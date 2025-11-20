«Қырым аралы» зертханасы темір дәуіріндегі археология олжасын қалай қалпына келтіріп жүр?

Алматыда «Қырым аралы» деп аталатын ерекше ғылыми қалпына келтіру зертханасы жұмыс істейді. 1996 жылы «Алтын адамның» бейнесіне реконструкция жасаған, «Берел аттары», «Сармат көсемі», «Үржарлық абыз әйел» және елдегі мұражайларда қойылған басқа да жәдігерлерді қайта жаңғыртқан белгілі реставратор Қырым Алтынбеков ашқан зертхана.
2001 жылдан бері осы жерде ежелгі артефактілерді қалпына келтіреді. Зертхана ішінде археология жұмысы кезінде табылған олжаны зерттейді, реставрация жасайды, бұзылмай сақтап қалуға дайындайды.
«Власть» тілшілері ерекше зертханаға барып, реставраторлар не істейтінін біліп қайтты.
«Қырым аралының тұрғындары»
Зертхана ауласы ботаника бағына ұқсайды: екі қабатты ғимарат алдында жасыл желектің түр-түрі жайқалып өсіп тұр.
Алайда көгалдағы тасқа қашалған түркі жазуы қайда келгенімізді бірден еске салды. Жаңбыр жауғаннан кейін тастардың бірі қарайып, кәдімгі жартасқа ұқсап қалған, су тигеннен суреттері көрінбей тұрды. Бұл — Таңбалы тас ескерткіштерінің көшірмесі.
Бізді зертхананың жетекші қызметкері, реставратор және Қырым Алтынбековтың қызы Элина Алтынбекова қарсы алды.
«Зертханаға әкемнің аты берілген. Әкем ұзақ уақыт қандай атау қою керек деп ойлап жүрген. Бір күні бізге «Комсомольская правда» газетінің журналисі Евгения Доцук келіп, үлкен мақала жазып, тақырыбын «Қырым аралы» («Остров Крым») деп қойды. Содан бері өзімізді «арал тұрғындары» деп атаймыз», — деп түсіндірді Алтынбекова.
Ғимарат ішіне кірдік. Шағын зертхананың кеңсе бөлігінде Қырым Алтынбековтың өзі компьютер алдында жұмыс істеп отыр екен. Жанындағы сөреде кітап толып тұр. Қабырғаға консервация мен реставрациядағы авторлық әдістеріне берілген куәліктер, құрмет грамоталары, әртүрлі қорғандағы қазба жұмыстарынан мұрағат суреттері қойылған, ал бөлменің дәл ортасында төбеде домбыра ілініп тұр.
Реставрация қалай өтеді?
Алтынбекованың айтуынша, Орталық Азияда және ТМД елдері аумағында бір уақытта зерттеу, реставрация және реконструкция жасайтын өзге зертхана жоқ.
Медицинадағы сияқты реставраторлардың да артефактілерді «емдеу» кезеңдері бар. Алдымен қолда бар мәліметтер негізінде өзіндік «анамнез» құрастырылады, сосын «бұрын» және «кейін» күйіндегі фото түсіріледі. Зертханада рентген құрылғысы бар. Осы зерттеулердің бәрі аяқталған соң оларды қалпына келтіру басталады.
Артефакт процестің бәрінен толық өткеннен кейін оған реставрация паспортын рәсімдейді. Бұл құжатқа зат туралы мәлімет жазады, міндетті түрде оны сақтау шартын көрсетеді. Кейін затты реставрация паспортымен бірге музейге өткізеді.
«Кейде археологтар құнды бір нәрсе тапқан кезде, жәдігерді барынша жақсы сақтап қалу үшін бізді шақырады. Себебі жер астында ұзақ уақыт жатқан кез келген материал өз микроклиматына үйренісіп қалады. Археологтар ашқан кезде бірден жарық түседі, ауа, жылу мен жел таралады, бұл материалға үлкен стресс. Мұны азайту үшін бізде артефактіні блок бойынша алу әдісі бар, яғни оны айналасындағы топырағымен бірге шығарамыз», — дейді Алтынбекова.
«Қазір Қожа-Ахмет Ясауи кесенесіндегі есіктер түпнұсқа емес, көшірмесі тұр
Ғимараттың зертхана жағында 600 жылдан астам тарихы бар Қожа-Ахмет Ясауи кесенесінің үлкен екі қанаттан тұратын кіреберіс есігін қалпына келтіріп жатыр.
Түркістандағы кесенеде қазір оның дәлме-дәл көшірмесі тұр, реставраторларға оны зерттеп, шығаруға төрт жыл кеткен.
«Әрбір қанатының салмағы төрт жүз келіден асады. Есіктің биіктігі — шамамен үш метр, ені — шамамен бір жарым метр. Ішке кіргізу үшін зертханадағы терезелерді ашылатын түріне ауыстыруға тура келді», — дейді Алтынбекова.
Есіктерге арнайы бір бөлме бөлінген, реставраторлар есік қанаттарын бекітуге көлік қозғалтқышын жөндеу кезінде қолданатын құрылғыны (кантователь) пайдаланған.
«Осылай бір амалын табуға тура келеді, өйткені бізде реставраторларға арналған арнайы құрал-жабдықтар жоқ. Әдетте қолда бар құралдарды кәдеге жаратамыз. Мұнда есікті қажет кезде аудара алу үшін тіреп тұратын құрылғы жасап алдық. Ал реставрацияның өзіне келсек, медицина қызметкерлерінің, хирургтардың және тіс дәрігерлерінің құралдарын пайдаланамыз», — деді Алтынбекова.
Есіктің төбесінде қолдан жасалған ауа сорғыш орнатылған, өйткені реставраторлар пайдаланатын химиялық заттар зиянды, улану қаупі бар. Бұған қоса, бөлмеде проекторға қосылған үлкен экран қойылған. Одан есіктің ең майда бөліктерін егжей-тегжейлі көруге болады.
«Сондай-ақ біз Қазақстанда алғашқылардың бірі болып археологиялық олжаға [зерттеуге — В.] рентген қолдана бастадық. Ол арқылы ішінде не бар екенін миллиметр бойынша дәл көруге мүмкіндік бар», — деді Алтынбекова.
«Қырым аралы» қызметкерлері бұған дейін де көне есіктермен жұмыс істеген. Биыл жылдың басында олар Ясауи кесенесіндегі қабірхана есігін қалпына келтірген. Бұл есіктер қазір Түркістандағы визит орталықта сақталып тұр.
Алтынбекованың айтуынша, олар жөнделген кесене есіктерін енді пайдаланбасын, оларға ешкім қол тигізбесін және зақым келтірмесін деп талап еткен.
«Кесенедегі есік — жұрт онша назар аудармайтын интерьер элементі. Бірақ олар сондай шебер жасалған, ерекше назар аударуға тұрарлық. Мұны музейде, арнайы подиумда таныстырғанда ғана байқайды», — деді ол есіктің шағын макетін көрсетіп.
«Өйткені [бұл затқа — В.] өзімізше бір нәрсе қосатын болсақ, тіпті өрнек дәл солай қайталанатынын білсек те, бұл есікті бізден кейін зерттейтін зерттеушілерді жаңылыстырамыз. Біз кейін пайда болған қабаттарды алып тастап, тазалап, бекітеміз, қажет болса, бос жерлерін толтырамыз», — дейді реставратор.
Кесене есіктерінің бірін жөндеген уақытта инкрустациясы бүлінген бөліктерді толтырған. Инкрустация — белгілі бір пішінде ойық істеп, соған басқа материал бөлшектерін қойып, өрнек жасау әдісі. Алтынбекованың айтуынша, бұрын есіктің бүлінген тұстарына белгісіз бір нәрсе жаққан, ал мамандар оны қалай ерітіп, алып тастауға болатынын ұзақ уақыт түсіне алмаған.
«Сөйтсе, ол кәдімгі суға жібитін, күріш крахмалынан жасалған желім екен. Жай қамыр илеп, сонымен тегістеген боп шықты. Бірақ ол кеуіп, түсе бастаған. Дегенмен ол сақталған инкрустация үстін жауып тұрған соң екеуі бірге түсіп қалған», — дейді ол.
Қызық тұсы, есікті әртүрлі ағаштан жасаған. Басқа бір есікте Қиыр Шығыстан, сондай-ақ Африкадан келген екі түрлі ағашты пайдаланған.
«Бұл есіктер бір-бірінен өте алыс жатқан әртүрлі аймақтар арасындағы сауда және мәдени байланыстың нышаны болуы мүмкін (…) Әмір Темірдің кінәсінен көптеген адам қырылғанына қарамастан, ол өнерді бағалаған, мықты шеберлерді алдыртқан. Ясауи кесенесін салуға Ираннан шеберлер әкелген. Дегенмен жергілікті өрнектерді көп қолданған», — деді Алтынбекова.
«Берел сияқты жәдігерлер қоғам мықты болғанын көрсетеді»
«Қырым аралындағы» қызметкерлер Қожа-Ахмет Ясауи кесенесінің есігін аса ескі деп санамайды. Олар көбіне сақ дәуіріндегі археологиямен айналысады, табылған заттардың жасы 2500 жылға жетеді. Кейде одан да ежелгі, шамамен 3500 жылдық заттар бар.
Үстел үстінде аттың басы түріндегі қалып жатыр, жүген тағып қойыпты. Жанында құрал-саймандар, металл бөлшектері шашылып жатыр. Құрылғының даусы қатты шығып тұр. Мұндағы атмосфера зергер шеберханасын немесе көне заманда жұрт қылыш соғып, шайқас алдында ат әбзелдерін дайындап жататын тарихи фильмдердегі көріністі еске салады.
Берел қорғанынан табылған ат әшекейлерін қайта қалпына келтіріп жатыр екен.
«Бұларды Ақтаудағы музейге арнап дайындап жатырмыз, әзірге аяқталмаған. Біз манекенді «барахолкадан» сатып алмаймыз, әр затқа арналған мүсінді өзіміз жасаймыз. Оның қалпын, материалын таңдаймыз. «Үржарлық абыз әйелді» қайта қалпына келтіруге тірі адамның дене бітімін алдық», — дейді Алтынбекова.
Берел қорғаны — Шығыс Қазақстандағы сақ дәуірінен қалған ең маңызды археология қазбасының бірі. Ол жерден сақ көсемі мен әйелдің қабірі, сондай-ақ 13 жылқының сүйегі табылған, ат әбзелдерін де бірге көмген. Археологтар тапқан олжа біздің заманымызға дейінгі V–III ғасырдың дүниелері.
Алтынбекованың сөзінше, 90-жылдардың аяғында қазба жұмыстары жалғасып жатқан уақытта ол әлі мектепте оқып жүрген. Ол жақтан көптеген материалды әкелген сәтте әкесінің жанында болыпты.
«Ол жақта ондаған қорған болғандықтан, археологтар бұл жерді «Патшалар алқабы» деп атап кетті. Археологтар мен тарихшылардан бөлек, мұзтанушылар да болған, онда мұздың өзі сақталмаса да, іші әлі де салқын әрі ылғал екен, сол себепті біршама сақталған», — деп түсіндіреді Алтынбекова.
«Бұған қоса, қатты сығымдалған болса да, кейбір жылқы еті сақталған. Кішкентай тілімі Ұлттық музейде тұр», — деді таңдана айтқан Алтынбекова, сол сәтте Қырым Алтынбековтен «Ол формалинде сақталып тұр ғой, иә, әке?» деп сұрады, ол кісі басын изеп, қызының сөзін растады.
Ет қалай сақталған?
«Берел пазырық мәдениетіне жатады. Пазырықтар Алтайда, биік таудың бөктерінде өмір сүрген. Онда жаз — өте қысқа, қыс — қатты суық, сонымен қатар жерге тоң қатады. Осылайша олар өзіне қорған салып, тастар қойған, ішіне суық су мен ауа өтіп, қатып қалған көрінеді. Бұл қорғанның астындағы тоң деп аталады», — дейді маман.
Оның айтуынша, Берел қорғаны төменгі жақта орналасқан, сондықтан қатты қатпаған. Бұл ішкі микроклиматты бұзған ұрылардың әрекетінен болуы мүмкін.
«Археологтар Берел қорғанына жеткенше онда мұз қалмаған, бірақ қыста қатты суық болған. Сондықтан ет бүлінбей сақталған. Тіпті сасық иіс те шықпады, соған таңғалдық», — деді Алтынбекова.
Берел қорғанына ұры түскенімен, онда ат әбзелдерінің көбі сақталған, өйткені ұрылар адамдар жатқан камераға ғана кірген. Жылқыларды ағаштан жасалған әшекейлермен безендірген, оларды қалайымен және алтын фольгамен қаптаған.
«Осы әшекейлермен жұмыс істей бастағанда, кейбіреуі өте жақсы жасалғанын көрдік. Жоғары деңгейдегі шебердің қолынан шыққаны байқалды. Ал кейбірі дәл сондай, бірақ оларды шәкірті жасағаны анық. Бұдан шеберлер мектебі болғанын аңғаруға болады», — деді Алтынбекова.
Оның ойынша, өнердің, техниканың, қоғамның даму деңгейін көру үшін мұндайды көре білу керек.
«Бұрын ерте заманда көшпенділердің бәрі қой бағып, атқа мініп жүрген, әрең күн көрген деп есептейтін. Табылған заттар қоғамның бірнеше мамандыққа бөлінгенін көрсетеді. Осының бәрін жинап, басқара алатын мықты көшбасшылар болған. Кішкентай, дамымаған қоғам болса, мұндай бай қорған салу мүмкін емес. Ал ол өте мықты болған», — деді реставратор.
Алтынбекова Берелден табылған 13 жылқы туралы тағы бір қызық ақпарат айтты. Оның сөзіне қарағанда, әр жылқының қарнындағы шөп құрамы әртүрлі шыққан. Демек, жылқылар бір жайылымнан емес деуге болады.
«Оларды әртүрлі жерден әкеліп, бірден өлтірген. Мұнда жерленген адамды 13 тайпаның көсемі болған деседі. Бұл өте бай қорған деп саналды. Ал 13 тайпаның әрқайсы оның жерлеу рәсіміне өз жылқысын әкелген», — деп күлімдеді де, «Біз кейде тергеуші сияқты жұмыс істейміз» деп қосып қойды.
Реконструкция заттардың бұрын қандай болғанын көрсетеді
Зертхана қызметкерлері реставрациядан бөлек, археология жәдігерлеріне реконструкция жасайды. Реконструкция — өте қатты бүлінген бір кешенді зерттеп, сол кезеңдегі киім қандай болғанына дейін істеп көру. Көбіне археологияда киім сақталмайды.
«Археологтар заттарды жеке-жеке табады, олар бір-бірімен байланысты болмайды. Ал реконструкция бәрі бірге қалай көрінгенін көрсетеді», — дейді Элина Алтынбекова.
Реконструкцияның арқасында қазір «Алтын адам» қандай болғанын көре аламыз, ал басында табылған жәдігерлер бөлек-бөлек маталар ғана болған.
«Адамның сүйектері мен металдан жасалған жапсырмалар ғана сақталады. Ал қалғаны өте сирек. Біз осы заттардан пазл сияқты киім жинауымыз керек».
Бірақ бұған нақты ғылыми көзқарас қажет, ал орталықтағы мамандар тек зерттеу нәтижесіне сүйенеді. Анализ киімнің түсі қандай болғанын, ол жануардың терісінен немесе өсімдіктен алынғанын анықтайды. Алтынбекованың сөзінше, бұрын көбіне қызыл түсті қолданған. Ежелде қызыл түсті шығару үшін марена деген өсімдіктің тамырын пайдаланған.
«Киім мүлде сақталмай қалған жағдай үнемі болады, ал біз оның қандай болғанын білмейміз. Қалған іздерден киімнің шамамен ұзындығын анықтай аламыз. Мұндайда сол дәуірге жататын басқа археология жәдігерлерінің материалын пайдаланамыз», — деп түсіндіреді Алтынбекова.
Мысалы, сақ дәуіріне қатысты айтсақ, Алтайдың Ресей аумағындағы бөлігінде «мұз басқан қорғандар» табылған. Сонда киімнің пішіні, тігісі мен түсі анық көрінген. Иранның Персеполь қаласындағы Ападана сарайының қабырғасынан сыйлық әкелген жұрт бейнеленген сурет табылған. Онда сақтар болған.
«Қырым аралы» зертханасында «Үржарлық абыз әйел» экспонаты бар, ол реконструкцияның жарқын үлгісі. Оның қабірі біздің заманымызға дейінгі IV–III ғасырларға жатады, ол 2013 жылы Шығыс Қазақстан облысындағы Үржар ауданынан табылған (қазір бұл аумақ Абай облысына қарайды).
«Қабірі бұзылмай, сол күйі сақталған соң, «Үржарлық абыз әйел» туралы көп нәрсе білеміз. Сондықтан ол мен үшін өте қызық. Ақпарат неғұрлым көп болса, оны соғұрлым дәл қалпына келтіре аламыз», — дейді Алтынбекова.
Абыз әйел жүннен жасалған қызыл көйлек киіп тұр, сол қолында қырыққұлақ бұтағын ұстаған. Басында жібек орамал, парикті екіге бөліп өріп қойған. Тәжі бірден көзге түседі.
«Орамалда өрнектер болған. Өкінішке қарай, оның кішкентай бөлігі сақталған, бұған қоса, қатты бүлінген, өрнектерін қалпына келтіру мүмкін емес. Сол себепті орамалға өрнек салмадық. Шамасы, тәждегі тік әшекейлерде қырыққұлақ бейнеленген. Бірақ түпнұсқасында олар қатты қисайып тұрды», — деді Алтынбекова.
Қабырғаға ілінген фотосуреттердің бірінен Астанадағы Ұлттық музейде тұрған «Үржарлық абыз әйел» экспонатын көруге болады. Ол жаққа қазба жұмыстары кезінде табылған адам қаңқасын қойған, жанындағы мүсінге киімін кигізген, әшекейлерін таққан.
«Біз оны мұнда түрлі шөп бар дөңгелек подиумға қойдық. Себебі оның айналасында өсімдіктер тұқымы көп болған. Ол қайтыс болған кезде үстіне 13 түрлі өсімдік тұқымын сепкен. Онда кориандр, қалампыр, қателеспесем, түймедақ пен көкпек бар», — деді реставратор.
Алтынбекованың сөзінше, сол заманда адам қайтыс болған соң басқа әлемге өтіп, өткен өмірінде істеген ісін сонда жалғастырады деп сенген. Бәлкім абыз әйел дәрі-дәрмек дайындаған болар, себебі оның жанынан өсімдіктерді дайындауға арналған құралдар табылған.
«Ол Алтын адамның заманынан болған. Олар бір-бірімен таныс болған да шығар», — деп күлді Алтынбекова.
Маманның сөзінше, Алтын адамның киімінің түсін қалпына келтіру сәл оңай шешілген. Бірнеше алтын пластинаның арт жағында қызыл бояу қалған екен.
Ұзақ уақыт бойы «Алтын адамның» сүйек қалдықтары жоғалған деп есептелді, бірақ 2014 жылы оларды тапты, дегенмен онда бас сүйек болған жоқ, сүйектері түгел сақталмаған екен. Кейін оны одан әрі шіріп кетпесін деп арнайы капсулаға салып, қайта жерлеуді жоспарлаған.
Алтынбекованың айтуынша, генетика тестінің нақты нәтижесі әлі белгісіз, сондықтан «Алтын адамның» жынысы қандай болған деген әңгіме әлі жалғасады.
Қырым Алтынбековтың әр жұмысы оның зертханасында көрініс табады. Элина Алтынбекова киіп алған ақ халаттың артында зертхананың ерекше логотипі бар, ол «Алтын адамның» бас киіміндегі таңбаға ұқсас, бірақ Алтынбеков реконструкция жасаған нұсқада шыққан. Бірінші реконструкцияда бұл элементтер параллель орналасқан.
«Алтын адамды» тапқан уақытта археологтар Кемал Ақышев пен Владимир Садомсков оның алғашқы реконструкция нұсқасын жасады. Бірақ ол кезде сол дәуір туралы ақпарат өте аз еді. 20 жылдан астам уақыт өтті. Кейін 1996 жылы менің әкеме басқа музейге арнап тағы бір реконструкция жасауға тапсырыс берді», — деді Элина Алтынбекова.
Алтынбеков бұрынғы нұсқаны қайталай салмай, алғашқы деректерді тауып, костюмді қайта ойластыруды шешкен, себебі «Алтын адам» табылған соң жаңа қазба жұмыстары болған, білім үнемі жаңарды.
«Мысалы, бас киімнен пластиналар табылды, бірінші реконструкцияда оларды параллель қойған. Әкем оларды крест тәрізді, свастика сияқты орналастырды, — деді кітаптағы екі нұсқаны көрсеткен Алтынбекова. — Сол уақытта олар ештеңені жайдан-жай жасамаған. Әр элементтің мәні болды. Мұнда төрт бағыт көрсетілген сияқты. Бұған қоса, қозғалыс пен қайта туу символы секілді айналып тұрған свастика бар».
Алтынбеков «Алтын адамға» реконструкция жасаған соң оның екінші белдігі пайда болды, оған құралдары мен қаруын іліп қойды. Оны «кісе белдік» деп атайды.
«Қырым аралы» ұжымы негізгі жұмыстан бөлек, ежелгі жәдігерлерден шабыт алып, зергерлік бұйымдар жасайды.
«Музейлердегі тарихты сыртқа шығарып, адамдарға жақын еткім келеді. Мысалы, бұл зат бұрын атқа арналған әшекей болған, біз оны мойынға тағатын бұйымға айналдырдық», — дейді Алтынбекова.
Элина Алтынбекованың мамандық таңдауына әкесінің ықпалы зор. Әр демалыста сыңары екеуі әкесінің зертханасында жүретін, ол уақытта Қырым Алтынбеков «Қазреставрация» кәсіпорнында жұмыс істейді. Элина егіздің сыңары, сыңары да реставратор, қазір Астанадағы Ұлттық музейде жұмыс істейді.
«Бала кезімде сурет салғанды және кітап оқығанды өте жақсы көрдім. Әкем не істейтінін үнемі бақылап жүретінмін, әкеме келген адамдармен танысатынмын. Бара-бара тарихқа әуестене бастадым», — деп есіне алды Алтынбекова.
Элина мамандық таңдау кезінде Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясындағы «Сәулет ортасының дизайны» мамандығына тоқтаған. Кейін бірнеше ивент агенттікте жұмыс істесе де, осы салаға оралыпты. Таяуда «музейтану» мамандығы бойынша докторлық диссертациясын қорғады, айтуына қарағанда, ұжымы музейлермен өте етене жұмыс істейді.
«Артефактілерді музейге тапсырғанда, оларды дәл біз көріп тұрғандай көрсетсе екен дейміз. Олардың артында қанша жұмбақ пен қызықты ақпарат бар екенін білеміз және оны көрсеткіміз келеді», — дейді Алтынбекова.
