Внутри. Литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева

Музей поэта Жамбыла Жабаева находится в поселке, названном в его честь, в 70 км от Алматы. В 12-комнатном доме, в котором поэт прожил последние 7 лет, хранятся его личные вещи, книги и картины. Помимо дома-музея, комплекс включает в себя личный автомобиль, сад, предыдущий дом поэта и мавзолей, в котором он похоронен.
В этом году музей отмечает 75-летие. 6 комнат дома являются мемориальными залами – их удалось сохранить в том виде, в котором они были при жизни Жамбыла. К примеру, в гостиной сохранилась мебель и посуда. На столе находится чайный сервиз, самовар и поднос подаренные поэту советским биологом Борисом Келлером, балериной Галиной Улановой и режиссером Сергеем Эйзенштейном.
К мемориальным залам также относятся медкабинет, в котором дежурили личные врачи поэта, спальная комната, рабочий кабинет, гостевая и кухня. В спальне поэта хранятся его личные вещи, часы, домбра и трость. Экскурсовод Улан Кылышбаева отмечает, что сохранились три домбры поэта, две из которых находятся здесь.
В рабочем кабинете акына обычно проводили время его секретари, читали ему вслух книги (к примеру, Ленина, Державина, Маркса), записывали его стихи, писали под диктовку письма. В кабинете хранятся радио, которое любил слушать Жамбыл и телефон, которым он умел пользоваться без посторонней помощи.
Стену кабинета украшает ковер, на котором изображен лидер восстания 1916 года против имперских властей Амангельды Иманов. Ковер был соткан фабрикой «Алматы килем» по эскизу Абылхана Кастеева.
В остальных залах музея собраны книги Жамбыла, фотографии, награды, письма фронтовиков. Одна из комнат посвящена творчеству наставника поэта Суюнбаю Аронулы.
К зданию музея были пристроены конференц-зал и экспозиционные залы. Здесь представлена верхняя одежда Жамбыла, среди которых красный чапан, в котором он дважды был в Москве, многочисленные картины известных художников и восковые фигуры поэта и Дины Нурпеисовой.
На 75-летие поэта Казахское правительство подарило ему автомобиль ГАЗ М-1, спроектированный по образу Ford Model B. (На «эмке» в свое время ездили певец Леонид Утесов, шахматист Михаил Ботвинник, актер Михаил Жаров, писатель Корней Чуковский). По словам Улан Кылышбаевой, в Казахстане на тот момент было всего 6 автомобилей данной модели. Машина до сих пор на ходу, регулярно проходит техосмотр. Из воспоминаний современников Жамбыла известно, что акын принял автомобиль с радостью, но сделал ремарку, что ему было бы достаточно лошади, так как он не привык передвигаться по ровной земле.
Перед смертью Жамбыл Жабаев попросил похоронить его в саду, возле дома. 18-метровый мавзолей поэта создан архитектором Иваном Белоцерковским по проекту Абылхана Кастеева. По словам сотрудников музея, ежедневно мавзолей принимает паломников со всего Казахстана. Недалеко от мавзолея поэта похоронен композитор Нургиса Тлендиев – это была его предсмертная просьба.
За помощь в организации экскурсии благодарим директора музея, внучку Жамбыла Жабаева - Салтанат Джамбулову.