третья поправка впервые вводит определение «пропаганды ЛГБТ» в казахстанское законодательство, и оно максимально широкое:

«Под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации понимается распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, в том числе намеренно искаженной для неопределенного круга лиц в целях формирования положительного общественного мнения».

Идентичные нормы предполагается внести в другие законы: «О связи», «О культуре», «Об образовании», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О кинематографии», «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», и «О масс-медиа».

Члены рабочей группы проголосовали за них единогласно. Это значит, что теперь законопроект с поправками о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, вынесут на пленарное заседание мажилиса, затем сената и после, если их пример парламент, документ поступит на подпись президенту.