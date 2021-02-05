Тургумбаев рассказал Токаеву о реформах, проводимых в органах внутренних дел

По итогам 2020 года преступность в Казахстане сократилась на 37%, а в текущем году будет произведен ряд крупных реформ в системе органов внутренних дел. Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает сайт Акорды.

По информации Тургумбаева в 2020 году преступность сократилась на 37%, существенно снизилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганств и изнасилований. Повысился уровень безопасности на улицах и в других общественных местах. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также травмированных и погибших в них граждан.

Глава МВД напомнил, что 2021 год объявлен Годом профилактики правонарушений, в связи с чем рассказал на реализации проектов по реформированию органов внутренних дел. В частности, речь шла о внедрении сервисной модели работы, обеспечении принципа «полиции шаговой доступности», реформировании службы участковых инспекторов. Кроме того, президент был ознакомлен с проектами по цифровизации деятельности органов внутренних дел и с первыми результатами запуска мобильного приложения «Police 102», позволяющего гражданам оперативно контактировать с полицией.

«Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости проведения качественной реформы, позволяющей достичь ощутимых результатов в повышении доверия граждан к полиции. В данном контексте министр внутренних дел доложил о совершенствовании системы отбора кадров, утверждении новых квалификационных требований, формировании антикоррупционного иммунитета, усилении идеологической и имиджевой работы», - сообщается на сайте Акорды.

Также министр предоставил информацию о модернизации уголовно-исполнительной системы и мерах по улучшению условий содержания осужденных, обеспечению их занятости и о введении в колониях сплошного видеонаблюдения.