«В изучении языка важно не перегружать ребенка»

Жанкуатов считает, что такие приемы можно использовать и в изучении казахского и русского языка.

«Когда я участвовал в конкурсе, надо было показывать разные методы и я придумал способ произносить казахские имена на английском. Например, «Құлпынай» превратилось в «Call pain I», «Табиғат» – в «Tab i got», «Салтанат» – в «Saltanut», «Тимур» – «Tee more», «Ербол» – «Earball», – говорит он.

«Я чувствовал себя настоящим «шпионом»

Жанкуатов родился в Узбекистане, в Хорезмской области. Когда учился в пятом классе, его семья переехала сначала в Талгар близ Алматы, а затем в Актау. Там Жанкуатов поступил в Казахско-турецкий лицей (ныне лицей «Билим-Инновация» - В.), где и окончил школу.

Еще в школьные годы он решил стать учителем: «Потому что у нас были очень сильные преподаватели. Если нужно, пошутят, если урок, донесут как надо. Это были настоящие наставники».

Однако, когда он учился в десятом классе, его отец скончался из-за врачебной ошибки.

«Мама тогда сказала мне: «Я не хочу пройти через то, что твой отец прошел». После этого я решил выбрать биологию и стать врачом», - вспоминает Жанкуатов.

Он поступил в медицинский, но через год обучения разочаровался в вузе.

«Я понял, что если останусь в этом направлении, стану таким же врачом, как те, кто допускают ошибки. Поэтому после первого года я отчислился оттуда», - вспоминает он.