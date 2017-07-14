Valar Morghulis . Насколько хорошо вы помните сюжет сериала «Игра престолов»

Угадайте: Юрий Лоза или казахстанская звезда?

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Музыка сопровождает нас всюду: от короткой вылазки в магазин, до похода в душ; кто-то подпевает музыкантам, кто-то постукивает ногой в такт биту. Vласть предлагает вам пройти тест и определить какая строчка относится к творчеству казахстанских музыкантов, а какая — нет. Прочтите строку из песни, а затем выберите ее исполнителя.