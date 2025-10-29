Ерлан Карин, государственный советник: «Мы не придем к парламентской республике»

После преобразования парламента в однопалатный, в Казахстане расширятся полномочия этого института, но сохранится президентская форма правления. Состав его депутатов будет определяться через пропорциональную систему выборов, однако страна не откажется от мажоритарной системы на местном уровне. Об этом во вторник на встрече с журналистами, посвященной предстоящей парламентской реформе, заявил государственный советник Ерлан Карин. Он подчеркнул, что это изменение является частью большого пакета реформ последних лет. Они не были детально спланированы, но и не были спонтанными.
Тамара Вааль, издание «Власть»: На заседании первой рабочей группы говорилось, что в рамках парламентской реформы в Конституцию будет внесено больше 40 поправок. Есть ли хоть примерное понимание, какие будут ключевые поправки?
У нас в основном законе 99 статей и в социальных сетях тоже задают вопросы – почему [поправок] так много? Ведь это фактически сравнимо с обновлением Конституции. Их 40 потому, что парламент – одна из несущих конструкций любой политической системы. В действующей Конституции парламенту, как и институту президента и институту правительства, посвящен целый раздел. В разделах «О президенте» и «О правительстве» есть статьи, касающиеся взаимоотношений этих институтов с парламентом – порядок взаимодействия, решение процедурных вопросов. Поэтому в совокупности и получается такое количество поправок.
Но сейчас речь идет только о тех статьях, которые касаются именно деятельности парламента. Президент уже говорил, что некоторые эксперты, к сожалению, слишком упрощенно воспринимают тему предстоящей реформы – только лишь как упразднение сената. Но предстоящая парламентская реформа – это не механический процесс. Речь идет о формировании полноценного отдельного института – однопалатного парламента.
Есть еще распространенное мнение, о котором также пишут в социальных сетях: в обществе все поддерживают переход к однопалатному парламенту, чего тут обсуждать? Зачем создавать рабочую группу? И вообще зачем тратиться на проведение референдума? Но опять же, упрощать нельзя. На самом деле нам предстоит [обсудить] очень много вопросов.
Аян Орибаев, издание Tizgin.kz: Вопрос по мажоритарной системе. Изначально эта реформа была представлена как положительная, и была реализована — в парламент пришли депутаты, за которых проголосовал народ. В следующий состав парламента уже невозможно будет баллотироваться по одномандатным округам. Это окончательное решение или это еще предмет обсуждения? Ведь могут быть такие люди, чьи взгляды или позиции не совпадают с какими-либо партиями и они хотели бы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно.
В случае перехода к однопалатному парламенту его структура должна быть основана на пропорциональной системе. Этот вопрос мы тщательно проработали и большинство экспертов поддержали такое предложение. Я провел встречи с руководителями партий и парламентских фракций, они также поддержали [эту идею]. Важно отметить — мы не отказываемся от мажоритарной системы полностью. Она будет сохранена на местном уровне. Сегодня 50% депутатов областных маслихатов избираются по одномандатным округам, а остальные 50% — по пропорциональной системе. При этом депутаты районных и городских маслихатов избираются полностью по мажоритарному принципу, через одномандатные округа. Почему так? Потому что они работают с местным населением и решают конкретные проблемы на местах. Избиратели должны иметь возможность напрямую избирать своего депутата и через него решать вопросы, касающиеся их населенного пункта.
До 2022 года областные, городские и районные маслихаты формировались исключительно по пропорциональной системе. Мажоритарных выборов вообще не было. К этим реформам нужно подходить системно. У нас прямые выборы постепенно расширяются. Граждане получили больше возможностей избирать своих депутатов, акимов сел и районов. Такая политическая практика в целом регионе существует только у нас.
Что касается парламента, то, на мой взгляд, пропорциональная система полностью оправдывает себя. Здесь важно учитывать одно обстоятельство: нельзя идеализировать выборы по одномандатным округам. Говорят, что необходимо дать возможность независимым кандидатам участвовать в выборах. Но нельзя считать, что все, кто идет по одномандатным округам – независимы, а остальные — зависимы. Их не следует противопоставлять друг другу. Через одномандатные округа также выдвигаются представители партий. В большинстве случаев на выборы идут кандидаты, обладающие значительными ресурсами. Многие депутаты, пришедшие из областей, избраны именно по одномандатным округам. Даже при наличии всего двух округов гражданам, [не состоящим в партии], проводить избирательную кампанию крайне непросто, для этого требуются большие возможности и серьезные организационные ресурсы.
Мажоритарную систему нельзя считать идеальной, у нее есть и отрицательные стороны. Мы это увидели в 2023 году. Одним из таких примеров является трайбализм. Мы открыто говорили об этом. В ряде округов на исход выборов влияла не программа, не харизма или преимущества кандидата, а его происхождение или родственные связи. Побеждали ли по одномандатным округам женщины или люди с инвалидностью, получая равные возможности для участия? Наоборот, благодаря пропорциональной избирательной системе и наличию квот в партийных списках сегодня в парламенте представлены граждане с ограниченными возможностями. Пришли и молодые кадры.
Некоторые эксперты высказывают опасения, что при переходе к однопалатному парламенту снизится качество законов. Именно поэтому необходимость прихода в парламент профессиональных специалистов становится еще более актуальной. Представители СМИ порой критикуют отдельных депутатов, указывая, что у них нет [опыта] в сфере государственного управления и что [среди них] должны быть специалисты из других сфер. Пропорциональная избирательная система создает больше возможностей для прихода таких специалистов. Ведь при однопалатной структуре парламента ответственность депутатов существенно возрастает, поскольку именно они рассматривают и обсуждают законопроекты от начала и до конца.
Армангүл Тоқтамурат, телеканал Qazaqstan: В Казахстане реализован целый ряд политических реформ. Только в 2023 году был проведен референдум. В парламент впервые вошли представители шести партий. Сейчас президент выдвинул инициативу по созданию однопалатного парламента. Почему реформы занимают столь продолжительное время? Почему бы не реализовать их быстрее?
Переход к однопалатному парламенту влечет за собой появление целого ряда вопросов, например, каким должно быть количество депутатов парламента? Оно увеличится или уменьшится? Сейчас наши эксперты изучают международный опыт. В одних странах учитывается численность населения, в других — число избирателей. Также есть государства, где установлен фиксированный состав парламента, который не меняется, даже если население растет. Подходы разные и мы анализируем все варианты, чтобы определить оптимальную модель.
После определения численности депутатов необходимо будет определить и количество комитетов парламента. Останется семь комитетов или появятся дополнительные? Подобные вопросы не решаются жеребьевкой: мы не можем просто так решить, пусть будет 120 депутатов или 90.
Необходимы такие подходы и методы, которые будут соответствовать особенностям нашей страны и учитывать специфику политической системы. После экспертного анализа все предложения будут выноситься на обсуждение рабочей группы. Сейчас в состав рабочей группы входят председатели фракций всех шести парламентских партий. Их позиции различаются. Например, одна партия настаивает на полном отказе от мажоритарной системы даже на уровне маслихатов. Но мы говорим им, что мажоритарная система должна быть сохранена.
Абай Тленшиев, подкаст Abay Life: Что касается партий, будут ли изменения по регистрации партий? Возможно снизится квота по количеству членов партий, расширится окно для новых? Или, наоборот, будет укрупнение партий?
Я думаю все реформы, новации по части деятельности партий, мы, начиная с 2019 года, приняли — закон «О партиях» и так далее. [Тогда] мы существенно снизили избирательный порог для политических партий, упростили процедуру их регистрации. И еще очень важная норма – мы приняли норму о парламентской оппозиции. Партия, которая заявляет о себе как партии меньшинства, получает право выдвинуть своих кандидатов на пост председателя одного из комитетов и на позиции секретарей двух комитетов. Они могут инициировать проведение нескольких правительственных часов и парламентских слушаний. С того времени партии начали осваивать эти регламенты. То есть, все необходимые [реформы], позволяющие партиям пользоваться той или иной процедурой, регламентом, уже реализованы.
Армангүл Тоқтамурат, телеканал Qazaqstan: Смогут ли новые партии войти в парламент?
Это уже не вопрос к нам. Все зависит от инициативных групп и граждан, которые намерены создать такие партии. Все процедуры [для этого] стали проще. Сокращено [даже] количество граждан, требуемое для регистрации партии.
Ерболат Мұхамеджан, телеканал Jibek Joly: Можно ли считать эти реформы продолжением прежних реформ 2022–2023 годов? Или же это запланированная реформа? Хотя в обществе и обсуждалась возможность изменений, никто не ожидал роспуска сената и усиления мажилиса.
Начиная с 2019 года мы ежегодно выдвигали определенные политические инициативы и последовательно их реализовывали. Пошагово мы закрепляли каждый элемент, соединяя их в единую систему. Если бы реформы были несогласованными между собой, это был бы самый опасный путь. Поэтому, конечно, все политические шаги, предпринимаемые сегодня, логически и содержательно взаимосвязаны.
Но мы рассматриваем каждую реформу «не ради реформы», а исходя из необходимости, прежде всего функциональной. Нельзя сказать, что все заранее было детально спланировано. Но мы и не утверждаем, что это произошло спонтанно. Мы видим, что политические партии сегодня обладают достаточным потенциалом и возможностями для эффективной работы в рамках однопалатного парламента. В обществе есть запрос и потребность в этом. Политическая культура выросла, ее нельзя сравнивать с тем, что было пять-семь лет назад. Все это в совокупности создало условия для реализации реформ именно сейчас.
Абай Тленшиев, подкаст Abay Life: После формирования нового созыва парламента предстоят президентские выборы. Если в Конституции изменяются около 40 статей, как это отразится на разделе о президенте? Как в целом могут распределиться полномочия между президентом и парламентом?
Неизбежно потребуется внести редакционные изменения в статьи, касающиеся президента и правительства, чтобы обеспечить внутреннюю согласованность. Например, вместо прежних понятий «сенат» и «мажилис» будет просто использоваться слово «парламент». [Также будут решены вопросы о том], кто утверждает руководителей отдельных государственных органов; как решаются кадровые вопросы; как формируется состав аудиторской палаты и другие. Полномочия парламента значительно усилятся.
Тамара Вааль, издание «Власть»: Но мы не придем к парламентской республике?
Нет. Предстоящая парламентская реформа, конечно, усилит полномочия и авторитет парламента. Но президент каждый раз не случайно подчеркивает, что Казахстан остается президентской республикой.
Тамара Вааль, издание «Власть»: Понимаю, что это, возможно, преждевременный вопрос, но какое место может занимать премьер-министр после парламентской реформы? Не получится ли так, что его полномочия будут конфликтовать с полномочиями спикера однопалатного парламента?
Пока я не знаю, это уже совсем детали.
Тамара Вааль, издание «Власть»: И будет ли у президентов — бывших, действующих, будущих — право претендовать в приоритетном порядке или в целом на место спикера парламента? Такие вопросы могут вообще обсуждаться?
Я скажу по-молодежному: спойлерить не могу. У нас еще несколько сезонов парламентской реформы. У нас парламентские выборы, согласно конституционному сроку, должны пройти в 2028 году. Полномочия [депутатов] заканчиваются в марте, выборы должны быть объявлены не раньше октября 2027 года.
После того как мы по всем вопросам определимся, у нас еще будет общественное обсуждение в рамках референдума. А после, в соответствии с новыми нормами Конституции, мы должны принять изменения в соответствующие законы. И дискуссии еще перетекут в здание самого парламента. Поэтому сейчас еще рано говорить о каких-то конкретных нормах или вопросах. Рабочая группа только начала свою работу.
Тамара Вааль, издание «Власть»: Референдум может пройти летом 2027 года, чтобы у депутатов нынешнего созыва было минимум полгода принять все законы?
Не знаю. Это все зависит от содержания рабочей группы, от интенсивности обсуждений. Особой дискуссии по базовым вопросам нет. Но сложно сказать, по каким вопросам предстоит долго искать компромисс. Сейчас трудно прогнозировать.
Тамара Вааль, издание «Власть»: Скажите, когда следующее заседание рабочей группы и смогут ли журналисты получать доступ на заседания?
Мы договорились, что дадим членам рабочей группы месяц на подготовку своих персональных предложений. До 15 ноября они нам должны направить тщательно проработанные предложения. После этого нам нужна будет еще минимум неделя-две, чтобы все это обобщить, разложить по блокам. Поэтому второе заседание пройдет в конце ноября – начале декабря, мы пока так планируем.
Напоследок Карин отметил, что заседания рабочей группы будут проходить без присутствия СМИ. Но он пообещал встречаться с журналистами после каждого из них, чтобы рассказывать о сути обсуждений и принимаемых решениях.
Интервью было сокращено и отредактировано для более удобного чтения
Поддержите журналистику, которой доверяют.