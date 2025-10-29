Лейла Сейитбек, правозащитница: «У беженцев из Центральной Азии нет сетей поддержки в Европе»

Когда они смотрят на дела из Центральной Азии, им вообще неинтересно. Но, например, у нас были успешные дела из Казахстана, которые мы вели. При этом повсеместно мы заметили такой тренд, что особенно отрицательно воспринимались мусульмане. Опять же, у них понимание такое, что в Казахстане большинство мусульмане. Почему тогда преследуют мусульман? И это тяжело объяснить европейцам.

Было еще дело, когда гражданину Таджикистана, Сайдазаму Рахмонову, у которого супруга гражданка Германии, отказали в статусе беженца в Германии. Ему сказали, что он должен вернуться в Таджикистан и получить визу как супруг. А он пытался донести до немецких властей, что сделать этого он не может, потому что очень опасно ехать обратно в страну, его там могут пытать, убить и так далее. Но власти Германии не приняли это во внимание.

В Таджикистане люди, которые возвращаются из западных стран, воспринимаются властями с очень большим подозрением, и особенно если человек возвращается с бородой. Его причисляют к террористическим группам. Тем более, если он приехал из Германии, а там находится очень большая диаспора критиков режима.

Седазама Рахмонова задержали 6 октября, и 12 октября уже родственникам, которые в Таджикистане живут, выдали его труп в сопровождении сотрудника органа безопасности, который не позволил им обмыть тело. Я могу предположить, что из-за следов пыток. Но власти настояли на том, что он совершил самоубийство. Супруга заявляет, что он не собирался заканчивать жизнь самоубийством, он ждал визу и успел сдать в германское посольство документы.

И что теперь делать будут по этому поводу в Германии, я не знаю, но мы призвали немецкие власти к тому, чтобы они начали расследование.

Дела беженцев осложняются еще и розысками через Интерпол, которыми активно злоупотребляют все страны Центральной Азии и которые мы тоже обжалуем. Было дело, например, одной таджикской семьи. Они не оппозиционная семья, но верующая. И они принадлежали к семье, 14 членов которой сидят в тюрьме по религиозно-политически мотивированным обвинениям. То есть там практически вся семья в тюрьме сидит.

Они еще до войны бежали в Украину. Потом война началась, и они вместе со всеми беженцами бежали в Польшу. Двое человек из этой семьи, муж и жена, остались в Польше. Сестре жены удалось бежать в Бельгию. У них с собой было четверо своих детей, двое этой пары. Полиция, увидев мужа и жену среди украинских беженцев в Польше, сняла их с поезда. Забрали в изолятор временного содержания. Сначала арестовали жену. Муж оставил детей с сестрой жены и пошел ее искать. И его арестовали.

В этом деле поляки невероятно странно себя вели. Они помогали таджикским прокурорам правильно заполнять документы на запросы о выдаче. То есть они активно сотрудничали с диктатурой, чтобы вернуть этих людей назад.

В итоге женщина и мужчина сейчас сидят в тюрьме в Таджикистане. Сестра этой пары получила убежище в Бельгии со всеми этими детьми. Мы тоже это дело сопровождали. Там, конечно, у нас была битва не на жизнь, а на смерть. Власти Таджикистана ее обвинили в том, что она боевик Исламского государства, а женщина там очень маленькая. Какой из нее боевик?

Мы отбили экстрадиционный запрос. И что интересно, бельгийские власти, когда рассматривали ее дело, приобщили даже справку из российской Федеральной службы безопасности. Я у них тогда спрашиваю, как такое возможно, вы понимаете, что такое ФСБ, и вы все равно приобщаете к делу справку из ФСБ. Вы же знаете, что это за структура. Как можно им верить?

Они заявили, что она состоит в Исламском государстве, а муж - в Талибане. Члены двух враждующих организаций, которые друг друга убивают, в одной семье. Абсурд.

Еще есть группа каракалпакских беженцев в Польше. Они тоже пытаются получить статус беженцев?

Да, сейчас большая группа образовалась в Польше. Многие из них уже статус беженца получили. Получил статус беженца даже каракалпак, который несколько лет там находился без документов. Мы при поддержке местных польских юристов и правозащитников смогли сделать ему документы. Сейчас складывается более-менее благополучная ситуация.