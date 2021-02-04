Токаев поручил Минфину продуманно внедрять цифровизацию налогово-таможенного администрирования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Ерулана Жамаубаева, который доложил об итогах деятельности ведомства в 2020 году, о реализации положений послания, касающихся финансовой сферы, и о приоритетных задачах на предстоящий период, сообщается на сайте Акорды.

В частности, глава Минфина рассказал о работе по обеспечению сбалансированности бюджета, цифровизации налогово-таможенного администрирования, снижению объемов теневой экономики, повышению эффективности управления государственными активами, совершенствованию системы закупок и качества государственного аудита.

«Президент дал ряд поручений по оптимизации и качественной подготовке трехлетнего республиканского бюджета. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продуманно и в намеченные сроки осуществить цифровизацию налогово-таможенного администрирования», - сообщает пресс-служба президента.

Он также указал на необходимость усовершенствовать законодательство о государственных закупках, подчеркнув, что все предлагаемые новеллы должны быть тщательно проработаны, и на то, что государственная аудиторская деятельность должна быть эффективной и выявлять необоснованные траты бюджетных средств со стороны госорганов, при этом особое внимание следует уделить превентивным мерам.