Норматив жоқ, шыдау керек

2023 жыл Қазақстан тарихындағы ең ыстық жыл болды. Қаратөбедегі метеостанцияда термометр бағаны +46 градусты көрсетті. Биылғы жаздың қорытындысын шығаруға әлі ерте, бірақ биыл да қатты ыстық болды. Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де солай. Кейбір елдер күн ысығанда жұмыс істеуге шектеу қоюды ойластыра бастады.
Қазақстанда бұл мәселе толықтай жұмыс берушілердің құзыретіне берілген — аптап ыстықта күн астында жұмыс істеуге қатысты нақты норматив жоқ. Ал Қазақстанның батысы мен оңтүстігі жаз сайын «күйіп тұрады».
Ешқандай норматив жоқ
Ыстықта жұмыс істеуге қатысты шектеу бар ма деген сұрақты естіген әйел күліп жіберді. Кейіпкеріміз Алматыда түстен кейін күн қайнап тұрғанда алаңды сыпырады.
Тазабай он жылдан бері аула сыпырушы болып істейді, 12.00-ден 19.00-ге дейін жұмыс істейді, сосын ауысымға басқа адам келеді. Шаршаса орындыққа немесе ағаш түбіне отырады — жұмыс тәртібін бақылап отырған ешкім жоқ, қоқыс болмаса болғаны. Әрі өзіне де суықтан гөрі ыстық ұнайды.
Саябақты суғаратын және сыпыратын тағы бір азаматтың жұмысы таңертең 8.00-де басталып, кешкі 17.00-ге дейін жалғасады. Таңертеңгі онда 10 минут үзіліс бар, сосын 12.00-ден 13.00-ге дейін — түскі ас.
«Күн райына қатысты шектеу жоқ, 50 градус болса да істей береміз. Бізде өте мықты адамдар жұмыс істейді, суық, ыстық, бұршақ, ештеңе кедергі емес».
Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эмидемиологиялық бақылау комитетінің «Власть» редакциясына берген жауабына сүйенсек, күн астында жұмыс істейтіндерге күннің ыстығы аса қауіпті. Әңгіме коммуналдық қызмет, жөндеу бригадалары, сауда өкілдері, басқа да саланың қызметкерлері туралы.
«Күн ыситын кезеңдер ұзарып бара жатыр, сондықтан ағза осыншалықты ауыртпалыққа төзе алмайды. Күн астында, ауада ылғал азаятын, температура қатты көтерілетін жағдайда жұмыс істеу ауыр, ағза шөліркейді. Біз еңбекті және адамдардың денсаулығын қорғауға көңіл бөлуіміз керек», — деген еді «Қазгидромет» РМК климатты зерттеу басқармасының сол кездегі басшысы Светлана Долгих 2019 жылы «Власть» басылымына берген сұхбатында.
2022 жылы қыс мезгілінде далада жұмыс істеудің шекті уақытын ғана реттейтін гигиеналық нормативтер қабылданды, ал жаз мезгілі мен күннің ыстығында жұмыс істеу туралы ештеңе айтылмаған.
Комитет «Еңбек кодексінің 82-бабының 2-тармағына сәйкес, суық немесе ыстық мезгілде далада, жылытылмайтын жабық үй-жайдың ішінде жұмыс істейтін, сондай-ақ жүк тиеу-түсіру жұмысын атқаратын қызметкерлерге жылыну немесе салқындау мен демалу үшін арнайы үзіліс беріледі, бұл жұмыс уақытының ішіне кіреді. Жұмыс беруші үй-жайды қызметкерлердің жылынуына, салқындауына және демалуына арналған жабдықпен қамтамасыз етуге міндетті».
Қандай температура кезінде үзіліс берілуі керегі, оған қанша уақыт бөлінетіні туралы нақты норма жоқ. Екіұшты сөздер бар, бірақ оны қызметкер қолдануы қиын. Мәселен:
«Жұмыс берушілер және жергілікті атқарушы органдар еңбекті қорғау бойынша талаптарды қамтамасыз етуге арналған алдын алу шараларын қабылдағаны дұрыс. Соның ішінде: күн қатты ысыған кезде күн астында болу уақытын қысқарту; салқын үй-жай ішінде үзіліс ұйымдастыру; қызметкерлерді жеткілікті мөлшерде ауыз сумен және күннен қорғайтын құралмен қамтамасыз ету; жұмыс кестесін өзгерту (мысалы, ауысымның басталуын және аяқталуын ертерек немесе кешірек уақытқа жылжыту); қызметкерлердің, әсіресе қауіп тобына кіретін адамдардың денсаулық жағдайын қадағалау, т.б.».
Әр 20 минут сайын демалу
Жағдайды Ресейдегі талаптармен салыстыруға болады: үй-жай ішіндегі температура 24-25°C шамасында болуы керек. Егер температура кондиционердің көмегінсіз 28,5 градусқа жетсе, жұмыс уақытын бір сағатқа қысқартуға кеңес беріледі; 29 градустан жоғары болса — 2 сағатқа, ал үй-жайды іші 30,5 градусқа дейін қызып кетсе, 4 сағатқа қысқарту керек.
32,5°C және одан жоғары температура кезінде далада жұмыс істеген кезде әр 20 минут сайын үзіліс жасау керек — демалыс 10 минуттан кем болмауы керек. Жеке қорғану құралын таққан қызметкер ауысым кезінде ыстықта 5 сағаттан артық, ал ЖҚҚ тақпаған қызметкер екі сағаттан артық болмауы керек. Сусын қажетті мөлшерде және температурасы шамамен 10-15°C болуы керек.
Шілде айының басында Италияда 47 жастағы Брахим Айт Эль Хаджам Болонья маңында бетон құйып жатып қайтыс болды. Оның өліміне қатты ыстық себеп болды деп айтылды. Осыдан кейін Италияның бірқатар қаласында жазда күн астында жұмыс істеуге шектеу қабылданды.
Италияның бірнеше өңірі қатты күн ысығанда жұмыс істеуге толық тыйым салу мүмкіндігін қарастырып жатыр.
Барлығын еңбек келісімшартына енгізу қажет
«Аманат» тәуелсіз кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы Андрей Пригорь Еңбек кодексі шынымен де жоғары және төмен температура жағдайындағы еңбек қауіпсіздігіне қатысты барлық жауапкершілікті жұмыс берушіге артады дейді: «Құжатта басқа ешқандай реттеу тетігі жоқ немесе ұжымдық келісімшарт талаптарына сілтейді. Ұжымдық келісімшартқа талаптары қызметкер мен жұмыс беруші арасында талқыланғаннан кейін, барлық егжей-тегжейі мен қауіпсіздік техникасы жазылады».
Оның ойынша, еңбек қауіпсіздігі мәселесі жұмысшылардың өзіне, олардың кәсіподаққа өз күшімен ұйымдасып, кейін ұжымдық еңбек келісімшартына жазылуға тиіс талаптарды қоя білу қабілетіне байланысты.
«Алайда далада жұмыс істейтін курьерлердің, маусымдық қызметкерлердің, қара жұмысшылардың өз күшімен ұйымдасуы өте қиын. Мысалы, курьерлер арасында қызметкерлер жиі ауысады. Оның үстіне, олардың жұмыс берушілері ортақ емес, олар тапсырыс алатын платформалар жұмыс беруші болып саналмайды. Олар қызметкерлер үшін жауап бермейді, тіпті емделу ақысын да төлемейді. Болмаса, жол жөндейтін жұмысшыларды алайық. Олар қысқа әрі белгілі бір уақыт кезеңінде көбірек ақша табу үшін бір маусымға жалданады. Күннің ыстығына қарамайды. Жұмыс аяқталған соң жан-жаққа тарап кетеді. Сол себепті олар кәсіподаққа бірігу қажет емес деп санайды», — дейді Пригорь.
Ол осындай кезде мемлекет бар жауапкершілікті жұмыс берушіге артып қоймай, өзі белсенді рөл атқаруы керек деп санайды.
Қазір еңбек инспекциясы шағым түскенде ғана тексеріс жүргізе алады: «Бірақ, мәселе шағым түспейтінінде болып тұр. Ал шағым жоқ па, проблема да жоқ болғаны. Мысалы, жол жөндейтін жұмысшылар ереуілге шығып, резонанс тудырса, мемлекет бұған назар аударар еді. Осындай жағдайда үш тараптан құралған республикалық комиссия үлгісінде үш тараптан тұратын аймақтық комиссиялар іске кірісе алады».
