Их руки поют

«Их руки не поют. Эта песня патриотичная, здесь должна быть любовь к Родине, а у них на лицах этого нет, они об этом не думают», - объясняет Жанара.

Она оглохла в пять лет после менингита. Но это не помешало получить три образования. По первому она модельер-конструктор, по второму - психолог, по третьему – юрист. Сейчас руководит «театром» и готовит артистов к выступлению.

Все, кто здесь находятся, в основном перенесли в детстве корь, менингит, грипп, ангину или другое заболевание, приведшее к тугоухости или вовсе к полной потере слуха. Бывает что это происходит и из-за физической травмы.