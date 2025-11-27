Почему важно сохранить ЦОНы при цифровизации госуслуг?

Ровно 20 лет назад в Казахстане открылись первые пилотные центры «одного окна» — ЦОНы. Их основная задача заключалась в повышении качества госуслуг и снижении уровня коррупции. Количество ЦОНов стремительно росло и сейчас в Казахстане работает 322 ЦОНа, которые предоставляют 1296 видов госуслуг. За это время ЦОНы стали главной площадкой для взаимодействия государства и граждан.

К 2024 году Казахстан сделал стремительный рывок в области цифровизации, поднявшись на 24-е место среди 193 стран в мировом рейтинге ООН по развитию электронного правительства. Страна опередила все государства СНГ (Россия - 43 место; Армения – 48 место; Узбекистан – 63 место; Азербайджан - 74 место).

В связи с увеличением количества госуслуг в онлайн формате, на повестке встал вопрос о постепенном закрытии физических офисов ЦОН. Национальный аналитический центр при Назарбаев Университете провел исследование, чтобы узнать мнение граждан и сотрудников о том, как они относятся к потенциальному закрытию ЦОНов.

Его главный вывод состоит в том, что офисы ЦОН остаются критически важным местом доступа к госуслугам, особенно для пожилых, сельских и малообеспеченных групп. Без физических пространств значительная часть населения рискует быть исключенной из системы госуслуг, что усилит социальное неравенство по возрасту, доходу и местности проживания.

Исследователи проанализировали данные на основе фокус-групп с персоналом ЦОНов и телефонного опроса населения (1000 граждан).

Респондентам задали два вопроса: видят ли они необходимость в физических офисах ЦОН, при условии, что все услуги будут доступны онлайн и возникнут ли неудобства, если все ЦОНы закроются в их населенных пунктах. Подавляющее большинство респондентов (75%) уверены, что даже при полном онлайн доступе физические пространства остаются необходимыми.