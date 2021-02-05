Внутри. Литературно-мемориальный музей Жамбыла Жабаева

На 75-летие поэта Казахское правительство подарило ему автомобиль ГАЗ М-1, спроектированный по образу Ford Model B. (На «эмке» в свое время ездили певец Леонид Утесов, шахматист Михаил Ботвинник, актер Михаил Жаров, писатель Корней Чуковский). По словам Улан Кылышбаевой, в Казахстане на тот момент было всего 6 автомобилей данной модели. Машина до сих пор на ходу, регулярно проходит техосмотр. Из воспоминаний современников Жамбыла известно, что акын принял автомобиль с радостью, но сделал ремарку, что ему было бы достаточно лошади, так как он не привык передвигаться по ровной земле.