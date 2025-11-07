«В изучении языка важно не перегружать ребенка»

34-летний Омирбек Жанкуатов, известный в социальных сетях как «Мистер Омирбек», преподает английский язык в одной из школ Алматинской области, используя музыку и рэп. Чтобы помочь детям легко и с интересом запоминать новые слова, он придумывает рифмы и специально создает собственные биты.
«Власть» совместно с компанией inDrive продолжает проект Bilim Faces, посвященный казахстанским учителям, тому, как благодаря новым технологиям меняется подход к преподаванию и сама профессия педагога.
«Юмор — мой рабочий инструмент»
В селе Косозен, расположенном в 33 километрах от Алматы, проживает более 4,5 тысяч человек. Здесь работают две средних школы, в одной из них, в №50 с начала этого учебного года преподает Омирбек Жанкуатов.
Новое здание школы расположено вдоль трассы, между селом и дачным массивом. В ней учатся более 700 учеников как из Косозена, так и с дачных участков. У входа стоит школьный автобус, который развозит детей по домам.
В день нашего приезда в школе царило легкое волнение - педагоги готовились к проверке из областного управления образования.
Омирбек Жанкуатов преподает здесь с начала сентября. До этого пять лет работал в соседнем селе Байсерке, в гимназии №28: «Все еще живу там. Это примерно в 10–15 километрах отсюда. Каждый день приезжаю на такси, потому что пригородный автобус ходит с большим интервалом. В целом, это несложно».
В прошлом году Жанкуатов стал победителем районного этапа конкурса «Учитель года», а до этого выиграл в школьном конкурсе, где показал метод запоминания новых слов на английском языке.
«Перед каждой новой темой обычно даются 10–20 новых слов, которые нужно выучить. А по моему методу я меняю порядок слов, подбираю ритм, бит. Например, “Tram, truck, crane и boat, ship, ferry” и превращаю их в рэп. Конечно, можно было бы объяснить это обычным способом: “Ребята, вот новые слова, давайте повторим”. Но мне так неинтересно», — говорит он с улыбкой.
Видео, на котором он вместе с учениками повторяет английские слова под музыку, быстро разлетелось по социальным сетям. При этом биты Жанкуатов создает сам в мобильном приложении GarageBand.
«Здесь интересно то, что учитель делает все своими руками. Это как приготовить еду самому — когда вкладываешь душу, результат всегда вкуснее, - отмечает Жанкуатов. - Конечно, можно просто взять готовый бит и сэкономить время. Но когда методика собственная, она работает лучше. У меня уже накопилось 7–8 заготовок бита и я на уроке выбираю, какой подходит к теме, например, к глаголам или прилагательным, и включаю детям. Они в восторге, особенно младшие классы».
На уроке с пятым классом Омирбек Жанкуатов начал занятие с совместного исполнения готовой песни на английском языке с YouTube. После этого он достал телефон и открыл приложение. Но выбор бита доверил самим ученикам. Затем под выбранный ими бит, Жанкуатов вместе с детьми повторил дни недели на английском.
Он также является классным руководителем этого класса. Его ученики, как и он сам, оказались активными. Инабат и Акмарал, сидящие за первой партой, немного смущаясь рассказывают на камеру, почему им нравится английский язык:
«Это наш самый любимый урок. Ағай объясняет очень понятно. За месяц мы всё поняли — числа, правило “is, are”, где в предложении стоит but. Он классно объясняет числа, они быстро запоминаются. Все четко, весело, мы играем, очень интересно», - отметили они.
По мнению Жанкуатова, в обучении детей главное — не просто передача знаний, а умение пробудить интерес к учебе.
«Ребенок будет учиться только тогда, когда ему интересно. Я сам когда-то играл в КВН, поэтому юмор — мой рабочий инструмент. На первом уроке я всегда стараюсь познакомиться, пошутить, расположить к себе. Когда ребенку становится интересно, он начинает доверять и сам процесс обучения его увлекает. Например, объясняя тему “to be”, я как-то сказал “Are you отыр партада” (“Аю отыр партада” - это отрывок из популярного стихотворения на казахском для детей - В.)” и дети сразу словили шутку. Любую грамматику можно так объяснить и дети будут ждать: “Сейчас ағай опять что-то придумает!»
Музыка всегда была частью жизни Жанкуатова. В школьные годы и в университете он пел песни и участвовал в конкурсах.
«В студенческие годы на вечеринках я ставил свои треки, экспериментируя с GarageBand, и всем это нравилось. Потом выкладывал треки в Instagram, но никогда не думал о том, что это можно использовать как методику для уроков, – вспоминает он. – Идея зародилась, когда начал участвовать в конкурсе учителей».
Помимо метода с рэпом, Жанкуатов на уроках использует популярные песни на английском, чтобы ученики правильно произносили слова. Для этого он записывает в свой блокнот подходящие композиции для детей и предлагает им выучить слова именно из них.
«Если я использую на уроке музыку, которая им нравится, они удивляются и у них появляется желание продолжать учиться. Английский нужно показать красиво, чтобы ученик хотел узнать внутренний мир этого языка. В этом помогают музыка и некоторые методические приемы», — объясняет он.
Жанкуатов считает, что такие приемы можно использовать и в изучении казахского и русского языка.
«Когда я участвовал в конкурсе, надо было показывать разные методы и я придумал способ произносить казахские имена на английском. Например, «Құлпынай» превратилось в «Call pain I», «Табиғат» – в «Tab i got», «Салтанат» – в «Saltanut», «Тимур» – «Tee more», «Ербол» – «Earball», – говорит он.
«Я чувствовал себя настоящим «шпионом»
Жанкуатов родился в Узбекистане, в Хорезмской области. Когда учился в пятом классе, его семья переехала сначала в Талгар близ Алматы, а затем в Актау. Там Жанкуатов поступил в Казахско-турецкий лицей (ныне лицей «Билим-Инновация» - В.), где и окончил школу.
Еще в школьные годы он решил стать учителем: «Потому что у нас были очень сильные преподаватели. Если нужно, пошутят, если урок, донесут как надо. Это были настоящие наставники».
Однако, когда он учился в десятом классе, его отец скончался из-за врачебной ошибки.
«Мама тогда сказала мне: «Я не хочу пройти через то, что твой отец прошел». После этого я решил выбрать биологию и стать врачом», - вспоминает Жанкуатов.
Он поступил в медицинский, но через год обучения разочаровался в вузе.
«Я понял, что если останусь в этом направлении, стану таким же врачом, как те, кто допускают ошибки. Поэтому после первого года я отчислился оттуда», - вспоминает он.
После этого поступил в Университет SDU на специальность «Два языка» — английский и турецкий. После окончания университета Жанкуатов не сразу пошел работать в школу, как он объяснил, ему нужно было повысить уровень подготовки.
«В сфере образования я чувствовал себя настоящим «шпионом», — смеется он. — Потому что старался увидеть и понять все изнутри. Поэтому я работал одновременно в нескольких языковых центрах в Алматы, развивал себя, а затем решил попробовать свои силы в колледже, чтобы познакомиться с системой образования там. После того, как получил нужный опыт в колледже, перешел работать в частную школу. Пройдя разные уровни и подходы, я пришел в общеобразовательную школу».
Однако после пяти лет работы в селе Байсерке он снова решил сменить место работы ради профессионального роста. По его словам, в образовательной среде КТЛ считается, что если преподаватель долго остается на одном месте, то он перестает развиваться.
«Когда каждый день одно и то же, это становится привычной зоной комфорта. Иногда уроки превращаются в обычные разговоры. Поэтому в КТЛ примерно 70–80% педагогов каждые один-два года переводят в другие школы или города», - говорит он.
Так он попал в эту школу. Её директор Шолпан Байтымбетова вспоминает, что ее впечатлило портфолио Жанкуатова.
«Я сразу сказала, что мы его принимаем на работу, но надо пройти через конкурс. Он удивился и сказал, что в других местах ему отвечали, что подумают. Я ответила: “Я же вижу ваши достижения», - рассказала Байтымбетова.
«Важно не перегружать детей»
Сейчас для Жанкуатова выделили отдельный кабинет, где он с учениками проводит дополнительные уроки. На доске написаны английские названия цветов. Он сразу начал объяснять нам, как создает рифмы:
«Смотрите, тут они попадают под ритм «pink, blue, red и orange, purple, black». Третье слово должно рифмоваться с шестым, как в ритме стихотворения».
Но проводить каждый урок в таком формате невозможно, иначе можно отстать от программы .Такие музыкальные занятия он проводит раз в неделю, чтобы «подзарядить учеников».
«Если бы я стал руководителем в образовательной системе, я бы многое изменил, убрал бы лишнее, добавил элементы, которые действительно развивают интерес детей. Пока я использую свои методы лишь изредка, как специи в плове — чуть-чуть добавляем, чтобы было вкуснее, но основной рецепт менять нельзя», - говорит Жанкуатов.
Затем смеясь добавляет: «Я люблю готовить, поэтому часто привожу примеры из кухни».
По его мнению, тому, что многие люди после долгих лет изучения английского так и не овладевают им, есть множество причин, как со стороны учеников, так и со стороны учителей.
«Если человек говорит “ я 11 лет учусь, но так и не знаю английский”, ему нужно сначала посмотреть на себя. Не потому что не учат, а, наверное, потому что не учится. Я уже восемь лет работаю в средней школе и вижу, что если не спросишь, не заставишь, то большинство ничего не делает», — подчеркивает Жанкуатов.
На вопрос о том, что действительно способствует развитию интереса детей в учебе, он отвечает, что книги.
«Например, в языковых курсах есть материалы для начинающих, развивающих и так далее. Учиться по такой книге, на мой взгляд, правильнее, потому что современные учебники содержат много ненужного. Например, интересно ли детям узнавать про Аральское море на английском языке, или же полезнее показать, как сделать заказ в ресторане на английском или что делать в аэропорту. По мне это вызывает больше интереса».
Он добавляет, что в книгах английского языка есть много моментов, которые могут «застопорить» обучение детей.
«Например, в 10 классе мы изучаем ДНК на английском и все становится научным, появляются термины. Это тоже интересно и полезно. Но просто английский язык сам по себе сложный, и важно не перегружать детей», - говорит он.
Поддержите журналистику, которой доверяют.