В Казахстане выявлен еще 71 случай коронавирусной пневмонии

На 3 февраля в Казахстане зарегистрирован 71 случай коронавирсной пневмонии, 6 случаев с летальным исходом, выздоровели 201 человек, сообщает Минздрав.

В разрезе регионов больше всего случаев выявлено в Жамбылской области – 13. В Атырауской области – 9 случаев, в Шымкенте – 8, в Восточно-Казахстанской области – 7, в Алматинской и Карагандинской областях – по 6, в столице – 5, по 4 – в Акмолинской и Костанайской областях, по 3 – в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, по одному случаю – в Алматы, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 48 158 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 579 человек, выздоровели – 36 683.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 6 человек, а всего – 2 582.

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в стационарах находится 5 734 пациента, на амбулаторном уровне – 21 746 пациентов.

В тяжелом состоянии – 265 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 48.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 240 983.