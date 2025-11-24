«№37»: бәріміздің бойымызда бар жан жарасы туралы кино

Бейсенбі күні Жандос Айбасовтың үлкен кинодағы көп күткен режиссерлік дебюті — «№37» мистикалық драмасы прокатқа жол тартты. Ғалия Байжанова әйгілі қазақ спектаклінің кинонұсқасы қалай шыққанын және бұл фильмнің прокатын қолдаудың себебі туралы баяндайды.
Актерлер Еркебұлан Дайыров пен Асан Мәжит ұйымдастырған Şam тәуелсіз театрының репертуарындағы «№37» — күні бүгінге дейін ең табысты спектакльдің бірі. Театр режиссері Фархад Молдағали әзербайжан драматургы Ысмайыл Иманның пьесасын сәтті бейімдегені соншалық, бұл қойылымның күндердің күнінде үлкен экранға шығатыны сөзсіз еді. Экранизацияны танымал актер, каскадер, продюсер Жандос Айбасов қолға алды. Бұрын ол режиссер болып көргенімен, тек сериал түсірді. Енді постжарақат синдромы туралы материалды сүйікті адамыңмен қоштасу туралы мистикалық драмаға айналдырды.
«№37» картинасы не туралы?
«№37» отбасы драмасы болып басталады. Оқиға жазықсыз жандардың өмірін қиған метродағы жарылыстан өрбиді. Қанды қырғын арасында Расул Жақыпов (Еркебұлан Дайыров) жоғалып кетеді, оған ұқсайтын адамның денесі мен портфелі табылады. Жақыповтың жоғалуы туралы іске 37 деген реттік нөмір беріледі. Өзі №37 құрбан деп танылады.
Жақындары жыл сайын оны еске алып аза тұтады, ас береді. Бірақ 15 жыл өткеннен кейін кенеттен Расул аман-сау күйде пайда болады. Осы күнге дейін Балқашта тұрдым, есімнен айырылып қалдым, бәрі есіме түскен соң үйге келдім дейді.
Анасы (Тынышкүл Сұлтанбердиева) бақытты — ол ұлының тірі екенін іштей сезетін, әкесі (Сағызбай Қарабалин) не істерін білмейді — ол лаңкестік құрбандары қозғалысында белсенділер қатарында, ұлы аман-сау деп ешқашан ойлаған емес. Туған інісі Әнуар (Асан Мәжит) бұл жағдайға риза емес, тіпті ызалы десе болғандай. Расул «қаза тапқанда» ол бауырының «жесірі» Зейнепке (Зарина Кәрмен) жұбаныш болды, екеуі бас қосып, ұлды болды — оның да аты Расул (Алмаз Ақылбай). Зейнеп те екіұдай сезімде: бір жағынан ашулы, себебі Расул «есін жиямын» деп жүргенде 15 жыл өтіп кетті, тірі екенінен хабар болмаған соң, жаңа өмір бастауына тура келді. Екінші жағынан, Расулдың тірі екеніне қуанышты. Бойында әлі де сезім бар екені байқалады, бәлкім, бұл махаббат шығар.
Бұл оқиға немен бітер екен? Расул кім болып шығады? Өмірінің жартысы есінде қалмаған, қанды оқиғадан кездейсоқ аман қалған жаны жаралы кейіпкер ме? Әлде әйелі мен отбасына оралғысы келмеген әншейін ез бе? Бәлкім ол бұл әлемнің мәнін түгел ұққан, ендігәрі тыныштық мен беймарал өмірді қалайтын, шексіз де мәңгі ғаламмен бірігуден үйлесім іздеген адам шығар?
«№37» несімен ерекше?
«№37» фильмінің премьерасы тамаша ұйымдастырылды: салтанатты шара Almaty Theatre ғимаратында өтті, қызыл кілем төселіп, әсерлі көрініспен басталды (Şam театрының музыкалық перформансы өтті, қойылым метро перронында болып жатқандай әсер береді), аяқталуы да әсерлі болды. Фильм соңында зал тік тұрып қол соқты. Картинаға және жас режиссерге Асанәлі Әшімов бата берді.
Киноны шынымен сирек құбылыс деуге болады, біздің прокатта мистикалық драмалар жиі кездеспейді — жанр күрделі әрі касса тұрғысынан болжам жасау да қиын. Табысты әрі жақсы ойналған спектакль, әлбетте, материалға тәнті қауымды кинотеатрға тартуға тиіс, алайда кинонұсқа қалай қабылданатыны әзірге белгісіз. Оның үстіне, бұл фильм қазақ театралдарының алғашқы туындысы — біріншіден, қайталап айтайық, ол тамаша драматургияға сүйенген, бұл оны өзге отандық киножұмыстардан ерекшелеп тұрады, екіншіден, көрерменге жақсы таныс дарынды актерлер түсті (мұнда спектакльдегі актерлер құрамы толықтай дерлік ойнады), үшіншіден, театралдар біздің киноны жанр мен тақырып тұрғысынан жақсы байыта алады.
Қазір біздегі режиссерлер қауымы бірнеше топтан тұрады: кәсіби білімі бар режиссерлер, яғни Жүргенов атындағы академия, New York Film Academy және басқа да оқу орындарының түлектері; өздігінен үйренген бұрынғы клипмейкерлер; сондай-ақ КВН ойыншылары мен әзілкештер; бұларға уеб-сериалдардың арқасында жұлдызы жанып, кенеттен пайда болған жастарды қосуға болады.
Енді олардың қатарына театралдар қосылды. Дайыров та, Мәжит те, Айбасов та еңбегі сіңген киношылар болса да, олар жасаған материал театрдан шықты, «№37» драмасының бәсекеге лайық артықшылығы осында жатыр.
Жандос Айбасовтың дебюті қандай болып шықты?
Жандосқа сюжетті киноға бейімдеуге талантты сценарист Ефрат Шәріпов («Дос-Мұқасан» музыкалық фильміне де сценарий жазған) көмектесті. Спектакль материалын үлкен экранға лайықтаған кезде режиссер оны, бір жағынан, жаңалады (финалы мен мәні өзгертілген), екінші жағынан, шиеленісті көбейтті, ал жанр тұрғысынан мінсіз болып шықты дей алмаймыз. Сондықтан қызық жағы да, кемшін тұсы да бар.
Сонымен, «№37» картинасы үш қатпардан тұрады: біріншісі — үш адамға ортақ махаббат туралы отбасы драмасы: «екі ағайынды және екеуіне ортақ бір әйел»; екінші қатпар — бәрімізге ортақ жан жарасынан кейін пайда болған синдром туралы әлеуметтік маңызы бар кино және үшінші қатпар — сүйікті адамыңмен кездесу және қоштасу туралы, адамдар мәңгілікпен қалай және қандай жағдайда кездесетіні туралы мистика және пәлсапа драма. Айбасов осы үш қатпарды түрлі дәрежеде жасап шығарды. Мысалы, отбасы драмасы мейлінше күрделі болып шықты, театрдың күшті әсерінен арыла алмағандай.
Бір әйелге екі еркек таласатын жағдайдың өзі қызық, бірақ киноға көшірілген кезде материал терең психологизмнен айырылғандай, кейіпкерлер сөзін пьесадағыдай төтесінен жеткізеді, ал нағыз кино дегеніміз — тәннің тілі, көзқарас, ишара, эмоциямен үн қату, сезімдердің нәзік арпалысы, екіұдай эмоция десек, мұның бәрі шет қалғандай. Материалды осы талантты актерлер өз қабілетінше мықты, жарқыратып, эмоциямен, экспрессияға беріліп ойнап шықты (әсіресе Зарина Кәрмен), бірақ кадрдағы іс-қимыл тым театрланып кеткендей. Кіші Расулдың көкесімен алғашқы кездесуі сияқты біраз психологиялық нәзік сәтке атүсті, сөз арасында тоқталған, драма осындай нәзік мезеттерден тұратыны ескерілмеген. Камера қозғалысы сериалға тән секілді, әсіресе драмаға толы сәттер музыкамен сүйемелденеді, фильмде мұндай музыка тым көп.
Назар аударыңыз, әрі қарай спойлер болады!
Мистикалық қатпары түсініксіздеу болып шықты, өйткені финалына дейін шынайылықты қиялдан ажырататын ешқандай белгі жоқ. Әдетте мұндай жағдайда режиссерлер түс көру, айнадағы бейне, су немесе көлеңкені пайдаланады, бірақ мұндай тәсілдердің қызығы басылған шығар. Жаңа болмаса да, қызық болатындай басқа тәсіл мұнда жоқ. Мысалы, фильмде дыбыс коды да, визуал код да (кадрдың түс реңкі, ерекше бұрыштан түсіру) өзгермейді.
Есесіне, метродағы қайғылы оқиғаның баяндалуын фильмнің ең жарқын тұсы деуге болады: алдымен жарылыс болады, артынан куәгерлердің аз болуына мүдделі әлдекімдер «оқиғаның ізін жоя бастайды». Кинодағы бұл лаңкестік, Құдайға шүкір, ойдан құралған және нақты бір оқиғаны меңземейді, картинада тіпті қай жыл суреттелетіні белгісіз: метро бар, бірақ адамдар хатты қағазға қолмен жазады және советтік кезеңдегі портфель ұстап жүреді. Алайда ахуалдың өзі құрбандар болса да, қалай болғаны түсініксіз күйде қалған, әлі күнге дейін дәл хроникасы жасалмаған тарихымыздағы қайғылы оқиғаларға еріксіз түрде ұқсатады, материалда толық деңгейдегі талдау мен толғаныс жоқ.
Бұл жерде Жандостың тырысқаны байқалады, көп адам қатысқан көріністері, жарылыс, одан кейінгі дүрбелең, аяқ астында қалған адамдар, әр жерде талқыланған неше түрлі пайымның барлығы әсерлі шыққан. Физиология тұрғысынан, бәлкім, кейбір жері оғаштау шығар, бірақ ол ерекше әсер беріп, жадыңның түкпірінен көпшілікке ортақ жан жарасын қайта алып шығады.
Режиссер мұнда ешбір саяси оқиғаны меңзеген жоқпыз, ұқсастықтың барлығы — патша көңіл көрерменнің жауапкершілігі дейді, жарылыс қаза тапқан, бірақ туыстары оның қалай қайтыс болғанын білмейтін кейіпкерді сюжетке енгізу үшін қажет болды. Ол үшін біртүрлі әрі айтылмаған сыры бар осы жарылыс мәңгілікпен қоштасу мен кездесу туралы айтуға себеп қана. Мәңгілік — өлілерге барлық құпияны ашып беруші болса, тірілерді, керісінше, одан бетер жаңылыстырады.
Біздің киноға көпшілікке ортақ жан жарасы қалай әсер етеді, неліктен мұны айтуға әлі де қиналамыз?
Көпшілікке ортақ жан жарасы мен үрей, осыған қатысты уайым із-түссіз жоғалып кетпейді және әрдайым кинодан көрініс табады. Мысалы, атом жарылыстарынан кейін Жапонияда кайдзю-фильмдердің («кайдзю» жапон тілінен «құбыжық» деп аударылады) тұтас жанры пайда болды, Годзилла — адамдардың әлдебір қауіпті әрі ырыққа бағынбайтын нәрсе алдындағы қорқынышының метафорасы. Вьетнам соғысы Америкада соғысқа қарсы киноға арқау болды, мұндай фильмдерде кейіпкердің постжарақат синдромына баса көңіл бөлінеді. Мұндай мысалдар көп, ал өзіміздің, қазақтың жан жарасы туралы не дейміз? Бұл киномызда қалай көрсетіліп жүр?
Тақырып совет мұрасымен шектелген — Екінші дүниежүзілік соғыс, репрессия, жер аудару, мал-мүлікті тартып алу, биліктің әділетсіздігі. Бұрын басты тақырыптардың бірі — Семей полигонының қасіреті болса (бұған қатысты ең белгілі жұмыстың бірі — Сатыбалды Нарымбетовтың «Ләйләнің зары» фильмі), қазір отандық кинематографияда жиі айтылатын жан жарасы — ашаршылық. Бұл туралы бірнеше жұмысты атауға болады: Ардақ Әмірқұловтың «Жел тоқтаған жер» ызғарлы драмасы, Айсұлтан Сейітовтың визуалы керемет «Қаш» драмасы, Бегарыс Елубайдың драматургиясы тартымды «Ақ боз үйі» және Марина Кунарованың сәтсіз шыққан «Ұлы дала зары» («Плач великой степи») картинасы. Бұл тақырып түрлі деңгейде басқа фильмдерден де көрініс тауып жүр. Одан берірек пайда болған, мысалы, 1986 жылғы Желтоқсан немесе Қаңтар оқиғасына қатысты жан жарасы туралы айтар болсақ, жақсы әрі танымал көркем кино табу қиын. Қаңтар оқиғасы туралы рефлексияға толыққанды берілетіндей көп уақыт өткен жоқ. Ал Желтоқсан туралы бір-ақ картина — Қалдыбай Әбеновтың «Аллажар» драмасы ғана түсірілуі жұмбақ жағдай. Оның үстіне, көпшілік оны көрмеген, онда Ақан Сатаев басты рөлде ойнайтынын біле бермейді.
Бірақ жан жарасы күтіп отырмайды, олар экрандалған кезде автордың қалауына, резонанс тудырған оқиғадан өзіңді аулақ ұстағаныңа қарамастан, киноға баса-көктеп кіреді. Ұқсас дүниені Әділхан Ержановтың «Штурм» немесе Жандос Айбасовтың «№37» фильмінен байқауға болады, әйтсе де, авторлар баяндалу сарынын саналы әлде бейсаналы түрде реализмнен сюрреализмге, мистика мен пәлсапаға бұрып жібереді. Алайда, финалдағы бетін шытынаған мұз жапқан Балқаш — ахуал біртіндеп өзгеріп жатқанын білдіретін бейне. Күндердің күнінде «көктем» міндетті түрде келеді.
«№37» — өте сирек, кемшін тұстары бар, бірақ өте қызық кино. Ол ойлануға итермелейді, сондықтан оған прокатта қолдау көрсету қажет.
Поддержите журналистику, которой доверяют.