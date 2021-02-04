Административное производство в отношении MediaNet прекращено

«Мы очень рады, что здравый смысл возобладал. Этот закон, по которому нас пытались привлечь, абсурден. Он напоминает российский закон об иностранных агентах, это оттенок репрессий 1937 года. В данном случае мы рады, что государство откатило это все назад и сейчас начинает прекращать все дела в отношении независимых организаций. Мы продолжаем судиться по жалобе, которую подавали на бездействие налоговых органов. Мы намерены продолжать хотя бы для того, чтобы соблюдались законы», - рассказал Джалилов.

Он также отметил, что поручение налоговые органы получили «сверху»: «Я могу понять налоговые органы, потому что им поручили это сверху, было абсолютное ощущение того, что они сами осознают абсурдность обвинений, понимают, что они очень много нарушений сделали. Они, мне кажется, даже рады сбросить с плеч этот груз административного абсурда. Я надеюсь, что разум будет побеждать. Мы выражаем большую благодарность всем журналистам и международным организациям, которые поддержали нас».

30 января семь гражданских и правозащитных организаций заявили о давлении налоговых служб. В течение нескольких недель они получали извещения о нарушениях при заполнении 17 и 18 форм налоговой отчетности за последние несколько лет, что грозит им большими штрафами и приостановкой деятельности. Организации связывали это давление с выборами в мажилис и маслихаты.