310 млрд тенге, выделенных на антикризисные меры, потрачены неэффективно – счетный комитет

310 млрд тенге, выделенных в прошлом году на антикризисные меры, были потрачены неэффективно, сообщили в Счетном комитете.

«Счетный комитет по итогам мониторинга за эффективным использованием антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии COVID-19, выявил нарушения на 344 млрд тенге. Основным нарушением стало неэффективное планирование и использование средств – 310 млрд тенге. Сумма по финансовым нарушениям составила 34 млрд тенге», - цитирует Счетный комитет по итогам работы за прошлый год Sputnik Казахстан.

Сообщается, что 146 млрд тенге уже возмещено государству.

Всего мониторингом были охвачены расходы на сумму 2,2 трлн тенге. По итогам аудита были выявлены нарушения на 96 млрд тенге. Материалы по 72 фактам переданы в правоохранительные органы, к административной ответственности по 339 фактам привлечено 196 лиц.

Во время аудита «Дорожной карты бизнеса» до 2025 года, выявлены нарушения на 35 млрд тенге. Счетный комитет во время аудита выделил следующие недостатки в реализации программы: отсутствие или частичное закрепление требований карты в обязательствах подрядчика (в 8% договоров); кратковременный характер трудоустройства (в среднем на 1-2 месяца); отсутствие мониторинга за подтверждением достоверности трудоустройства (у 34% отсутствуют пенсионные отчисления); отсутствие влияния реализованных проектов на улучшение инфраструктуры населенных пунктов.

В программе по развитию АПК выявлены нарушения на 49 млрд тенге выявили по направлению «Развитие агропромышленного комплекса». Материалы по 12 фактам переданы в правоохранительные органы, к административной ответственности привлечены 7 человек. По данным Счетного комитета, недостатки по этому направлению: планирование расходов без подтверждения потребности в объемах финансирования; несоблюдение адресности бюджетных средств; слабый мониторинг местных органов за реализуемыми проектами.

Кроме этого, Счетный комитет также провел оценку эффективности управления активами квазигосударственного сектора (АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «KEGOC», АО «Казахтелеком», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Самрук – Энерго», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» и их отдельные дочерние компании). Мониторингом были охвачены расходы на 21 трлн тенге, из них выявлены нарушения на 386 млрд тенге: неэффективное использование – 324 млрд тенге; финансовые нарушения – 59 млрд тенге, в том числе нарушение бухучета – 41 млрд тенге; неэффективное планирование – 3 млрд тенге. Из общей суммы выявленных нарушений только 8 млрд тенге возвращено государству.

Недостатки при управлении активами госкомпаний: высокая доля долговых обязательств, в том числе в иностранной валюте; приобретение непрофильных и непроизводственных активов со значительными затратами на их содержание; непрозрачность проведения закупок, ограничивающая конкуренцию; неэффективное управления активами, влекущее их обесценение.

Кроме того, Счетный комитет подготовил заключение к отчету правительства об исполнении госбюджета, в котором отмечает высокий уровень ежегодного исполнения республиканского бюджета, рост неэффективного использования бюджетных средств в 3 раза и рост по неосвоению в3,5 раза.