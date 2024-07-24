Что вы знаете об участии казахстанцев на Олимпиадах?

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26 июля в Париже начнутся XXXIII по счету летние Олимпийские игры. Власть предлагает пройти небольшой тест об успехах казахстанских атлетов в прошлом и об участниках нынешней Олимпиады.

1. Сколько всего золотых медалей завоевано казахстанскими спортсменами на летних Олимпийских играх с момента, когда Казахстан начал участвовать в Олимпиадах самостоятельно?

  • 10
  • 15
  • 25
  • 30

2. Где проходили первые Олимпийские летние игры, в которых приняла участие сборная независимого Казахстана?

  • Сеул
  • Барселона
  • Атланта
  • Сидней

3. Сколько золотых медалей завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро?

  • 1
  • 2
  • 4
  • 5

4. Сколько всего медалей было завоевано казахстанскими атлетами на предыдущих Олимпийских летних играх в Токио?

  • 6
  • 8
  • 9
  • 15

5. Какое наибольшее количество золотых медалей было завоевано нашими спортсменами на летних Олимпийских играх?

  • 3
  • 5
  • 7
  • 9

6. В каком виде спорта у Казахстана больше всего медалей на Олимпийских играх?

  • Легкая атлетика
  • Тяжелая атлетика
  • Греко-римская борьба
  • Бокс

7. Кто является первым олимпийским чемпионом независимого Казахстана на летних Олимпийских играх?

  • Василий Жиров
  • Ольга Шишигина
  • Юрий Мельниченко
  • Булат Жумадилов

8. Национальный Олимпийский комитет Казахстана этой весной возглавил боксер Геннадий Головкин. У него есть золотая олимпийская медаль?

  • Есть золото
  • Есть серебро
  • Есть бронза
  • У него нет олимпийской медали

9. На какой летней Олимпиаде казахстанские атлеты завоевали меньше всего наград?

  • Рио-де-Жанейро
  • Токио
  • Пекин
  • Афины

10. В скольких видах спорта будет представлен Казахстан на этих Играх?

  • 15
  • 18
  • 25
  • 30

11. Сколько видов спорта представлено на этих Олимпийских играх?

  • 28
  • 32
  • 40
  • 47

12. Сколько спортсменов от Казахстана будет представлено в боксе?

  • 4
  • 7
  • 10
  • 12

13. Какое денежное вознаграждение обещано казахстанским спортсменам за золотую медаль?

  • $150 тысяч
  • $250 тыс
  • $300 тысяч
  • $350 тысяч

14. Где пройдут следующие летние Олимпийские игры в 2028 году?

  • Лос-Анджелес
  • Брисбен
  • Хельсинки
  • Афины
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Насколько хорошо вы знаете государственный герб Казахстана?

15 марта на заседании Национального курултая в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением изменить герб Казахстана, заявив, что считает целесообразным доводы о том, что герб слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют «эклектика» и «признаки советской эпохи». Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе: предложение о смене герба активно обсуждается в соцсетях и на различных платформах. Предлагаем вам проверить свои знания о государственном гербе Казахстана.

Тест подготовлен Жанатом Тукпиевым

20.03.2024
Какое здание должно быть памятником архитектуры?

В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.

В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.

После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.

Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.

27.12.2018