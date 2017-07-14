Valar Morghulis . Насколько хорошо вы помните сюжет сериала «Игра престолов»
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До премьеры 7 сезона «Игры престолов» осталось совсем немного — новые серии можно увидеть уже 17 июля. Предлагаем вам проверить себя и ответить на 15 вопросов о сериале.
1. Кому изначально принадлежал кинжал, которым пытались убить Брана Старка?
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Петиру Бейлишу
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Тириону Ланнистеру
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Джейме Ланнистеру
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Серсее Ланнистер
2. Что сказала Дейнерис после смерти своего брата Визериса?
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Он не был последним драконом, я дочь дракона – Дейнерис Бурерожденная
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Корона для короля
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Он не был драконом, огонь не может убить дракона
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Мой сын покроет весь мир и объединит всех людей в один кхаласар
3. Кто следил за убийством бастардов Роберта Баратеона и собственноручно убил маленькую девочку в борделе Мизинца?
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Член Королевской гвардии Мерин Трэнт
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Командующий Городским дозором Джанос Слинт
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Сандор Клиган по прозвищу Пёс
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Главный палач при дворе Илин Пейн
4. Когда кхаласар Дейнерис пересекает Красные пустоши, многие умирают от голода и жажды. Кхалиси выбирает своих лучших всадников и отправляет в разные стороны, чтобы те нашли убежище. Что с ними случилось?
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Лошадь Агго возвращается без него, а окровавленная лошадь Ракхаро доставляет кхаласару его отрубленные конечности. Лишь Коварро вернулся живым, но с плохими новостями
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Агго отправился на юг, но не вернулся, как и Ракхаро, которого Дейнерис направила на северо-восток. Коварро вернулся с дарами и приглашением в Кварт.
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Всадник Агго умирает от рук кхала Поно, не достигнув места назначения. Ракхаро возвращается раненный, о нем заботится любовница Ирри, после чего кхаласар отправляется в Кварт. Судьба Коварро остается неизвестной
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Агго отправился на юго-восток и не возвращается оттуда. Лошадь Ракхаро возвращается без него, в сумке находят голову дотракийца. Коварро едет на восток, откуда возвращается на другой лошади, не имея другого выхода, кхаласар двигается в Кварт
5. Чтобы проверить членов Малого совета на верность, Тирион Ланнистер рассказывает каждому об идеи выдать принцессу Мирцеллу замуж. Но каждому члену совета он представил в роли женихов разных людей. Так Тирион узнал, что мейстер Пицель шпионит в пользу королевы, рассказав ей идею выдачи Мирцеллы за одного из сыновей Мартеллов из Дорна. Какого кандидата в женихи принцессы предложил Тирион, разговаривая с Варисом?
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Теона Грейджоя
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Робина Аррена
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Лораса Тирелла
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Одного из сыновей Уолдера Фрея
6. Сколько пощёчин Тирион влепил Джоффри за весь сериал?
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3
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4
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2
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5
7. Какой совет дала Серсея Сансе Старк после начала ее «регулов»?
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Быть верной Джоффри, чтобы выжить
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«Законы бессмысленны, если за ними не стоит сила. Власть – это сила»
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Утопиться в бочке красного вина
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Не любить никого, кроме своих детей
8. Почему остров Тарт называют сапфировым островом?
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Из-за драгоценных камней, которые там добывают
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Из-за голубых глаз семьи Тарт
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Из-за синевы окружающих вод
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Из-за близости к Вольным городам, девяти могущественным богатым городам в западной части Эссоса
9. Родной язык Дейнерис бурерожденной из дома Таргариенов, матери драконов, королевы андалов, ройнаров и первых людей, кхалиси это…
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Общий язык
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Асшайский язык
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Низкий валирийский язык
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Старый язык
10. Сколько дочерей было у Уолдера Фрея?
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5
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7
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4
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8
11. С кем случилась стычка Оберина Мартелла в борделе Мизинца при его первом появлении в сериале?
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С хозяином заведения Петиром Бейлишем
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С Григором Клиганом по прозвищу Гора
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С личным мейстером короля Пицелем
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С солдатами Ланнистеров
12. Какие пироги любит Санса Старк?
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С голубями
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Вишневые
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Лимонные
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С почками
13. Кто убил Игритт при штурме Черного замка?
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Аллисер Торн
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Джанос Слинт
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Пипар (Пип)
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Олли
14. Как Ширен Баратеон заразилась серой хворью?
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Её прокляли боги
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На дом Баратеонов напали каменные люди, прикоснувшись к девочке, они заразили ее
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Через мягкую игрушку, купленную матерью Ширен в Дорне
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Через деревянную куклу, купленную ее отцом
15. Где произошло первое столкновение Белых ходоков с отрядом Ночного дозора?
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В Суровом доме
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На Кулаке первых людей
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На Замороженном берегу
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На мысе Сторролда
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Айсулу Тойшибекова, Vласть
Фото Жанары Каримовой
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Фотографии Дидара Кушаманова