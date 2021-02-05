Уровень воды в реках в основных паводкоопасных регионах находится в пределах нормы – МЧС

Уровень воды в реках в основных паводкоопасных регионах – Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях – пока находится в пределах нормы, небольшое превышение наблюдается в Костанайской области. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев.

«На сегодня, по данным исследований по руслам рек в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей, влагозапасы, снегозапасы меньше среднегодовых норм. По Акмолинской области по реке Селеты пока в пределах нормы. И чуть выше нормы пока определено в Костанайской области по руслу реки Тобыза», - сообщил Кульшимбаев, отметив, что пока нет угрозы и по реке Урал.

Вместе с тем в Казахстане началась подготовка к прохождению паводкового периода. В регионах подготовлены 145 тыс. тонн инертных материалов, 780 тыс. штук мешкотары, более 3 тыс. тонн ГСМ и свыше 20 тонн взрывчатых веществ. Для пострадавшего населения определены свыше 3 тыс. пунктов временного размещения. Кроме того, создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений министерств по ЧС, внутренних дел и местных исполнительных органов, в том числе более 10 тыс. человек, 1 880 единиц специализированной техники, 22 вертолета, 308 плавательных средств и порядка 1 тыс. мотопомп. На случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации населения в постоянной готовности находятся воздушные борта АО «Казавиаспас».

В 10 областях организован еженедельный мониторинг наполняемости 60 наиболее крупных водохранилищ. Совместно с сотрудниками «Казгидромет» организованы объекты по снегомерным маршрутам для определения объемов снега, влагозапасов, а также глубины промерзания грунта. Процесс снегонакопления в бассейнах рек еще продолжается, более точный прогноз будет получен к 1 марта. В то же время говорить о полной готовности к паводковой ситуации пока не приходится. Имеются вопросы, требующие решения в кратчайшие сроки, – это вывоз снега из населенных пунктов, готовность гидротехнических сооружений к приему и безаварийному пропуску воды, очистка арыков, каналов и водопропускных сооружений», - подчеркнул первый вице-министр.