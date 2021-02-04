Минобороны предлагает разработать национальный проект «Модернизация армии»

Министерство обороны Казахстана предлагает разработать национальный проект «Модернизация армии», сообщает Акорда. Об этом на встрече с Касым-Жомартом Токаевым сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

Он доложил президенту о текущем состоянии и мерах по повышению боеготовности Вооруженных сил, об оснащении казахстанской армии современными вооружениями и техникой, развитии инфраструктуры, цифровизации, обеспечении информационной безопасности, подготовке миротворческих подразделений.

«Нурлан Ермекбаев сообщил, что с учетом анализа строительства армий развитых государств министерство обороны предлагает национальный проект «Модернизация армии». Реализация нацпроекта позволит существенно повысить боевой потенциал армии и обеспечить определенный социально-экономический эффект», - сообщает пресс-служба президента.

Также министр отчитался исполнения поручения Токаева по созданию Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ) военного назначения. Единый оператор обеспечит бесперебойное устойчивое функционирование, сопровождение автоматизированных систем управления войсками и ресурсами, информационных систем и единой транспортной среды военного назначения, отвечающих требованиям информационной безопасности.

Ермекбаев проинформировал и о подготовке военнослужащих для участия в операциях по поддержанию мира. По его словам, прорабатывается направление в миссии ООН наиболее востребованных подразделений – военно-медицинских, инженерных, разведывательных, а также военной полиции.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся повышения боевого потенциала Вооруженных сил, их качественного развития с учетом современных вызовов и угроз, оснащения армии, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом по производству некоторых видов вооружения в Казахстане, а также цифровизации Вооруженных сил. Президент отметил важность расширения миротворческой деятельности и международного сотрудничества с военными ведомствами других стран по проведению совместных учений и использованию полигонов.