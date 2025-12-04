Алешка Симкич, посол Евросоюза в Казахстане: «ЛГБТ-пропаганды не существует»

Read this article in English.

3 декабря посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич встретилась с заместителем председателя сената Жакипом Асановым и выразила обеспокоенность в связи с недавно принятыми мажилисом законодательными поправками, запрещающими так называемую «ЛГБТ-пропаганду».

Во время третьего Медиа-форума ЕС, который прошел в Астане 4 декабря, Симкич рассказала «Власти», что у ЕС есть несколько опасений по поводу этих поправок.

«У нас есть три опасения. Первое касается того, как проходил весь процесс. По сути, эти поправки, которые, по нашему мнению, могут быть дискриминационными, были включены в законодательство», — сказала Симкич.

По словам посла ЕС, гражданское общество не было должным образом вовлечено в процесс работы над изменениями в законодательстве.

«То, что было добавлено между первым и вторым чтением этих законов, не было должным образом согласовано с представителями гражданского общества. Обычно, когда вы работаете над таким важным законодательством, которое, по нашему мнению, также затрагивает международные обязательства Казахстана, вам необходимо проконсультироваться с соответствующими заинтересованными сторонами», – сказала она.

«С нами связались представители ЛГБТ-сообщества, которые очень обеспокоены, поскольку уже сейчас видят некоторые проблемы с толерантностью. А для Казахстана, который гордится тем, что является толерантным обществом, мы просто не понимаем логику такого быстрого принятия поправок. Мне сказали, что это, конечно, делается для защиты детей».

Симкич также подчеркнула фундаментальное заблуждение о том, что сексуальная ориентация может распространяться или подвергаться влиянию пропаганды.

«Я считаю, что речь идет о концептуальном непонимании того, что значит быть ЛГБТ-человеком. Почему-то сложилось впечатление, что с помощью пропаганды детей можно сделать ЛГБТ-персонами. И я донесла до властей, что мы понимаем эту проблему совершенно по-другому. Дело, вероятно, в недостаточном понимании, из-за чего они [ЛГБТ-персоны] подвергаются такой стигматизации», — сказала Симкич.

ЕС, совместно с Организацией Объединенных Наций, считает, что эти поправки потенциально институционализируют дискриминацию, несмотря на международные и конституционные обязательства.

«Я упомянула властям, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) также заявило, что это может потенциально институционализировать дискриминацию. Мы также видим в этом большую проблему, и я также довела это до сведения Сената. Посмотрим, что будет дальше».

«На наш взгляд, то, как Казахстан исполняет законы, означает, что [эти поправки] могут фактически стать причиной дискриминации. Мы не считаем, что такая пропаганда существует: ЛГБТ-пропаганды не бывает. Мы просто не согласны с основной концепцией всей этой истории».

Слушания по поправкам в Сенате были запланированы на сегодня, но накануне вечером были исключены из повестки дня.