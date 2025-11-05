«Я мусульманин и социалист, и я отказываюсь извиняться за это!»

С минимальными шансами

Когда Зохран Мамдани в 2024 году объявил о своем выдвижении в кандидаты мэра Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США и одного из самых больших в мире с населением около 8 миллионов человек, ему прочили очень малые шансы на успех.

Спустя две недели после выдвижения Мамдани, президентом США стал Дональд Трамп, что означало серьезнейший консервативный сдвиг в американской политике. Мамдани же является открытым демократическим социалистом и мусульманином с южноазиатскими корнями.

Считалось, что все это сыграет против молодого политика, успевшего поработать всего пару сроков в законодательной палате Нью-Йорка. Опросы в марте и апреле этого года, на праймериз Демократической партии, показывали, что его соперник, бывший губернатор штата Эндрю Куомо, опережает Мамдани на десятки процентов.

Однако затем он стал стремительно сокращать свое отставание, проводя очень яркую избирательную кампанию, сосредоточившись на экономических проблемах жителей Нью-Йорка, и с активным использованием социальных сетей и волонтёров.

Значительное влияние также оказала поддержка Мамдани влиятельными левыми американскими политиками - сенатором Берни Сандерсом и конгрессвумен Александрией Окасией-Кортес, которые строили оппозиционное движение Трампу и проводили многотысячные митинги по всей стране. Во многих из них принимал участие и сам Мамдани.

«Берни продолжал бороться с олигархией по всей стране. И эта борьба, не только против олигархии, но и за демократию, вдохновила десятки тысяч американцев по всей стране», — говорил Мамдани на одном из митингов «Борись с олигархией!».

В июне Мамдани сенсационно победил на праймериз и стал кандидатом от Демократической партии в мэры Нью-Йорка. В финальном раунде голосования он набрал 56,4% голосов, выбив Куомо из гонки.