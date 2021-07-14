Кто в Казахстане может стать донором

Вокруг трансплантологии в Казахстане много мифов и споров. Может ли донором стать только близкий родственник? Как регулируется прижизненное и посмертное донорство? Vласть подготовила несколько карточек, в которых есть ответы на главные вопросы.

Основной закон, который регламентирует трансплантологию - кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года. Он делит донорство на прижизненное и посмертное и говорит о том, что при трансплантации органов запрещается: принудительное изъятие органов, их купля-продажа, изъятие органов для трансплантации иностранцам и лицам без гражданства и т.д.

Донором в Казахстане может стать только совершеннолетний. Если речь идет о прижизненном доноре, то это человек «находящийся с реципиентом в генетической связи и (или) имеющий с ним тканевую совместимость». Как правило, это родители, совершеннолетние дети, братья/сестры пациента, нуждающегося в пересадке почки или печени.

Донором после смерти может стать человек, которому констатирована необратимая гибель головного мозга. В Казахстане действует презумпция согласия. Это значит, что каждый взрослый казахстанец потенциально может быть донором после смерти, но только в том случае, если при жизни он не оформил соответствующий отказ. Написать отказ или прижизненное согласие на посмертное донорство можно на сайте электронного правительства egov.kz или в поликлинике по месту прикрепления.

Врачи после констатации необратимой смерти мозга в любом случае обязаны спросить согласие на изъятие органов у родственников умершего, даже если он написал прижизненное согласие! Только если получено их одобрение, медики могут изымать органы для пересадки.

Эти и другие вопросы – в карточках, которые можно листать.