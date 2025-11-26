Анастасия Тарасова, управляющая директорка театра ARTиШОК: «Это будет государственная цензура»

Это действительно большая тема наравне с другими, когда мы говорим про людей. Потому что театр – это институт, который изучает человека. И независимый театр, безусловно, будет смотреть очень широко. И покуда тебя никто ни в какие рамки не вгоняет, ты будешь брать самые непопулярные у общества или у государства темы и искать в них своего героя или своё высказывание. А сейчас, получается, конкретная тема просто вырезается как сегмент. Театры, такие как Interius или как мы, существовали в какой-то определённой творческой свободе.

У нас есть очень популярный спектакль «Әуезжай», в котором представлен срез казахстанского общества. Пассажиры самолёта не могут улететь из алматинского аэропорта в силу непонятных, как обычно часто это бывает, обстоятельств. Сидят, ждут свой рейс, начинают знакомиться, и там выясняется, что каждый из них представляет разный сегмент общества. Чиновник, женщина, занимающаяся защитой прав женщин, ученый, изучающий казахстанский культурный код, женщина, мечтающая уехать в Германию, человек, который хочет переехать в США по грин-карте. И один из героев, парень, открытый гей, который занимается общественной деятельностью, работая с поддержкой сексуальных меньшинств. И это один из персонажей. И об этом говорится внутри спектакля достаточно много, так же, как и про любой другой персонаж.

Этот спектакль — наш срез общества. И получается, что раз там есть персонаж, говорящий о том, что он «открытый гей, поддерживающий людей с нетрадиционной ориентацией через свое комьюнити», то всё, этот спектакль попадает под этот запрет, и я не думаю, что его возможно играть. И ты этого персонажа не вырежешь и ничего с ним не сделаешь, он ключевой, потому что является частью общества.

Только спектакль «Әуежай» под угрозой?

Есть спектакль «Dark Room». Это это пьеса беларуского автора, написанная на фоне политических протестов в Беларуси. Это история парня из минского детского дома. Его усыновляет пара из Европы. Там он сбегает, у него начинаются приключения, самостоятельное открытие жизни через берлинские рэйв-тусовки. И понятно, что он попадает в гей-комьюнити. И мы этот спектакль играем в 11 вечера со строгой маркировкой 18+. Но мне кажется, во сколько бы мы не играли этот спектакль при новом законе, он может быть под запретом. Где эти нюансы? То есть сейчас поправки достаточно общие. Я не думаю, что их кто-то там будет сейчас уточнять. Или мы можем его играть после 11 вечера и проверять у зрителей документы? Какие у нас правила, как у театра, если мы все-таки берем тему? Или мы ее не можем брать, потому что любое упоминание человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией является пропагандой? Я это именно так сейчас читаю. Без каких-то уже вариантов.