Транзит без конца

16 сентября депутаты мажилиса и сената собрались на совместное заседание, чтобы принять поправки в Конституцию о семилетнем и однократном сроке полномочий президента Казахстана. Необходимость их внесения президент Касым-Жомарт Токаев обозначил во время послания народу 1 сентября.

Депутаты парламента предложили ускорить эту работу, чтобы успеть до проведения предстоящих президентских выборов. Документ с поправками был быстро подписан главой государства и вступил в действие.

Принимать судьбоносные решения в короткие сроки − обычная практика для казахстанских парламентариев, когда первое лицо ставит перед ними такую задачу. Так было и с поправками в Конституцию, например в 2017 году, и в другие законы.

По словам Токаева, нынешние поправки должны снизить риск монополизации политической власти следующими президентами. Но не является ли принятие нынешних поправок продолжением той самой монополизации? Сравним нынешнюю ситуацию с процессом изменения закона о политических партиях.

Впервые Токаев заявил об облегчении правил регистрации партий после президентских выборов 2019 года, которые сопровождались протестами новых политических движений. Количество необходимых для регистрации подписей было сокращено вдвое до 20 тыс., но никто так и не смог зарегистрировать партию. В марте 2022 года, во время первого послания к нации после январских событий, Токаев вновь анонсировал снижение числа подписей − уже до 5000.

Большинство потенциальных партий стали ждать этих послаблений, чтобы стать официальной политической силой. Но их разработка и обсуждение в парламенте затянулись на полгода, в то время как поправка о сроке полномочий президента была оформлена и принята за две недели, и всего спустя три месяца после референдума об изменениях в Конституцию. Более того, политические движения, решившие не ждать изменений, до сих пор не смогли пройти регистрацию.

Какой вывод следует из этой ситуации? Обещанная демонополизация политического поля − это не более чем уловка, чтобы продолжить подконтрольный нынешним элитам транзит власти, который проводится управляемым парламентом.

Вместо настоящей демонополизации казахстанцев вновь заставляют смириться с транзитом власти, который является не более чем закреплением ранее существовавшего порядка. Хотя именно против него граждане выступали во время январских событий.