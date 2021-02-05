Скляр поручил МЧС начать подготовку к паводкам

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на заседании коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям поручил начать подготовку к паводкам и пожароопасному периоду, сообщает сайт премьер-министра.

Скляр отметил, что за 2020 год проделана значительная работа по реализации единой госполитики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защите населения и территорий. Вместе с тем он обозначил важность своевременного исполнения задач послания главы государства, программных документов правительства, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от природных и техногенных ЧС.

«Министерству по ЧС поручено держать на контроле завершение зимнего периода и уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону, указано на необходимость анализа работы в регионах, определения механизмов совершенствования системы государственного управления в сфере реагирования на ЧС», - говорится в сообщении.

В 2020 году спасатели осуществили более 70 тыс. выездов на пожары и аварийно-спасательные работы, спасено 14 тыс. человек, эвакуировано из зоны ЧС 19 тыс. и оказана первая медицинская помощь 4 тыс. пострадавшим.