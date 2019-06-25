Турецкая оппозиция со второй попытки победила на выборах мэра Стамбула. Теперь три крупнейших города Турции будут управляться противниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это его самое крупное поражение за последние годы. Будет ли продолжение?

Борьба за Стамбул

Накануне на повторных выборах мэра в Стамбуле победил кандидат от оппозиции. Экрем Имамоглу, мэр стамбульского района Бейликдузу, чье имя было мало кому известно до его выдвижения в качестве оппозиционного кандидата Республиканской народной партии на выборах в марте, набрал 54% голосов после подсчета 98% бюллетеней. Он одержал победу с отрывом в 13 тысяч голосов еще в марте, но она была аннулирована после того, как правящая партия пожаловалась на нарушения. Его соперник, экс-премьер Бинали Йылдырым, признал свое поражение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем Twitter: «Поздравляю Экрема Имамоглу, который победил на выборах по предварительным результатам».

Эта победа рассматривается как серьезный удар по Эрдогану, который ранее заявил, что «тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию». На парламентских выборах 2015 года была не идентичная, но схожая ситуация, когда по итогам голосования партия Эрдогана АКР не набрала большинства в парламенте. Коалицию правящая партия создать тоже не смогла, поэтому президент Эрдоган объявил еще одни выборы, после которых его партия уже получила нужное количество голосов. На этот раз такая схема не сработала.

Оптимистический предвыборный лозунг Имамоглу «Все будет хорошо!» получил отклик у многих пострадавших от экономического спада избирателей Стамбула. Инфляция в 2019 году составляла около 20%, растет безработица, а вместе с ней – и недовольство властью. В спаде винят правящий режим.

Турция Эрдогана

Главный соперник Имамоглу, Бинали Йылдырым, – один из основателей президентской Партии реконструкции и развития и бывший премьер-министр (возглавлял правительство с 2016-го по 2018-й годы). При нем Турция стала президентской республикой, а пост премьера был аннулирован.

Реджеп Тайип Эрдоган был избран мэром Стамбула в 1994 году, с этого и началась его политическая карьера. В 2001 году он основал Партию реконструкции и развития, с 2003-го по 2014-й годы занимал пост премьер-министра. Будучи у власти около 20 лет и благодаря внесенным в конституцию изменениям, Эрдоган влияет на все ветви власти.

Стамбул важен для победы, поскольку влияет на страну экономически и политически. Бюджет города составляет около $8,8 млрд, что превышает суммы, которые выделяются на работу большинства министерств, например, здравоохранения или юстиции. Этот город обособлен финансово и фактически функционирует как государство. Кроме того, Стамбул привлекает большие объемы международных инвестиций и многих крупных бизнесменов, которые могут оказать серьезную поддержку и стать основой электората того или иного кандидата.

Как сами турки относятся к Эрдогану?

Сотни сторонников Имамоглу собрались в районе Бешикташ, чтобы отпраздновать его победу: осторожный оптимизм, который преобладал на ранних этапах подсчета голосов, уступил место полному ликованию. Молодые люди, жаждущие перемен, кричат и размахивают турецкими флагами. Другие держат транспаранты с изображениями Ататюрка, основателя современной Турецкой Республики. Некоторые даже надели маски с лицом Имамоглу. Многие из этих молодых людей застали в правительстве только партию Эрдогана, а теперь наконец увидели возможность добиться перемен по всей стране.

«Многие молодые люди отчаянно хотят покинуть Турцию», – рассказала корреспонденту BBC Айка Йылмаз, 22-летняя студентка. – Но теперь мы можем остаться здесь. У нас снова появилась надежда».

Тот факт, что на муниципальных выборах 31 марта в больших городах (Стамбуле, Измире и столице Анкаре) победила оппозиция, показывает, что народ устал от единоличного правления. Прежде всего, это касается более бедных слоев населения, которые ожидали лучших экономических условий.

«Он все еще будет президентом, его коалиция все еще будет контролировать парламент – но многие начнут воспринимать его поражение как начало его конца», – говорит Мурат Еткин, журналист и писатель. По его мнению, новая победа Имамоглу может заставить правительство пойти на досрочные парламентские выборы, которые официально должны быть проведены в 2023 году, на перетасовку кабинета министров и, возможно, на некоторые перемены во внешней политике.

В статье использовались материалы BBC и РБК