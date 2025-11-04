Смотрите наверх

В ноябре в Алматы темнеет рано. Последние теплые дни сменяются промозглыми вечерами, и редкий прохожий заставит себя выйти на прогулку после заката даже в ясную погоду. По набережной реки Есентай пробегают редкие бегуны, гуляют хозяева со своими собаками.
Но вдруг небольшая оживленная толпа резко выделяется в этом осеннем оцепенении: собравшиеся вокруг телескопа люди наблюдают за космосом.
«На Луну смотрите?», – спрашивает пожилой мужчина, отвлекшись от бодрой вечерней прогулки.
«Сначала все хотят смотреть на Луну, потом сдвинем на Сатурн», – говорит хозяин телескопа, 37-летний астроном-любитель Владислав Мундриевский.
В минувшую субботу и воскресенье он бесплатно делился с горожанами возможностью посмотреть на космические объекты, а люди приносили ему горячий чай, сладости, кто-то благодарил небольшими суммами.
Очередь движется быстро, и люди в ней знакомятся и перешучиваются. Сначала подходят в основном родители с маленькими детьми, затем и студенты, и взрослые, и пенсионеры.
В 150-кратном увеличении Луна видна непривычно четко. Владислав ловко помогает почти каждому сфотографировать ее на телефон. «Прямо кратеры видно!», – восклицает женщина, отходя от телескопа. Затем астроном-любитель перенастраивает телескоп на Сатурн – его в начале ноября видно рядом с Луной даже без специальной техники.
О Владиславе за день до этого написала пользовательница социальной сети Threads. Ожидая, пока телескоп будет настроен на планету, люди в очереди говорят, что все пришли на речку после этой публикации. Вокруг собирается как минимум пара десятков человек, люди приходят и уходят непрерывными потоками. Стоя в очереди, многие с ностальгией вспоминают, как ярко было видно звезды в ауле в детстве и юности.
«В город приезжаешь – звезд не видно», – вздыхает женщина с двумя детьми.
Сатурн в телескопе видно не сразу, приходится сначала прищуриться, отдалить и приблизить взгляд, и вот появляется маленькая желтоватая точка, перечеркнутая тонкой линией колец – в течение ночи они еще поменяют свой угол и будут видны более объемно. Сверху справа виден один из многих спутников Сатурна – Титан, а чтобы разглядеть другие, нужно более мощное увеличение.
Собравшиеся засыпают Владислава вопросами, на которые он коротко и сдержанно отвечает. Телескоп, с которым он сегодня вышел, широко распространен среди любителей, с ним можно заниматься астрофото и просто наблюдать за объектами. Кто-то из собравшихся спрашивает про комету 3I/ATLAS, но Владислав говорит, что в этот телескоп ее будет не видно.
Свой телескоп он собрал по частям, и начинающим советует покупать оборудование через специальные форумы любителей астрономии или зарубежные маркетплейсы – это выходит дешевле, телескоп и хорошие окуляры можно приобрести в районе 100-200 долларов. Начинающим любителям астрономии он советует совмещать наблюдение за звездами с чтением книг по этой тематике.
Женщина спрашивает про светящуюся красным часть телескопа.
У Владислава есть и специальный телескоп для наблюдения за Солнцем. С ним он выходил на улицу летом, но понаблюдать за светилом тогда подошли всего пара человек.
«Среди любителей астрономии есть такое мировое движение – тротуарная астрономия. Идея состоит в том, что можно поделиться с окружающими возможностью посмотреть на небо. Я решил следовать этой идее», – рассказывает Владислав, когда ближе к восьми часам вечера толпа начинает потихоньку расходиться.
До этого большую «тротуарку» в Алматы проводили в 2017 году, тогда любители собрали около семи телескопов на набережной Большой Алматинки. Сообщество любителей же, по его словам, распространяется и на другие города – в основном Караганду и Астану, но и там сейчас такие события проходят редко.
В обычной жизни Владислав «компьютерщик», но любовь к астрономии в его жизни появилась еще в детстве.
«В третьем классе мне попался учебник астрономии за десятый класс – от братьев остался, и я когда его открыл, начал читать, меня очень сильно увлекло. С тех пор я начал увлекаться оптикой, астрономией. В восьмом классе сделал самодельный телескоп во Дворце Школьников», – рассказывает он.
Кроме тротуарных наблюдений Владислав старается раз-два в год выезжать с телескопом за город, лучше всего в темные места, такие как Северный берег Капшагая или Чарынский Каньон. В свой телескоп ему удавалось увидеть и объекты глубокого космоса, шаровые и рассеянные звездные скопления, туманности, галактики, двойные звезды, и кометы, протуберанцы на солнце.
«Недавно был фестиваль электронной музыки на Чарынском каньоне. Мой друг там выступал и он предложил взять телескоп. И, получается, я там всю ночь делал тротуарку тоже», – делится он.
В городе он старается проводить тротуарные наблюдения для всех желающих один-два раза в месяц – в зависимости от погоды.
«Сатурн будет виден примерно до конца февраля. Где-то с Нового года Юпитер появится, он будет доступен примерно до мая, а потом только Луна. И потом все повторится на следующий год», – говорит астроном-любитель. Эти объекты легче всего увидеть из города.
Время и место наблюдений Владислав публикует в своем аккаунте в Threads – astronomy.almaty.
