Что вы знаете об участии казахстанцев на Олимпиадах?

Какое здание должно быть памятником архитектуры?

В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.

В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.

После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.

Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.