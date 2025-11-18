Түнерген қазақ толқыны: «Ауру» прокатқа 21+ деген рейтингпен шықты

Прокатқа Айтөре Жолдасқалидың «Ауру» фильмі шықты. Аңқау халықтан пайда көрген алаяқтар туралы картина ең қатаң рейтингпен шықты — мұндай киноны тек 22:00-ден кейін көрсетуге болады. Киносыншы Ғалия Байжанова фильмге қойылған шектеу туралы және қатыгездік біздің киноның жаңа кинотіліне айналғаны жөнінде ой толғайды.
Қазақстан киносын бағалайтындар арасында «Ауру» көп талқыланған және көпшілік күткен жобаның бірі болды, мұның көп себебі бар: фильмді ең жас атақты режиссердің бірі түсірді, промоушнмен digital маркетинг озаттары айналысты, картинаның өзі алаяқтық секілді өзекті мәселені көтереді. Анасымен бірге 3,5 миллиард теңгені жымқырған және биыл 10 жылға сотталған Biz Birgemiz «қайырымдылық» қорының жетекшісі Перизат Қайраттың даулы ісінен кейін Айтөренің фильмі жаңа мәнге ие болды.
Оның үстіне «Ауру» фильмін түсірушілер бұрын-соңды болмаған әрекетке барды — британдық Gorillaz тобының әйгілі Feel Good Inc. әнін саундтрек ретінде пайдалануға құқық алды. Жобаның дистрибьюциясын Loco Films француз компаниясы қолға алды, ал әлемдік премьерасы А санатындағы фестивальдердің бірінде өтеді. Эмбаргоға байланысты қазір бұл туралы айтуға болмайды, алайда осы шараға қатысқаннан кейін «Аурудың» географиясы кеңейе түсетіні анық.
Жабық көрсетілімге келген қонақтарға картинаның тұпнұсқасы көрсетілді, ал бұқара цензурадан өткен нұсқаны көретіні өкінішті, себебі осы алынып тасталған сахналары адамға қатты әсер етеді — шошытады, кенеттен айғайлап жіберуге, көзді жабуға және эмоцияның барлық күйін кешуге мәжбүр етеді: бірде актерлер экспрессиясына таң-тамаша болсаң, бірде кейіпкерлерді жек көріп кетесің, бірде көріністен жаның түршігеді, бірде ызадан күлесің (онда қара юмор бар). Көрсетілім алдында балалар, жүкті әйелдер, психикасы нашар адамдар, яғни зорлық-зомбылық көріністеріне шыдай алмайтындар фильмді қарамағаны дұрыс деген ескерту шығады. Шынымен де, мұны тамашалауды жағымды деуге келмейді, «Аурудың» әсері ауыр болуы мүмкін.
«Ауру» фильмі не туралы?
Картинаның бас кейіпкерлері Азамат (Аян Өтепберген) және Таңшолпан (Дильназ Құрманғали) немесе күйеуі еркелетіп Танчо дейтін келіншек. Жас жұбайлар тойды дүркіретіп өткізіп, пәтер алғаннан кейін қарызға белшеден батқанын, таксиші мен даяшы болып тапқан табыс ештеңеге жетпейтінін түсінеді. Кредиторлар қыспаққа алғанда Азаға құйтырқы ой келеді — Таңшолпанды ауру деп, соның еміне ақша жинауды бастайды. Жұп тез танымал болып, миллиондап қаражат жинайды. Бастапқыда олар кредиттерді жапқан соң бұл істі доғарамыз деп ойлайды, алайда жеңіл ақшаның буынан құтылу оңай емес. Мұның арты 250 миллион теңгенің мәселесіне жеткеннен кейін бұдан құтылу мүмкін болмай қалады. Себебі екі жас — ауру. Олардың дерті — ақшақұмарлық.
Фильм триллер деп аталғанымен, оны боди-хоррор элементтері бар тұрмыстық хоррор деуге келеді, бұл жағынан Асқар Ұзабаевтың «Бақыт» фильміне ұқсас. Бұл картина прокатқа 18+ рейтингімен шығып, ең табысты авторлық драманың бірі болды. Ал «Ауруға» цензура қолдану қажет пе еді, жоқ па, жауапты қажет етпейтін сұрақ болып қалды, себебі бұл жұмыстың ең сұмдық жері — ондағы зорлық-зомбылық пен қанқұйлы көріністер емес, қазіргі жастардың бейнесі, екіқабат Таңшолпанның сұмпайылығы, қайырымдылық дегенге сеніп қалған қазақстандықтарды алдаудан тайынбауы. Мұны көркем шығарма және әлдекімнің сұрқай қиялы деуге болар еді, бірақ Газа секторындағы аш балаларға деп жиналған ақшаны жымқырған қайырым жасаушы — сіз бен біздің өміріміздегі шын кейіпкер емес пе?
«Ауру» қандай болып шықты?
Айтөре Жолдасқалидың эволюциясын бақылаған қызық — есірткі жасыратындар туралы Sheker деген сериалымен жұртты біраз шулатып, өңірден барып, Алматыны бағындырмақ болған рэперлер туралы Shulama деген алғашқы музыкалық фильмін шығарды. Алғашқы толықметраж жұмысының премьерасында «жобаға кіргенде жуас қойдай едім, шыққанда әккі көкжалдай болдым» деп әзілдегені бар. «Ауруда» ол шынымен жас әрі тісқаққан бөрі сияқты — жаңа фильмінде кейіпкерлері арқылы өлтіре салады, жылдам, сызылып не қайғырып отырмайды, Раскольников немесе басқа кейіпкер сияқты биязы сөйлеп, қайғыға түспейді. Бұл жерде кез келген кейіпкер әсерлі, қанға малынып, кейде тосыннан өлім құшады, қайталап айтайық, пәлсапа мен метафора іздеп отырмайды.
Оқиғаның өзі жатық баяндалады, сюжетте айтарлықтай кемістік жоқ, бірақ, көпті көрген көрерменге тым қарабайыр көрінеді. Ал қатыгездік пен зорлықта поэзия мен тереңдік болмаса, ол жай аттракцион ғана. Дегенмен, тапқырлық жоқ емес. Бір сахнасында «мейірімділіктің» алтын артефактісі қолданылғанын атауға болады. Ескерту, қазір СПОЙЛЕР болады! Алаяқтардың тонаушылармен текетірес идеясы тамаша. Жастар арасынан шыққан екі арамза топ бәсекеге түседі — тойын кредитке жасаған, қарызға батқан «қарапайым» жас жұбайлар мен нашақор маргиналдар. Бір қызығы, бұл жерде люмпендер — Азат Жұмаділ мен Аида Құрманғалиева ойнаған жұп әлгі «қарапайым» жұбайларға қарағанда жағымды көрінеді, олар, ең болмағанда, бір-бірін жақсы көреді, бір-бірінің атын еркелетіп айтады. Текетірес жойқын, бірақ «Sheker әлемі зұлымдарының» өзі нағыз құбыжықтардың қасында түк емес.
«Ауру» техникалық тұрғыдан жақсы жасалған — актерлардың жұмысы керемет (әсіресе Аян Өтепберген мен Аида Құрманғалиеваны ерекше атап өту қажет); музыка туралы айтудың өзі артық, Grammy сыйлығын алған әлемдік хит бұған дейін Қазақстан фильмінде саундтрек ретінде қолданылған емес. Визуалы және ең талантты таспагеріміздің бірі Бағдат Арғыновтың операторлық жұмысы өте жақсы; монтажы керемет — жаншылған еттен тамақ пісіру сахнасындағы ырғақтың өзі неге тұрады? Қазбек Оразбеков пен Алдияр Жаппархан жазған сценарийдегі жүйелілік те көңілден шықты, кез келген қазақстандық банк операция заңды екеніне көз жеткізбейінше транзакцияны бұғаттап тастауға тиіс болғанда ірі көлемде ақша аударғаны, барлығы шындықты түсініксіз себеппен біліп қалғаны, үшінші актіде қарқынның бәсеңдеуі сияқты ұсақ-түйекке көз жұма қараймыз.
Иә, біздің жастар салыстырмалы түрде алып қарағанда аз ақшаға, Гонконг фильмінен техникалық тұрғыда кем түспейтін кино түсіруді үйренді, сюжеті шикі әрі біртекті (Дархан Төлегенов, «Sheker. Соңғы мүмкіндік») немесе кейіпкерлер қарым-қатынасы зәрлі болып шықса да (Ернар Нұрғалиев, «Не өлесің, не еске түсіресің»), тамашалаған қызық. Бірақ осы фильмдердің айтар ойын өзекті, бірегей етіп шығару, жүрекке жеткізу жағынан әлі қиындық бар. Айтөре бәсекеге қабілетті авторлық кино бола тұра, қалың бұқараға арналған, үлкен касса жинауға қауқарлы кино түсіре алатынын көрсетсе де, жас режиссерге бүйрегіміз бұрып тұрса да, «Ауруды» көкке көтеріп мақтай алмаймыз.
Үлкен хит көптеген фактордың нәтижесінде шығады, соның ішіндегі ең бастысы — сол уақыттың дертін дөп басу және «Дәстүр» секілді жаңа әлеуметтік кеңістік табу (бұл жерде әңгіме тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы емес, қазақ әлеміндегі нағыз ескі де қараңғы нанымдарды әшкере ету туралы). Айтөренің картинасы да заманының тынысын дәл көздейді, ал формасына келсек, жаңашылдықпен ерекшеленбейді — Асқар Ұзабаевтың «Бақыт» фильмі сияқты дәстүрлі жолмен жасалған. Мазмұнына келсек, фильмде көтерілген тақырыптар — тұрмыстағы зорлық-зомбылық, жемқорлық, алаяқтық, нашақорлық бізге бейтаныс деуге келмейді. Қайырымдылыққа сүйенген алаяқтық және медиада танымал болу феноменін зерттеу — фильмді ерекше ететін екі фактор. Тағы да қайталап айтайық, «Аурудың» кейіпкерлерін бақылау жағымсыз, оларға түк те жаның ашымайды. Бойкүйез Азаны алып қарайық, ол әу бастан жеңіл ақшаны қалады және несиесін өтеуді ойламаған да секілді.
Фильмнің құндылығы басқада. Картинаның басты тартымдылығы — сюжетінде, кейіпкерлерінде емес, фильм жасайтын антропологиялық түйінінде: Қазақстанда қаһармандардың орнын залымдар иемденіп алды. Теріс қылықтары бар қиын адамдар емес, таза психопаттар. Нағыз қаһарманға деген сенім көзден таса болғандай. Неліктен бұлай?
Премьера кезінде «Ауру» тағы бір жаңа қазақ толқынын бастайтын фильм болады деп айтылды. Жаңа толқынды бастамайды, бұрыннан бар нәрсенің жалғасы болады деген дұрыс секілді — қара, түнерген толқынның бастауы онсыз да бар: олардың қатарына Асқар Ұзабаевтың «Бақыт» драмасын және Әділхан Ержановтың «Дала қасқыры» нуарын қосуға болады.
Қатыгездік біздің киноның жаңа кинотіліне қалай айналды?
Кейінгі жылдары шыққан авторлық қазақ фильмдері неліктен классикалық үлгідегі кейіпкерден бас тарта бастады? Неліктен оның орнын эмпатияның арғы жағында тұратын абьюзерлер, садистер, мизантроптар, зорлық-зомбылыққа үйір, ардан жұрдай адамдар басты? Құдды, бұл өмір сүретін жалғыз орта секілді. «Аурудың» кейіпкерлері жай ғана зұлым емес, жүйедегі енжарлықтың, жаппай жоқшылыққа ұшыраудың және рухани азып-тозудың салдары шығар, бәлкім? Зорлық-зомбылыққа құрылған қарым-қатынас орнатудың негізгі тетігіне айналған ортаны көрсетуді нағыз сұмдық деуге болады. Премьерада Айтөре: «Біз емес, өмір солай» деп «Бумер» фильмінен дәйексөз келтірді. Біз шынымен де жағымсыз кейіпкерлер заманында өмір сүріп жатырмыз ба? Төңіректің бәрі махаббатсыз, үмітсіз түнек пен жабайы әлем бе?
Аталған фильмдерде кейіпкерлердің жазылу деңгейі әртүрлі екені түсінікті. «Дала қасқырында» Берік Айтжанов ойнаған Брайюк — әлде бастан кешкен қайғының, әлде мінезінің кесірінен адамға тән қарапайым сезімдерден ада, жаны жаралы кейіпкер. Ержанов оны мейірім мен зұлымдық жүйесінен тысқары шығаруға тырысады, бірақ ол сонда да мейірімсіз әлемдегі түнек өкіліндей көрінеді. Бірақ, бір нәрсе анық — мұрны сынған, көзі сұп-сұр және бір жеңі жоқ бандит күртесін киген адам — Айтжанов фильмографиясындағы ең есте қаларлық образдың бірі.
«Бақыт» көрерменге жақындау және талғампаздықтан алыстау тәсілдер қолданады және шок-контент жасау жолымен жүреді. Қазіргі қазақ киносындағы ең жексұрын кейіпкерлердің бірін ойнаған, харизмасы бар Ерболат Әлқожаның кейіпкері — қатардағы, еш құпиясы жоқ қазақстандық абьюзер. Алайда мұнда Лаура Мырзахметованың кейіпкері өте қызық, отбасы бақытын үйрететін коуч абьюзер құрбаны болып жүріп, өзі зорлық көрсетушіге айналады. Ал Айтөре Жолдасқалидың кейіпкері мейлінше біржақты, біз жұмыс істегенді ұнатпайтын, ақшаға құмар қасиетінен басқа ол туралы ештеңе білмейміз. «Дала қасқыры» — қатыгез, түнерген, тіпті қаһарлы жұмыс, онда мейірімге орын жоқ (ал зұлымдықтың бірнеше кейпі келтіріледі), әйтсе де ол зияткерлігімен көрерменді баурап алады. Айтөренің картинасында әсерлі көріністерінен және «ақшаға құмартуды доғар» деген ашынған айғайдан басқа салмақты бір нәрсе байқау қиын.
Корей фильмдеріндегі зорлық-зомбылық сырға толы — Ким Ки Дуктың, Пак Чхан Уктың кез келген жұмысын алып қараңыз, ал еуропалық фильмдерде — ойлы әрі әсерлі (ең жарқын үлгісі — Ларс фон Триер). Америкалық картиналарда зорлық-зомбылық кейіпкердің психологиялық жарақатының нәтижесі деп көрсетіледі (Скорсезе) және ойын шартын түбегейлі әрі елеусіз өзгерту үшін шок беретін тәсіл ретінде жиі қолданылады (зорлық-зомбылық арқылы құлдық тарихын, фашизммен күресу тарихын немесе Голливудтың әйгілі аңыздарын өзгертетін Тарантино секілді). Жапон киносында зорлық шектен шыққан, әдейі театрланған және жөн-жоралғы секілді (Такаси Миикэ және Такеши Китано). Ал қазақ киносындағы зорлық-зомбылық қандай? Әзірге оның жалғыз ғана ортақ тұсы — әділетсіздік, жемқорлық және әлеуметтегі жікшілдік сияқты айқын әлеуметтік астарының болуы. Ал айтар ойдың тереңдігі белгілі бір режиссердің шеберлік деңгейіне байланысты.
Қорыта келе айтпағымыз, «Ауру» — қызық, төбе шашты тік тұрғызатын және амбициясы зор кино. Иә, зорлық-зомбылық көп, айтпақ ойын аудиторияға осылай жеткізгісі келетін сияқты, бұл мақсаты, бәлкім, жүзеге асып та қалар, себебі аудиториясы зиялы Ержановқа қарағанда көп болатыны сөзсіз. Фильмін көрермен айтулы оқиға деп санайтын, сол үшін VIP орынға 12 000 теңге төлеп кіруге лайық режиссерлер шыққаны қуантады. Біздің кинода мұндай жағдай қашан болып еді?
Айтөре Жолдасқали әлеуметтік желідегі парақшасында картинаны қалың көрерменге жеткізу үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз деп хабарлады. Шынымен де, көпшілік көре алмаса, өкінішті болар еді. Онда жас режиссерлер келесі жолы экспериментке баруға, жанрлар шекарасын ығыстыруға тайсалады. Бұл киноның дамуын біраз тежейді.
