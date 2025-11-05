«Я мусульманин и социалист, и я отказываюсь извиняться за это!»

«Я молод, несмотря на все мои попытки повзрослеть. Я мусульманин. Я демократический социалист. И самое ужасное, что я отказываюсь извиняться за всё это», — говорит 34-летний Зохран Мамдани, победивший на выборах мэра Нью-Йорка.
Мамдани одержал историческую победу, став первым мэром Нью-Йорка мусульманином и выходцем из Южной Азии. Молодой политик вступил в гонку за пост мэра с минимальными шансами, но сумел победить, построив свою кампанию на антиэлитной риторике, популярной программе по улучшению благосостояния жителей и при поддержке тысяч волонтеров.
«Власть» рассказывает о том, как Мамдани удалось победить на выборах.
С минимальными шансами
Когда Зохран Мамдани в 2024 году объявил о своем выдвижении в кандидаты мэра Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США и одного из самых больших в мире с населением около 8 миллионов человек, ему прочили очень малые шансы на успех.
Спустя две недели после выдвижения Мамдани, президентом США стал Дональд Трамп, что означало серьезнейший консервативный сдвиг в американской политике. Мамдани же является открытым демократическим социалистом и мусульманином с южноазиатскими корнями.
Считалось, что все это сыграет против молодого политика, успевшего поработать всего пару сроков в законодательной палате Нью-Йорка. Опросы в марте и апреле этого года, на праймериз Демократической партии, показывали, что его соперник, бывший губернатор штата Эндрю Куомо, опережает Мамдани на десятки процентов.
Однако затем он стал стремительно сокращать свое отставание, проводя очень яркую избирательную кампанию, сосредоточившись на экономических проблемах жителей Нью-Йорка, и с активным использованием социальных сетей и волонтёров.
Значительное влияние также оказала поддержка Мамдани влиятельными левыми американскими политиками - сенатором Берни Сандерсом и конгрессвумен Александрией Окасией-Кортес, которые строили оппозиционное движение Трампу и проводили многотысячные митинги по всей стране. Во многих из них принимал участие и сам Мамдани.
«Берни продолжал бороться с олигархией по всей стране. И эта борьба, не только против олигархии, но и за демократию, вдохновила десятки тысяч американцев по всей стране», — говорил Мамдани на одном из митингов «Борись с олигархией!».
В июне Мамдани сенсационно победил на праймериз и стал кандидатом от Демократической партии в мэры Нью-Йорка. В финальном раунде голосования он набрал 56,4% голосов, выбив Куомо из гонки.
«Нью-Йорк не продается!»
Уже после этого Мамдани стал восприниматься как фаворит в предстоящей гонке, а некоторые его позиции по политическим вопросам стали его преимуществом, а не недостатком. Так он открыто критиковал геноцид палестинцев, а в 2023 году был инициатором законопроекта, который бы лишил некоммерческого статуса любую организацию, финансирующую незаконные израильские поселения на Западном берегу реки Иордан в Палестине.
Тем не менее, Зохран Мамдани отрицал обвинения в антисемитизме, заявив, что «Нью-Йорк не потерпит ни антисемитизма, ни исламофобии».
Большую часть одобрения Мамдани получил благодаря своей программе поддержки населения и улучшения благосостояния. Он предложил немедленно заморозить арендную плату для тех жителей — около двух миллионов человек, которые платят «стабилизированную арендную плату» (плата не может повышаться более определенного процента в год), а также ускоренными темпами построить 200 тысяч нового доступного жилья за счет большего налогообложения богатых.
«Работающие семьи Нью-Йорка истекают кровью из-за арендной платы, счетов за электроэнергию, расходов на уход за детьми и продуктов питания. Именно их вытесняют из этого города, а политики, поддерживаемые спекулянтами, только усугубляют ситуацию», — заявил Мамдани.
Жилищная проблема является крайне актуальной в Нью-Йорке. Каждый восьмой ученик государственной школы — бездомный, а чуть более половины семей тратили 30% или более дохода на арендную плату.
Помимо этого, Мамдани предложил повысить минимальную заработную плату до $30 в час к 2030 году (сейчас $16.5), а также открыть сеть государственных магазинов с более низкими ценами. Он выступил с обещанием обеспечить всеобщий уход за детьми для жителей Нью-Йорка, повысив заработную плату работникам детских садов и расширив текущие программы финансирования.
Его от других политиков отличает то, что Мамдани отстаивает эти предложения с тех пор, как избрался в ассамблею штата — и поддержка прав палестинцев, и налогообложение богатых, и бесплатный проезд в автобусах, и многое другое.
«Подъем Зохрана отражает усиление новой избирательной коалиции — электората, состоящего из иммигрантов, рабочего класса, многие из которых приехали из Южной Азии, мусульман, студентов, арендаторов, должников и других, которые борются с высокой стоимостью жизни, но также морально тронуты бедственным положением палестинцев и других жертв империализма и колониализма», — считает Кори Робин, профессор политологии в Бруклинском колледже и аспирантуре Городского университета Нью-Йорка.
90 тысяч волонтеров
Мамдани представляет движение Демократических социалистов Америки (DSA), платформы, чьи члены отстаивают прогрессивную социальную политику вроде бесплатного здравоохранения и налогов для богатых. Его предвыборная кампания строилась на базе этой организации, которая сумела собрать 90 тысяч волонтеров, совершавших физические обходы по домам в Нью-Йорке.
Он также активно использовал соцсети. Его команда регулярно выпускает видеоролики по различным проблемам Нью-Йорка. Видео выпускаются на многих языках сообществ города.
Мамдани активно использует юмор, чтобы привлечь избирателей. Он брал интервью у жителей мегаполиса о стоимости жизни перед баскетбольным матчем, где сообщал, что «к сожалению, не имеет полномочий снижать цены на билеты на плей-офф».
«Мамдани превратит Нью-Йорк в социалистическую экономику»
Его главным соперником на выборах стал Эндрю Куомо, бывший губернатор штата Нью-Йорк и уже проигравший ему на праймериз Демократической партии. 67-летний Куомо выдвинулся как независимый кандидат, собрав более $40 млн от различных спонсоров, в число которых входят крупные строительные компании США. Он также получил поддержку от Дональда Трампа, который заклеймил Мамдани коммунистом и антисемитом, которого необходимо арестовать и депортировать.
Во время своего пребывания губернатором, Куомо легализовал однополые браки, марихуану и курировал крупные инфраструктурные проекты. Однако его уход в 2021 году был омрачен коррупционными скандалами
Кроме того, 11 женщин, которые в разное время работали на него, обвинили Куомо в сексуальных домогательствах. Тот в ответ заявил, что «глубоко извинился» перед этими женщинами, но отрицал самые серьезные обвинения. Не менее четырех расследований указали на то, что Куомо и его администрация скрывали число погибших в домах престарелых во время пандемии коронавируса.
Тем не менее, он вновь попытался воскресить свою политическую карьеру. Во время предвыборной кампании он указывал на то, что Трампу может противостоять только он и что если Мамдани будет избран, действующий президент США введет в город Национальную гвардию.
Также он добавил, что Мамдани превратит Нью-Йорк в «социалистическую экономику», чего город «не переживет».
Выбор между демократией и олигархией
Он набрал чуть более 50% на выборах, а Куомо — 41,6%. Таким образом, Мамдани вступит в должность мэра Нью-Йорка 1 января. Проголосовать решили более 2 миллионов жителей мегаполиса, что вдвое превысило явку прошлых выборов. Мамдани стал первым кандидатом с 1969 года, набравшим более миллиона голосов в пяти районах.
«Спасибо тем, кого так часто забывают политики нашего города, кто сделал это движение своим. Я говорю о йеменских владельцах винных погребов и мексиканских бабушках, о сенегальских таксистах и узбекских медсестрах, — заявил он, добавив, — Послушайте меня, президент Трамп, когда я говорю: чтобы добраться до любого из нас, вам придётся пройти через всех нас. Когда через 58 дней мы войдем в мэрию, ожидания будут высоки. Мы их оправдаем».
Поддержите журналистику, которой доверяют.