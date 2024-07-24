Что вы знаете об участии казахстанцев на Олимпиадах?
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26 июля в Париже начнутся XXXIII по счету летние Олимпийские игры. Власть предлагает пройти небольшой тест об успехах казахстанских атлетов в прошлом и об участниках нынешней Олимпиады.
1. Сколько всего золотых медалей завоевано казахстанскими спортсменами на летних Олимпийских играх с момента, когда Казахстан начал участвовать в Олимпиадах самостоятельно?
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10
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15
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25
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30
2. Где проходили первые Олимпийские летние игры, в которых приняла участие сборная независимого Казахстана?
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Сеул
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Барселона
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Атланта
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Сидней
3. Сколько золотых медалей завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро?
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1
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2
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4
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5
4. Сколько всего медалей было завоевано казахстанскими атлетами на предыдущих Олимпийских летних играх в Токио?
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6
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8
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9
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15
5. Какое наибольшее количество золотых медалей было завоевано нашими спортсменами на летних Олимпийских играх?
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3
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5
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7
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9
6. В каком виде спорта у Казахстана больше всего медалей на Олимпийских играх?
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Легкая атлетика
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Тяжелая атлетика
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Греко-римская борьба
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Бокс
7. Кто является первым олимпийским чемпионом независимого Казахстана на летних Олимпийских играх?
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Василий Жиров
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Ольга Шишигина
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Юрий Мельниченко
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Булат Жумадилов
8. Национальный Олимпийский комитет Казахстана этой весной возглавил боксер Геннадий Головкин. У него есть золотая олимпийская медаль?
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Есть золото
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Есть серебро
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Есть бронза
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У него нет олимпийской медали
9. На какой летней Олимпиаде казахстанские атлеты завоевали меньше всего наград?
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Рио-де-Жанейро
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Токио
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Пекин
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Афины
10. В скольких видах спорта будет представлен Казахстан на этих Играх?
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15
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18
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25
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30
11. Сколько видов спорта представлено на этих Олимпийских играх?
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28
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32
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40
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47
12. Сколько спортсменов от Казахстана будет представлено в боксе?
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4
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7
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10
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12
13. Какое денежное вознаграждение обещано казахстанским спортсменам за золотую медаль?
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$150 тысяч
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$250 тыс
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$300 тысяч
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$350 тысяч
14. Где пройдут следующие летние Олимпийские игры в 2028 году?
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Лос-Анджелес
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Брисбен
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Хельсинки
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Афины
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15 марта на заседании Национального курултая в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением изменить герб Казахстана, заявив, что считает целесообразным доводы о том, что герб слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют «эклектика» и «признаки советской эпохи». Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе: предложение о смене герба активно обсуждается в соцсетях и на различных платформах. Предлагаем вам проверить свои знания о государственном гербе Казахстана.
Тест подготовлен Жанатом Тукпиевым
В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.
В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.
После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.
Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.