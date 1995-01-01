Перекресток

В 1995 году состоялась премьера отечественного телесериала «Перекресток». Семейные перипетии, сложности в бизнесе, взаимоотношения поколений. Классические истории, которые зрители привыкли видеть в иностранных теленовеллах, впервые были рассказаны казахстанскими актерами. В создании отечественного «мыла» приняла участие английская компания «Портобелло-Медиа». Западные профессионалы привезли технологию многосерийного производства и на протяжение года обучали алматинскую съемочную группу. Если раньше казахстанцы на экране видели другую «западную» жизнь, то отныне с ними говорили на одном языке в интерьерах родного города. За 5 лет было показано 465 серий, хотя изначально создатели не верили в успех затеянного, планируя только 20 эпизодов.

Сценаристы телесериала реагировали на все события в стране во второй половине 90-х. Герои ездили в новую столицу Астану, перенос которой состоялся в 1997 году. Семьи «Перекрестка» занялись малым бизнесом, также как и большинство казахстанцев в то время. Актеры во время диалогов призывали ходить на президентские выборы 1999 года, обсуждали финансовый кризис и не боялись говорить о существовании рэкета в стране. Успех «Перекрестка» до сих пор не смог повторить ни один отечественный сериал. Тот откровенный разговор, который вели актеры со зрителем обо всем происходящем, возможно и стал тем ноу-хау, оставшимся в 90-х.