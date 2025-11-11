Зеленый водород: последняя капля Каспийского моря?

Hyrasia One — мегапроект по производству «зелёного» водорода с футуристическим названием и амбициозным масштабом, который разрабатывается в Мангистауской области. Однако вместо того, чтобы стать благом для энергетического перехода страны, этот проект несёт привычные черты экстрактивизма и «зелёного колониализма».
«Зелёный» водород — это топливо, не содержащее углерода, которое теоретически может радикально сократить выбросы и загрязнение. За реализацию проекта Hyrasia One отвечает германская Svevind Group, предполагающая строительство тысяч ветряных турбин и солнечных панелей у побережья Каспийского моря — с прицелом на экспорт.
Главное обещание зелёного водорода заключается в возможности заменить уголь и газ в тяжёлой промышленности и на транспорте дальнего следования. Однако оборудование и техника требуют значительных модернизаций, чтобы использовать водород в качестве топлива, — а это означает дополнительные инвестиции и перестройку инфраструктуры. Высокая воспламеняемость, низкая плотность, трудности хранения и транспортировки увеличивают капитальные и эксплуатационные расходы. Эти затраты можно минимизировать за счет эффекта масштаба — именно этим объясняется планируемая мощность 2 млн тонн на Hyrasia One.
Существуют успешные водородные установки, как правило, меньшего масштаба и работающие для местного использования, что позволяет избежать расходов на преобразование в аммиак, хранение и транспортировку. Например, завод Invenergy’s Sauk Valley Hydrogen в США производит до 40 тонн зелёного водорода в год, который используется для охлаждения турбин на соседней газовой электростанции Nelson Energy Center мощностью 980 МВт.
Аналогичный Hyrasia One китайский проект Envision Energy также ориентирован на экспорт и является крупнейшим в мире предприятием по производству зелёного водорода и аммиака с годовой мощностью 320 000 тонн аммиака. Запуск экспорта запланирован на четвертый квартал 2025 года, а за три года мощность намерены увеличить до 1,5 млн тонн. Однако у проекта схожие проблемы — ориентация на экспорт, огромные капитальные затраты и нестабильный зарождающийся рынок.
Схема «зеленого колониализма» предполагает использование ресурсов менее экономически и структурно развитых стран для якобы продвижения энергетического перехода и декарбонизации в более богатых государствах. Однако нефинансовые издержки — такие как переселение, загрязнение и утрата биоразнообразия (то, что экономисты называют отрицательными внешними эффектами) — несет страна, в которой производится водород.
Hyrasia One будет включать более 5 000 ветряных турбин высотой по 150 метров на нераскрытой территории и солнечные панели, размещенные примерно на 150 квадратных километрах в пяти кластерах Мангистауской области.
В соответствии с традициями иностранных инвесторов, кластеры проекта названы в честь «пяти добродетелей», упомянутых в творчестве поэта Абая: стремление (талап), труд (еңбек), размышление (терең ой), довольство (қанағат) и милосердие (рақым).
На пике мощности проект будет производить 40 ГВт электроэнергии, что почти в два раза превышает общую установленную мощность Казахстана (25,3 ГВт). Эта энергия будет питать электролизные установки, которые забирают воду из Каспийского моря и разделяют её, производя 2 миллиона тонн водорода в год. Далее водород преобразуется в 11 миллионов тонн аммиака для удобной транспортировки на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Европы.
Нефть, изменение климата и мелеющее море
Проект Hyrasia One может потребовать до 60 миллионов м³ воды в год, что эквивалентно 0,00008% общего объема Каспийского моря или 100% годового водопользования Мангистауской и Атырауской областей в 2020 году. Влияние проекта на объем воды Каспийского моря может быть незначительным по сравнению с последствиями климатического кризиса и уменьшением притока рек, однако остается спорным в регионе, где растет дефицит воды и расположено значительное количество добывающих компаний.
Осушит ли производство зеленого водорода Каспийское море? Нет. В этом отношении нефтегазовая промышленность вне конкуренции. Но производство зеленого водорода окажет негативное влияние на качество воды и, следовательно, затронет местную экосистему. Успех Hyrasia One зависит от электролиза, который требует очищенной воды. Это означает, что проект, вероятно, создаст опреснительные установки, а примеси будут сбрасываться обратно в Каспийское море.
Экологические и социальные издержки масштабных ветровых и солнечных электростанций Hyrasia One также могут быть значительными — от потери среды обитания и биоразнообразия до утраты земель, используемых местными жителями, что особенно остро почувствуют прибрежные сообщества.
Хотя ущерб от них меньше, чем от добычи ископаемого топлива, строительство солнечных и ветровых электростанций такого промышленного масштаба исключительно для неэффективного производства и экспорта водорода в регионе, страдающем от нехватки воды и дефицита электроэнергии, выглядит в лучшем случае неразумным.
Чтобы компенсировать нехватку воды, правительство использует опреснительные установки, превращающие воду Каспийского моря в питьевую. Поэтому приветствовать новый амбициозный проект, производящий очищенную воду и безуглеродную энергию не для непосредственных нужд населения, а на экспорт в формирующийся и нестабильный рынок, кажется ошибочным.
Обещанный экономический рост, вероятнее всего, принесет выгоду частным компаниям, участвующим в проекте, и центральному правительству, а не местным сообществам вдоль Каспийского моря, которые столкнутся с социальными и экологическими издержками проекта.
Проект является ярким напоминанием о туннельном видении экономического роста, основанном на добыче и экспорте, обремененного обещаниями всеобщего процветания, тогда как непосредственные сообщества несут на себе основное бремя так называемого экономического роста и истощения.
Нет необходимости в дальнейшем наращивании человеческой активности в Каспийском регионе — будь то промышленные проекты, конференции или повторяющиеся мониторинги и исследования. Напротив, необходимо сократить, точнее, свести к минимуму проблемный антропогенный след.
Сокращение добычи ископаемого топлива или даже полный отказ от нее помогли бы предотвратить мрачные прогнозы для Каспийского моря, вызванные глобальным потеплением, и снизили бы растущую нехватку воды в реке Еділ (Волга).
Это глобальная проблема, выходящая за пределы компетенции одного лишь Казахстана, в условиях все более враждебной мировой политической среды для мер по смягчению последствий изменения климата.
И все же Казахстан обладает властью и возможностями влиять на ряд локальных факторов, определяющих судьбу Каспийского моря и его населения.
В научной литературе нет недостатка в исследованиях катастрофических последствий добычи ископаемого топлива для экосистем Каспийского моря. Тем не менее нефтяное месторождение Кашаган — одно из самых технологически проблемных, экологически вредных и экономически сомнительных оффшорных месторождений — было разработано в охраняемой природной зоне, которая, по прогнозам, высохнет к концу века, что в конечном итоге приведет к исчезновению каспийского тюленя и осетра.
Единственным способом возмещения нанесённого ущерба, по-видимому, остаются экологические штрафы, которые затем успешно оспариваются юридическими командами нефтяных гигантов.
Поскольку Казахстан пересматривает условия контрактов с крупными нефтяными компаниями по добыче ископаемого топлива, а новые проекты, такие как Hyrasia One, находятся на ранних стадиях разработки, открывается окно возможностей для того, чтобы направить экономическую политику страны в сторону отказа от добывающего рентного капитализма.
Помимо крупных нефтяных проектов, жители Казахстана также становятся свидетелями уничтожения значительно меньшей системы озёр Малый Талдыколь в Астане — ради строительства жилых комплексов и торгового центра на их месте. При гораздо меньших вовлечённых интересах и более ограниченной юрисдикции, пример Малого Талдыколя не внушает надежды на спасение Каспийского моря.
Тем не менее, ещё не всё потеряно — у нас есть время предотвратить наихудший сценарий. Необходимо пересмотреть проект Hyrasia One по производству зелёного водорода и запретить любые будущие проекты, которые могут истощить Каспийское море, включая новые нефтегазовые разработки. Правительству Казахстана следует сотрудничать с другими прикаспийскими странами — Россией, Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном — для пересмотра приоритетов в сфере добычи нефти и газа.
В идеале более строгая система подотчётности могла бы изменить поведение производителей и предотвратить разливы нефти и другие виды загрязнений, а также обеспечить ликвидацию уже существующих загрязнений. Восстановление реки Еділ должно стать приоритетным пунктом повестки дня регионального сотрудничества. Решения существуют, но время уходит — действовать нужно сейчас.
Жанайым Козыбай — исследовательница, сторонница мер по борьбе с изменением климата и антироста.
