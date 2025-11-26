Анастасия Тарасова, управляющая директорка театра ARTиШОК: «Это будет государственная цензура»

12 ноября депутаты мажилиса приняли поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации». Как утверждают депутаты, поправки инициированы для защиты детей и подростков от негативного контента. Под широкое определение «пропаганды ЛГБТ» могут попасть очень разные формы творческого выражения. «Власть» поговорила с директоркой театра ARTиШОК Анастасией Тарасовой о размытых формулировках поправок, цензуре и угрозе доносов.
Как вы относитесь к запрету «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане?
Я пребываю в каком-то состоянии молчаливого принятия, наверное, что уже как будто ничего исправить нельзя. Я даже не сильно это обсуждаю, потому что как будто это уже всё случилось. Я вижу большой резонанс в медиа, но он всё равно очень маленький, чтобы что-то могло повлиять на отмену этого закона или чтобы президент не подписал его сейчас. Я опять перечитала эти поправки, и понимаю, что при их принятии, безусловно, любое упоминание нетрадиционной ориентации будет считаться пропагандой.
Разия Хасанова, директорка театра Interius, в своем инстаграм писала, что в связи с рассматриваемыми поправками они не смогут показывать спектакль «Киндервуды», так как он о семье, в которой родители не смогли принять гомосексуальность ребенка. Есть ли у вас постановки, которые могут попасть под определение пропаганды?
Да, я думаю, что есть. В целом, если говорить о театрах, то в государственных фактически исключены такие ситуации, потому что заведомо присутствует самоцензура. Там эту тему просто обходят, беря совершенно другой широкий спектр всевозможных постановок.
Эти поправки напрямую нас затрагивают, потому что мы, как авторы, как независимые художники, сами выбираем темы. Мы работаем с современной драматургией, литературой, кино. А в современном искусстве неизбежно присутствуют герои, проживающие иной сексуальный опыт или сталкивающиеся с ситуациями, связанными со своей ориентацией – ее принятием или неприятием.
Это действительно большая тема наравне с другими, когда мы говорим про людей. Потому что театр – это институт, который изучает человека. И независимый театр, безусловно, будет смотреть очень широко. И покуда тебя никто ни в какие рамки не вгоняет, ты будешь брать самые непопулярные у общества или у государства темы и искать в них своего героя или своё высказывание. А сейчас, получается, конкретная тема просто вырезается как сегмент. Театры, такие как Interius или как мы, существовали в какой-то определённой творческой свободе.
У нас есть очень популярный спектакль «Әуезжай», в котором представлен срез казахстанского общества. Пассажиры самолёта не могут улететь из алматинского аэропорта в силу непонятных, как обычно часто это бывает, обстоятельств. Сидят, ждут свой рейс, начинают знакомиться, и там выясняется, что каждый из них представляет разный сегмент общества. Чиновник, женщина, занимающаяся защитой прав женщин, ученый, изучающий казахстанский культурный код, женщина, мечтающая уехать в Германию, человек, который хочет переехать в США по грин-карте. И один из героев, парень, открытый гей, который занимается общественной деятельностью, работая с поддержкой сексуальных меньшинств. И это один из персонажей. И об этом говорится внутри спектакля достаточно много, так же, как и про любой другой персонаж.
Этот спектакль — наш срез общества. И получается, что раз там есть персонаж, говорящий о том, что он «открытый гей, поддерживающий людей с нетрадиционной ориентацией через свое комьюнити», то всё, этот спектакль попадает под этот запрет, и я не думаю, что его возможно играть. И ты этого персонажа не вырежешь и ничего с ним не сделаешь, он ключевой, потому что является частью общества.
Только спектакль «Әуежай» под угрозой?
Есть спектакль «Dark Room». Это это пьеса беларуского автора, написанная на фоне политических протестов в Беларуси. Это история парня из минского детского дома. Его усыновляет пара из Европы. Там он сбегает, у него начинаются приключения, самостоятельное открытие жизни через берлинские рэйв-тусовки. И понятно, что он попадает в гей-комьюнити. И мы этот спектакль играем в 11 вечера со строгой маркировкой 18+. Но мне кажется, во сколько бы мы не играли этот спектакль при новом законе, он может быть под запретом. Где эти нюансы? То есть сейчас поправки достаточно общие. Я не думаю, что их кто-то там будет сейчас уточнять. Или мы можем его играть после 11 вечера и проверять у зрителей документы? Какие у нас правила, как у театра, если мы все-таки берем тему? Или мы ее не можем брать, потому что любое упоминание человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией является пропагандой? Я это именно так сейчас читаю. Без каких-то уже вариантов.
Небольшая, но значимая поправка в закон «О культуре»:
О культуре (15.12.2006)
9-1.5 Организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий обязаны:
5) не использовать контент, направленный на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, [«нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,»] также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.
Как вы себе представляете дальнейшую деятельность? Будете ли вы заниматься самоцензурой и не использовать определенные слова, героев, или не говорить на определенные темы?
Мне кажется, с принятием этого закона мы просто не будем играть эти спектакли. И это даже не самоцензура. Это будет государственная цензура. Без вариантов. У нас нет никакого шанса как-то это легализовать. Например, через позднее время показа или через проверку документов. Просто это такой нюанс, который нигде не будет прописан.
Мне кажется, что есть большая вероятность прихода на такие спектакли, людей, я не знаю, как их правильно назвать, которые используют такую ситуацию и начинают устраивать скандал или открытую провокацию.
У нас перед глазами есть очень сильный пример того, как работает система доносов в России. Это можно сделать открыто, а можно прийти и снять. И потом просто ты это видео отправляешь куда надо и из театра Артишок делается прецедент. Вот и все. Вопрос, с кого начнут делать этот прецедент, потому что закон нужно будет как-то отрабатывать.
До этого вы не замечали никаких нападок в свою сторону по поводу постановок с героями-представителями ЛГБТ?
Такого не было никогда. Это всегда здоровая зрительская ситуация, когда ты делаешь то, что считаешь важным, нужным, интересным. Зритель приходит, смотрит или не приходит и не смотрит. И он решает, купить билет или не купить. И это и есть в территория творческой, зрительской, художественной и авторской свободы.
Что делаете сейчас?
Мы сидели буквально на днях, я говорю ребятам, так, нам надо максимально на всех спектаклях менять маркировки возраста. Там, где было 16+ или 14+ – ставим все 18+. Но в целом я потом понимаю, что это не является какой-то защитой, если такое не будет прописано, все-таки. Если рассматривать исходное событие этого законопроекта, этих поправок, это чтобы дети не попадали под пропаганду. Окей, этот спектакль не для детей. Если мы его маркируем 18+, и отслеживаем, и дети не присутствуют, имеем ли мы его право показывать? Ну вот, это вопрос еще достаточно открытый.
Поддержите журналистику, которой доверяют.