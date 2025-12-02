Цензура поверх самоцензуры: Казахстанское кино под угрозой

Ольга Логинова, Назерке Құрманғазинова, Ақбота Узбекбай, Власть

На этой неделе сенат будет рассматривать пакет законодательных поправок, которые сделают «нетрадиционную сексуальную ориентацию» и ее так называемую «пропаганду» запретной темой в большинстве сфер деятельности . «Власть» поговорила с кинорежиссерами о том, как новое законодательство может повлиять на их работу.

Защита прав детей была выделена в качестве одной из основных причин для внесения поправок. Они предусматривают цензуру контента, касающегося «нетрадиционной сексуальной ориентации». Во время заседаний рабочей группы парламента эта формулировка часто использовалась для нападок на членов ЛГБТК+ сообщества. По этой причине законодательные поправки в разговорной речи и в целом известны как «закон о запрете пропаганды ЛГБТ».

Согласно предлагаемым изменениям, новый закон о правах ребенка будет приравнивать так называемую «ЛГБТ-пропаганду» ( которой на самом деле не существует ) к порнографии, насилию, терроризму, расизму и военной пропаганде.

Запрет на показ контента с “пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации” направлен на защиту детей и оформлен через поправки к законам “О правах ребенка в Республике Казахстан” и “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. Последний закон использует ту же формулировку, что и российский закон , принятый в 2010 году.