Токаев назвал ЕБРР важным стратегическим партнером Казахстана
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ЕБРР готов участвовать в реализации энергетических, инфраструктурных и инвестиционных проектов Казахстана
Фото с сайта dw.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Акорда.

«В ходе встречи в онлайн-формате Касым-Жомарт Токаев поздравил Одиль Рено-Бассо с избранием на должность президента Европейского банка реконструкции и развития. Президент назвал ЕБРР важным стратегическим партнером Казахстана, отметив, что за все годы сотрудничества этот институт инвестировал в экономику нашей страны свыше 9 миллиардов долларов. Банк сыграл важную роль в поддержке рыночных реформ и предпринимательской инициативы в странах Европы и Азии», - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Он выразил уверенность, что участие ЕБРР внесет значительный вклад в развитие приоритетных секторов экономики Казахстана. В частности, были обсуждены возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительства автомобильных дорог, использования возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики в Казахстане.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо поделилась прогнозами и видением ЕБРР относительно влияния пандемии COVID‑19 на глобальные рынки и экономику Казахстана и заверила, что банк готов продолжить тесное сотрудничество с правительством Казахстана и участвовать в реализации энергетических, инфраструктурных и инвестиционных проектов.

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