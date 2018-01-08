Речи
Выступления, речи и интервью, которые вдохновляют, мотивируют и заставляют меняться, вне зависимости от того, сколько раз вы уже их посмотрели. Vласть собрала любимые выступления редакции и подписчиков, и регулярно будет их дополнять.
Речь Опры Уинфри на церемонии "Золотой глобус", 2018 (ENG)
Опра Уинфри
08.01.2018
Выбор редакции и подписчиков
"Как худшие моменты нашей жизни делают нас теми, кто мы есть". Писатель Эндрю Соломон, TED, 2014 (ENG)
Эндрю Соломон
19.07.2017
Выбор редакции и подписчиков
Речь Мерил Стрип на церемонии "Золотой глобус", 2017 (ENG)
Мерил Стрип
13.07.2017
Выбор редакции
Речь Эми Полер перед студентами Гарварда, 2011 (ENG)
Эми Полер
13.07.2017
Выбор редакции
Речь Леонида Парфенова на вручении премии Листьева, 2010 (РУС)
Леонид Парфенов
12.07.2017
Выбор редакции