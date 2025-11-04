Смотрите наверх

«На Луну смотрите?», – спрашивает пожилой мужчина, отвлекшись от бодрой вечерней прогулки.

«Сначала все хотят смотреть на Луну, потом сдвинем на Сатурн», – говорит хозяин телескопа, 37-летний астроном-любитель Владислав Мундриевский.

В минувшую субботу и воскресенье он бесплатно делился с горожанами возможностью посмотреть на космические объекты, а люди приносили ему горячий чай, сладости, кто-то благодарил небольшими суммами.

Очередь движется быстро, и люди в ней знакомятся и перешучиваются. Сначала подходят в основном родители с маленькими детьми, затем и студенты, и взрослые, и пенсионеры.

В 150-кратном увеличении Луна видна непривычно четко. Владислав ловко помогает почти каждому сфотографировать ее на телефон. «Прямо кратеры видно!», – восклицает женщина, отходя от телескопа. Затем астроном-любитель перенастраивает телескоп на Сатурн – его в начале ноября видно рядом с Луной даже без специальной техники.