Valar Morghulis . Насколько хорошо вы помните сюжет сериала «Игра престолов»

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До премьеры 7 сезона «Игры престолов» осталось совсем немного — новые серии можно увидеть уже 17 июля. Предлагаем вам проверить себя и ответить на 15 вопросов о сериале.

1. Кому изначально принадлежал кинжал, которым пытались убить Брана Старка?

  • Петиру Бейлишу
  • Тириону Ланнистеру
  • Джейме Ланнистеру
  • Серсее Ланнистер

2. Что сказала Дейнерис после смерти своего брата Визериса?

  • Он не был последним драконом, я дочь дракона – Дейнерис Бурерожденная
  • Корона для короля
  • Он не был драконом, огонь не может убить дракона
  • Мой сын покроет весь мир и объединит всех людей в один кхаласар

3. Кто следил за убийством бастардов Роберта Баратеона и собственноручно убил маленькую девочку в борделе Мизинца?

  • Член Королевской гвардии Мерин Трэнт
  • Командующий Городским дозором Джанос Слинт
  • Сандор Клиган по прозвищу Пёс
  • Главный палач при дворе Илин Пейн

4. Когда кхаласар Дейнерис пересекает Красные пустоши, многие умирают от голода и жажды. Кхалиси выбирает своих лучших всадников и отправляет в разные стороны, чтобы те нашли убежище. Что с ними случилось?

  • Лошадь Агго возвращается без него, а окровавленная лошадь Ракхаро доставляет кхаласару его отрубленные конечности. Лишь Коварро вернулся живым, но с плохими новостями
  • Агго отправился на юг, но не вернулся, как и Ракхаро, которого Дейнерис направила на северо-восток. Коварро вернулся с дарами и приглашением в Кварт.
  • Всадник Агго умирает от рук кхала Поно, не достигнув места назначения. Ракхаро возвращается раненный, о нем заботится любовница Ирри, после чего кхаласар отправляется в Кварт. Судьба Коварро остается неизвестной
  • Агго отправился на юго-восток и не возвращается оттуда. Лошадь Ракхаро возвращается без него, в сумке находят голову дотракийца. Коварро едет на восток, откуда возвращается на другой лошади, не имея другого выхода, кхаласар двигается в Кварт

5. Чтобы проверить членов Малого совета на верность, Тирион Ланнистер рассказывает каждому об идеи выдать принцессу Мирцеллу замуж. Но каждому члену совета он представил в роли женихов разных людей. Так Тирион узнал, что мейстер Пицель шпионит в пользу королевы, рассказав ей идею выдачи Мирцеллы за одного из сыновей Мартеллов из Дорна. Какого кандидата в женихи принцессы предложил Тирион, разговаривая с Варисом?

  • Теона Грейджоя
  • Робина Аррена
  • Лораса Тирелла
  • Одного из сыновей Уолдера Фрея

6. Сколько пощёчин Тирион влепил Джоффри за весь сериал?

  • 3
  • 4
  • 2
  • 5

7. Какой совет дала Серсея Сансе Старк после начала ее «регулов»?

  • Быть верной Джоффри, чтобы выжить
  • «Законы бессмысленны, если за ними не стоит сила. Власть – это сила»
  • Утопиться в бочке красного вина
  • Не любить никого, кроме своих детей

8. Почему остров Тарт называют сапфировым островом?

  • Из-за драгоценных камней, которые там добывают
  • Из-за голубых глаз семьи Тарт
  • Из-за синевы окружающих вод
  • Из-за близости к Вольным городам, девяти могущественным богатым городам в западной части Эссоса

9. Родной язык Дейнерис бурерожденной из дома Таргариенов, матери драконов, королевы андалов, ройнаров и первых людей, кхалиси это…

  • Общий язык
  • Асшайский язык
  • Низкий валирийский язык
  • Старый язык

10. Сколько дочерей было у Уолдера Фрея?

  • 5
  • 7
  • 4
  • 8

11. С кем случилась стычка Оберина Мартелла в борделе Мизинца при его первом появлении в сериале?

  • С хозяином заведения Петиром Бейлишем
  • С Григором Клиганом по прозвищу Гора
  • С личным мейстером короля Пицелем
  • С солдатами Ланнистеров

12. Какие пироги любит Санса Старк?

  • С голубями
  • Вишневые
  • Лимонные
  • С почками

13. Кто убил Игритт при штурме Черного замка?

  • Аллисер Торн
  • Джанос Слинт
  • Пипар (Пип)
  • Олли

14. Как Ширен Баратеон заразилась серой хворью?

  • Её прокляли боги
  • На дом Баратеонов напали каменные люди, прикоснувшись к девочке, они заразили ее
  • Через мягкую игрушку, купленную матерью Ширен в Дорне
  • Через деревянную куклу, купленную ее отцом

15. Где произошло первое столкновение Белых ходоков с отрядом Ночного дозора?

  • В Суровом доме
  • На Кулаке первых людей
  • На Замороженном берегу
  • На мысе Сторролда
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Айсулу Тойшибекова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

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