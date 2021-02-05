По всей республике будет гололед и туман
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На большей части Казахстана в выходные ожидаются осадки
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 6-8 февраля ожидаются осадки, сообщает «Казгидромет».

«Очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду большей части Казахстана. Ухудшение погоды с осадками (дождь, снег), в северной половине - с низовой метелью, а также гололед, туман будет наблюдаться по всей республике», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, к понедельнику, 8 февраля, южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном, а быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике.

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