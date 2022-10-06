«Никакого алкоголя и разговоров о политике»

В Казахстан он с девушкой приехал 28 сентября. Выехали на маршрутке из Новосибирска, простояли в очереди на границе 15 часов. Андрей замечает, что это немного по сравнению с другими. «Нас впустили без проблем и мы все без исключения, кто здесь сейчас находится, благодарны за гостеприимство и вообще за всё». Потом из Усть-Каменогорска до Алматы добрались на поезде.

«У меня здесь есть много дальних родственников, но когда пытались к ним обратиться, то нам сказали: вы что, вы же наши враги, дезертиры. Здесь многие местные русские в поездах, в маршрутках, специально ставили на полную громкость своих Киселевых, Соловьевых, чтобы нам было неприятно. Бывало, что высаживали из маршруток. Мы не обращали на это внимание, мы люди мирные, всегда были против войн. Когда мы приехали в Казахстан, посмотрели как здесь все устроено, и даже в принципе по тому же курсу вы лучше, чем в России. Люди любят здесь свою страну. У нас же тем, кто любит свою страну, приходится уезжать. Я не знаю, вообще мы на ту тему разговариваем или нет? (смеется) А хостел вообще классный. Я все время люблю что-то делать своими руками. По профессии я преподаватель музыки. У меня разное было, я сам себе дом строил, я много чего умею. У меня был период, когда у меня была строительная фирма, я знаю разные технологии, я умею работать. С удовольствием тут делаю. Сейчас мойку с Жанболатом собирали. Нужно что-то поделать, чтобы не умереть с тоски. Если бы я знал, что такое Казахстан, я бы переехал сюда давно, лет 10 назад. Здесь всё, что я люблю. А у нас ничего не делается, у нас только ухудшается и ухудшается. Они постоянно придумывают какую-то фигню, воевать с ними оказалось совершенно бесполезно».

Для Дины, для хозяйки хостела, все здесь гости. Спрашиваю Андрея, как называть людей, которые сейчас приезжают в Казахстан из России. «Мы по сути как туристы сюда приехали, пока мы туристы, но кто-то называет нас дезертирами, бегунами, называйте как хотите».