«Санта-Барбара»

1993 приходит в постсоветские страны, сметая на своем пути все, включая старую валюту. Алма-Ата – теперь «Алматы» и не склоняется. В Казахстане появляется тенге – его вводят за три дня, массово и, на самом деле, шоково: 1 тенге – 500 рублей, на человека можно было поменять только 200 тенге. Но союзное пространство, которое штормило не первый год, переносит обмен валюты и верит, что теперь «будет иначе».

В страну хлынули китайские товары - новая мода, новая жизнь, новые машины, новые фильмы и новая музыка. Страна прощается с Динмухамедом Кунаевым в этом же году.

В России разворачивается конституционный кризис, который достигает своего пика захватом сторонниками Верховного Совета здания мэрии Москвы, оттуда милиция расстреливала демонстрантов и неудачным штурмом телецентра «Останкино». Это приводит к многочисленным (официально около 150) жертвам. В следующем – Казахстан сдаст России в аренду Байконур и увидит первые легально доступные доллары. В это же время в стане появятся первые пейджеры. А профессура, учителя и врачи уйдут на базары - зарабатывать.

В 1992 году весь теперь уже бывший Союз знакомится с героями теленовеллы «Санта-Барбара», с которыми проживет следующие 10 лет. Ровно столько будет идти трансляция, 2137 серий. Последние из которых почти никто не увидел – первую американскую мыльную оперу на территории бывшего СССР в какой-то момент прервали. А когда показали снова - мир уже был другим, а «Санта-Барбара» - уже не столь жизненно важной.