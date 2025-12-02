Цензура поверх самоцензуры: Казахстанское кино под угрозой

Ольга Логинова, Назерке Құрманғазинова, Ақбота Узбекбай, Власть
На этой неделе сенат будет рассматривать пакет законодательных поправок, которые сделают «нетрадиционную сексуальную ориентацию» и ее так называемую «пропаганду» запретной темой в большинстве сфер деятельности. «Власть» поговорила с кинорежиссерами о том, как новое законодательство может повлиять на их работу.
Защита прав детей была выделена в качестве одной из основных причин для внесения поправок. Они предусматривают цензуру контента, касающегося «нетрадиционной сексуальной ориентации». Во время заседаний рабочей группы парламента эта формулировка часто использовалась для нападок на членов ЛГБТК+ сообщества. По этой причине законодательные поправки в разговорной речи и в целом известны как «закон о запрете пропаганды ЛГБТ».
Согласно предлагаемым изменениям, новый закон о правах ребенка будет приравнивать так называемую «ЛГБТ-пропаганду» (которой на самом деле не существует) к порнографии, насилию, терроризму, расизму и военной пропаганде.
Запрет на показ контента с “пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации” направлен на защиту детей и оформлен через поправки к законам “О правах ребенка в Республике Казахстан” и “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. Последний закон использует ту же формулировку, что и российский закон, принятый в 2010 году.
Кинорежиссеры в беседе с «Властью» отмечают, что в случае принятия, поправки усилят как официальную цензуру, которая и так есть как стороны государства – национальный прокат, государственное финансирование и экспертные советы, которые могут вводить свои ограничения, так и рыночную. Но что еще опаснее, они усилят самоцензуру.
О «пропаганде»
Канат Бейсекеев, режиссер-документалист: Если честно, сложно себе представляю, что действительно этот законопроект может вступить в действие. Я всё-таки думаю, разум должен победить. Мне кажется, это очень глупое решение, если его примут.
Я вообще не вижу в чём именно пропаганда. Что такое пропаганда? Если человек будет говорить о себе, включая интервью, это будет пропаганда?
Цензура не приведёт к улучшению ситуации. Я думаю, что все жители Казахстана должны чувствовать себя свободно, несмотря на религиозные взгляды и на ориентацию. Это личное дело каждого. А то, что они там как-то самовыражаются, я не вижу в этом никакой пропаганды. «Пропаганда ЛГБТ» — это вообще какое-то нерабочее словосочетание.
Активно говорить о "пропаганде ЛГБТ" начали буквально лет пять назад. И я замечаю как общество становится консервативнее, менее свободным.
Шарипа Уразбаева, режиссерка: Иногда бывает так: показываешь внутреннюю травму человека — говорят «односторонне подано»; затрагиваешь права женщин — «феминистская пропаганда»; снимаешь реальную жизнь аула — «очернение страны»; изображаешь кого-то с сочувствием — «насаждение идей этого сообщества».
Кино задаёт вопросы, побуждает думать и чувствовать. Моя цель — не направлять общество в определенную сторону, а дать голос тем его частям, которые обычно остаются в тени.
Асель Аушакимова, режиссерка: Как и все благоразумные, цивилизованные, современные люди, живущие в 21 веке, я возмущена поправками, которые сейчас обсуждаются и готовятся утвердить. Печально и ужасно, что наши депутаты и чиновники, в том числе из министерства культуры, готовы запретить, например, творчество знаменитого на весь мир казаха Эрика Курмангалиева [Советский оперный певец казахстанского происхождения, исполнивший в спектакле «М. Батерфляй» роль шпиона Сонг Лилинг, который, будучи мужчиной, притворялся женщиной – В.] и готовы к тому же цирку, что и в России, с отцензуренными книгами о Пазолини, с заменой пола у героев фильмов и т.д.
Катерина Суворова, документалистка: Авторское кино, как правило, работает с идеями, не обслуживающими ожидания ни рынка, ни государства. Поскольку я работаю в документалистике, я встречаюсь с жизнью людей такой, какой она действительно является.
И я до конца ещё не могу осознать, чем именно для нас обернётся этот катастрофический закон. Но очевидно, что ничего хорошего не происходит, когда государство ограничивает исследование жизни в её естественных проявлениях.
Мне трудно всерьёз говорить о «пропаганде» применительно к документальному кино. Этот термин используется сегодня в искажённом, манипулятивном смысле — как инструмент подмены понятий. Если говорить буквально, то «пропаганда» ближе к понятию «реклама». Документальные фильмы не рекламируют — они отражают.
Если смотреть через призму сегодняшнего политического языка, то под словом «пропаганда» может оказаться что угодно. История любого из моих героев может быть названа пропагандой.
Малика Мухамеджан, режиссерка: Что я думаю? Что никакой «пропаганды ЛГБТ» не существует. Это политический инструмент, придуманный для ограничения свободы людей и контроля над их идентичностью.
Да, такие законы создают атмосферу страха и давления. Хотя, честно говоря, киноиндустрия Казахстана в основном уже давно оккупирована людьми, чьи взгляды можно отнести к традиционалистским, поэтому есть ощущение, что эта цензура не вчера появилась.
Продолжать деятельность Qyzqaras (фестиваль женского кино - прим. редакции) мы будем, но, конечно, такого рода законы, если не сегодня, то завтра могут влиять на то, какие фильмы мы показываем на фестивале, какие темы затрагиваем на обсуждениях. А существовать в камере, где все меньше и меньше воздуха, желания нет, поэтому всё вопрос времени, к сожалению. Но и сдаваться еще рано.
Запрет на показ контента с “пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации” распространяется и на рекламу через поправки к законам “О рекламе” и “Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе”.
Возможные последствия закона
Уразбаева: Сегодняшние споры вокруг ЛГБТ-темы во многом возникают из-за смешения двух понятий - одни говорят с позиции медицины, другие — с позиции психологии. И эти плоскости ошибочно противопоставляются.
В целом важно понимать: суть дискуссии — не о биологическом поле человека, а о его личном психологическом опыте. А с научной точки зрения эта тема требует не эмоций, а точности и умения различать явления.
Суворова: Больше всего меня пугает то, что моё государство фактически отказывается быть научным — отказывается опираться на реальные данные, на знания о человеке во всём многообразии его существования. Это ощущается как личное оскорбление.
На самом деле это уже происходит — в той мере, в какой люди из ЛГБТ-сообщества в Казахстане вынуждены цензурировать самих себя.
Аушакимова: Для меня ориентация – это не главное, что характеризует человека. Это просто часть личности человека. [Квир-героини в моих фильмах] мало чем отличаются от гетеросексуальных девушек со схожими взглядами, это такие же гражданки Казахстана со свойственными казахстанцам проблемами и вопросами. Мне бы хотелось в своих фильмах и с помощью этих фильмов нормализовать квирность насколько это возможно.
Бейсекеев: Если примут этот закон, то большой части населения, которая и так скрывает свою ориентацию, станет намного тяжелее. Мы просто покажем этим людям знак, что в Казахстане им не место. И это катастрофически печально.
Запрет на показ контента с “пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации” распространяется и на сферу культуры через поправки к законам “О кинематографии” и “О культуре”.
О прошлом и будущем казахстанского кино
Суворова: В моей практике я неоднократно сталкивалась с тем, что герои фильмов не стремились раскрывать эту часть своей жизни. Они прекрасно понимают, что живут и строят карьеру в обществе, где нет открытости и толерантности.
Аушакимова: киноиндустрия в Казахстане уже давно довольно гомофобна, мизогинна и патриархальна в большинстве своем, особенно киноистеблишмент. Я успела года три-четыре назад наслушаться от коллег о том, какие «ценности» я распространяю.
Смотря на Россию, с которой берут пример наши чиновники, теоретически я опасаюсь, что ЛГБТИК-людей через год-два в Казахстане сделают «экстремистами». Что после принятия этих поправок любого неугодного властям человека можно привлечь как «ЛГБТИК-пропагандиста» и в целом ухудшения положения со свободой слова и искусства в Казахстане, которое и без этих поправок было в печальном положении.
Суворова: В нашем поле существует сложный сплав неявной цензуры и самоцензуры. И здесь невозможно чётко отделить, что исходит от государства, а что — от рынка. Рынок очень чутко считывает позицию государства, и потому проекты, которые хотят оставаться в «благополучном» финансовом коридоре, чаще работают с ограниченным спектром тем, не выходя за невидимый барьер, который никто вроде бы не обозначал, но который очевидно существует.
Уразбаева: Кино — это исследование реальности, попытка раскрыть сложную природу человека. Если в обществе становится возможным трактовать упоминание определенной группы, её изображение или даже сочувственное отношение к ней как «пропаганду», свобода автора автоматически оказывается под давлением.
Существуют такие структуры, как национальный прокат, государственное финансирование, экспертные советы. Они могут вводить ограничения — иногда открыто, иногда завуалированно. Никто прямо не говорит: «это нельзя снимать», но выражения вроде «не соответствует обществу», «не подходит для имиджа государства» уже являются сигналом.
Помимо них, есть рыночная цензура, то есть коммерческие платформы также накладывают свои ограничения: «это не будет смотреться», «такие темы не берем», «зритель не поймёт», «слишком токсичная тема».
Но самая скрытая и самая опасная форма цензуры — это самоцензура. Когда боишься сказать что-то напрямую и начинаешь передавать смысл обходными, ослабленными формами, идея фильма теряет силу. Если автор кино утрачивает подлинность, зритель чувствует это в первую очередь.
Если государству действительно важна безопасность детей, вместо ограничений нужна грамотность.
Запрет на показ контента с “пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации” распространяется и на журналистику, и на образование, через поправки к законам “О масс-медиа” и “Об образовании”.
