Зеленый водород: последняя капля Каспийского моря?

Hyrasia One — мегапроект по производству «зелёного» водорода с футуристическим названием и амбициозным масштабом, который разрабатывается в Мангистауской области. Однако вместо того, чтобы стать благом для энергетического перехода страны, этот проект несёт привычные черты экстрактивизма и «зелёного колониализма».

«Зелёный» водород — это топливо, не содержащее углерода, которое теоретически может радикально сократить выбросы и загрязнение. За реализацию проекта Hyrasia One отвечает германская Svevind Group, предполагающая строительство тысяч ветряных турбин и солнечных панелей у побережья Каспийского моря — с прицелом на экспорт.

Главное обещание зелёного водорода заключается в возможности заменить уголь и газ в тяжёлой промышленности и на транспорте дальнего следования. Однако оборудование и техника требуют значительных модернизаций, чтобы использовать водород в качестве топлива, — а это означает дополнительные инвестиции и перестройку инфраструктуры. Высокая воспламеняемость, низкая плотность, трудности хранения и транспортировки увеличивают капитальные и эксплуатационные расходы. Эти затраты можно минимизировать за счет эффекта масштаба — именно этим объясняется планируемая мощность 2 млн тонн на Hyrasia One.

Существуют успешные водородные установки, как правило, меньшего масштаба и работающие для местного использования, что позволяет избежать расходов на преобразование в аммиак, хранение и транспортировку. Например, завод Invenergy’s Sauk Valley Hydrogen в США производит до 40 тонн зелёного водорода в год, который используется для охлаждения турбин на соседней газовой электростанции Nelson Energy Center мощностью 980 МВт.