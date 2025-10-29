Ерлан Карин, государственный советник: «Мы не придем к парламентской республике»

Тамара Вааль, издание «Власть»: На заседании первой рабочей группы говорилось, что в рамках парламентской реформы в Конституцию будет внесено больше 40 поправок. Есть ли хоть примерное понимание, какие будут ключевые поправки?

У нас в основном законе 99 статей и в социальных сетях тоже задают вопросы – почему [поправок] так много? Ведь это фактически сравнимо с обновлением Конституции. Их 40 потому, что парламент – одна из несущих конструкций любой политической системы. В действующей Конституции парламенту, как и институту президента и институту правительства, посвящен целый раздел. В разделах «О президенте» и «О правительстве» есть статьи, касающиеся взаимоотношений этих институтов с парламентом – порядок взаимодействия, решение процедурных вопросов. Поэтому в совокупности и получается такое количество поправок.

Но сейчас речь идет только о тех статьях, которые касаются именно деятельности парламента. Президент уже говорил, что некоторые эксперты, к сожалению, слишком упрощенно воспринимают тему предстоящей реформы – только лишь как упразднение сената. Но предстоящая парламентская реформа – это не механический процесс. Речь идет о формировании полноценного отдельного института – однопалатного парламента.

Есть еще распространенное мнение, о котором также пишут в социальных сетях: в обществе все поддерживают переход к однопалатному парламенту, чего тут обсуждать? Зачем создавать рабочую группу? И вообще зачем тратиться на проведение референдума? Но опять же, упрощать нельзя. На самом деле нам предстоит [обсудить] очень много вопросов.

Аян Орибаев, издание Tizgin.kz: Вопрос по мажоритарной системе. Изначально эта реформа была представлена как положительная, и была реализована — в парламент пришли депутаты, за которых проголосовал народ. В следующий состав парламента уже невозможно будет баллотироваться по одномандатным округам. Это окончательное решение или это еще предмет обсуждения? Ведь могут быть такие люди, чьи взгляды или позиции не совпадают с какими-либо партиями и они хотели бы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно.

В случае перехода к однопалатному парламенту его структура должна быть основана на пропорциональной системе. Этот вопрос мы тщательно проработали и большинство экспертов поддержали такое предложение. Я провел встречи с руководителями партий и парламентских фракций, они также поддержали [эту идею]. Важно отметить — мы не отказываемся от мажоритарной системы полностью. Она будет сохранена на местном уровне. Сегодня 50% депутатов областных маслихатов избираются по одномандатным округам, а остальные 50% — по пропорциональной системе. При этом депутаты районных и городских маслихатов избираются полностью по мажоритарному принципу, через одномандатные округа. Почему так? Потому что они работают с местным населением и решают конкретные проблемы на местах. Избиратели должны иметь возможность напрямую избирать своего депутата и через него решать вопросы, касающиеся их населенного пункта.