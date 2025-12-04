Цензура үстіне цензура: Қазақстан киносына қатер төнді

Read this article in English.
Читайте этот материал на русском.
Осы аптада сенат заңнамаға дәстүрлі емес сексуалдық бағдарды және оны «насихаттауды» біраз қызмет түрінде жабық тақырып жасайтын түзетулер енгізуді қарайды. «Власть» кинорежиссерлермен жаңа заңнама олардың жұмысына қалай әсер ететіні жайында әңгімелесті.
Түзету енгізудің негізгі себептерінің бірі ретінде балалар құқығын қорғау аталды. Онда дәстүрлі емес сексуалдық бағдарға қатысы бар контентке цензура қою көзделген. Парламенттегі жұмыс тобының отырысы кезінде бұл анықтама ЛГБТК+ қауымдастығының мүшелеріне соқтығу үшін жиі қолданылды. Осы себепке байланысты заңнама түзетулері ауызекі тілде және жалпы алғанда «ЛГБТ насихатына тыйым салатын заң» деп айтылып жүр.
Енгізілуге тиіс өзгерістерге сәйкес, бала құқығы туралы жаңа заң «ЛГБТ-ны насихаттауды» (шын мәнінде мұндай насихат болмайды) порнографияға, зорлыққа, терроризмге, нәсілшілдікке және әскери насихатқа теңейді.
«Дәстүрлі емес сексуалдық бағдарға қатысы бар» контентті көрсетуге тыйым салу балаларды қорғауға бағытталған және бұл «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы», «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» заңдарға түзету енгізу арқылы жасалып жатыр. Соңғысы 2010 жылы қабылданған ресейлік заңның тұжырымдарын қайталайды.
«Власть» тілшілерімен әңгімелескен кинорежиссерлер түзету қабылданса, мемлекет ұлттық прокат, мемлекеттік қаржы және сарапшылар кеңесі арқылы онсыз да қолданып жүрген ресми цензураны және нарық цензурасын күшейтеді дейді. Ең қауіпті жағы, бұл өзіңе цензура қоюды күшейтеді.
«Насихат» туралы
Қанат Бейсекеев, деректі фильмдер режиссері: Шынымды айтсам, бұл заң жобасының күшіне енуін елестетудің өзі қиын. Парасат жеңуі керек деп есептеймін. Бұл құжатты қабылдау орынсыз шешім сияқты.
Насихат қай тұста екенін түсіне алмадым. Насихат деген не? Егер адам өзі туралы айтса, сұхбат берсе, бұл насихат болып шыға ма?
Цензура ахуалды жақсарта алмайды. Діни көзқарасы болсын, бағдары болсын, Қазақстанның барша тұрғыны өзін еркін адам ретінде сезіне алуы керек. Бұл әр адамның жеке ісі. Ал олардың өзі туралы ашылып айтқанын насихат деп санамаймын. «ЛГБТ насихаты» деген сөз тіркесінің өзі оғаш естіледі.
«ЛГБТ насихаты» туралы жиі айтыла бастағалы бес жыл болды. Сол кезден бері қоғам консерваторлыққа бет бұра бастағанын, еркіндігі шектеле бастағанын байқап жүрмін.
Шәрипа Оразбаева, режиссер: Кейде адамның ішкі жарасын көрсетсең, «біржақты көрсеттің» дейді, әйелдің құқығын айтсаң — «феминистік насихат», шынайы ауыл өмірін түсірсең — «елді даттау», ал мейірім арқылы бейнелесең, «сол топты насихаттау» деп қабылдайтын жағдайлар бар.
Кино деген сұрақ қояды, ойландырады, сезіндіреді. Менің мақсатым — қоғамды бір жаққа бағыттау емес, оның үнсіз қалған бөлігіне жарық түсіру.
Әсел Әушәкімова, режиссер: ХХІ ғасырда өмір сүріп жатқан парасатты, өркениетті, көзі ашық барлық адам секілді мен де қазір талқыланып, мақұлданғалы жатқан түзетуге наразымын. Біздің депутаттар мен шенеуніктер, соның ішінде мәдениет министрлігінің шенеуніктері, мысалы, бүкіл әлемге танымал қазақ Ерік Құрманғалиевтің [«М. Батерфляй» спектаклінде еркек бола тұрып әйел болып киінетін Сонг Лилинг деген шпионды ойнаған, Қазақстаннан шыққан совет опера әншісі — В.] шығармашылығына тыйым салуға дайын екені, Пазолини туралы кітаптарға цензура жасаған, фильм кейіпкерлерінің жынысын ауыстырған Ресей секілді мазаққа дайын екені көңіліңді түсіреді.
Мәлика Мұхамеджан, режиссер: «ЛГБТ насихаты» деген нәрсе жоқ деп ойлаймын. Бұл адамдардың еркіндігін шектеу және олардың болмысын бақылау үшін ойлап табылған саяси құрал.
Катерина Суворова, деректі фильм жасаушы: Авторлық кино қолданатын идеялар, әдетте, нарықтың да, мемлекеттің де қалауына сәйкес келе бермейді. Мен деректі фильм саласында жұмыс атқаратындықтан, кезіккен адамдардың өмірін қаз-қалпында көремін.
Осы залалы көп заңның салдары бізге қалай әсер ететінін әлі де түбегейлі түйсінген жоқпын. Бірақ, мемлекет өмірдің табиғи құбылысын зерттеуді шектесе, мұның жақсы нәрсе емес екені белгілі.
Деректі киноға қатысты «насихат» туралы ой қозғау маған қиын. Бұл термин қазіргі кезде бұрмаланып, манипуляция ретінде — ұғымдардың орнын алмастыру құралы ретінде қолданылады. Егер тура мағынасында айтсақ, «насихат» — «жарнама» ұғымына жақын.
Қазіргі саясат тілінің призмасымен қарайтын болсақ, «насихат» ұғымына кез келген нәрсе кіріп кетуі мүмкін. Менің кез келген кейіпкерімнің хикаясы насихат деп танылуы мүмкін.
«Дәстүрлі емес сексуалдық бағдарды насихаттайтын» контентті көрсетуге тыйымның күші «Жарнама туралы» және «Онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы» заңдарға түзету енгізу арқылы жарнамаға да жүреді.
Заңның ықтимал салдары
Оразбаева: Қазіргі ЛГБТ тақырыбының кең талқылануы екі ұғымның араласып кетуінен де туып отыр. Бір тарап медицина жағын айтса, екіншісі психология тұрғысынан түсіндіреді. Әрі осы екеуін бір-біріне қарама-қарсы қояды.
Жалпы айтқанда, даудың негізі адамның жынысы туралы емес, оның жеке психологиялық тәжірибесі туралы екенін түсіну керек. Ал ғылыми тұрғыдан қарағанда, бұл сұрақ эмоцияны емес, дәлдік пен ажырата білуді талап етеді.
Суворова: Бәрінен бұрын мемлекетімнің ғылыми түсініктен бас тартып отырғаны шошытады — ол шын мәліметтерге, адам тіршілігінің алуандығы туралы білімге сүйенуден бас тартып отыр. Бұл адамның жеке басын кемсітумен бірдей.
Шын мәнінде бұл қазірдің өзінде болып жатыр, Қазақстанда ЛГБТ қауымдастық өкілдері қазір де өзіне цензура жасауға мәжбүр.
Әушәкімова: Мен үшін адамды бағалайтын басты нәрсе оның бағдары емес. Бұл адам болмысының бір бөлігі ғана. [Менің фильмдерімдегі куир кейіпкерлер] көзқарасының өзі сияқты гетеросексуал қыздардан айырмасы шамалы, олар да Қазақстанның өзге азаматтарына тән қиындығы мен мәселесі бар адамдар. Мен фильмдерімде және осы фильмдердің көмегімен куирлікті қолымнан келгенше қалыпты құбылысқа айналдырғым келеді.
Бейсекеев: Егер заң қабылданып жатса, бағдарын онсыз да жасырып жүрген адамдардың көбіне тіпті қиын болады. Біз осы арқылы оларға Қазақстанда орын жоқ деген белгі береміз. Бұл өте ауыр жағдай.
«Дәстүрлі емес сексуалдық бағдарды насихаттайтын» контентті көрсетуге тыйымның күші «Кинематография туралы» және «Мәдениет туралы» заңдарға түзету енгізу арқылы мәдениет саласына да жүреді.
Қазақстан киносының өткені мен болашағы туралы
Суворова: Тәжірибемде фильм кейіпкерлері өмірінің осы бөлігін ашуға құлық танытпаған сәттерге талай кез болдым. Олар ашықтық пен толеранттылық жоқ қоғамда өмір сүріп, қызмет етіп жатқанын жақсы түсінеді.
Әушәкімова: Қазақстанда киноиндустрия, әсіресе киноистеблишмент әуелден гомофоб, мизогин және патриархал болып келеді. Үш-төрт жыл бұрын әріптестерімнің қандай «құндылық» таратып жатырсың деген жағымсыз әңгімесіне тойғанмын.
Біздің шенеуніктер үлгі алып отырған Ресейге қарап, Қазақстанда бір-екі жылдан кейін ЛГБТИК адамдар «экстремистерге» айнала ма деп қорқамын. Осындай түзету енгізгеннен кейін билік өзіне жақпаған кез келген адамды «ЛГБТИК насихаттаушы» деп жауапқа тарта алады, жалпы алғанда, осы түзетулерсіз-ақ Қазақстанда онсыз да хәлі мүшкіл сөз еркіндігі мен өнердің жағдайы нашарлай түседі.
Мұхамеджан: Мұндай заң үрей мен қысым атмосферасын тудырады. Әйтсе де, шынын айтсақ, Қазақстан кино индустриясын дәстүршіл көзқарастағы адамдар әлдеқашан жаулап алған, сондықтан бұл цензура күні кеше пайда болмаса керек.
Qyzqaras (әйелдер киносы фестивалі — редакция ескертпесі) жұмысын, әрине, жалғастыра бермекпіз, алайда, осындай заңдар бүгін болмаса да, ертең фестивальде қандай кино көрсету мен қандай тақырыпты талқыға шығару керектігіне ықпал етуі мүмкін. Ауасы барған сайын тарылып бара жатқан камерада өмір сүруге ниет жоқ, мұның бәрі уақыт еншісінде. Беріле салуға да әлі ерте.
Суворова: Біздің ортада көзге көрінбейтін цензура мен өзіндік цензураның күрделі қоспасы бар. Бұл жерде қайсы мемлекеттен шығатынын, қайсы нарықтан шығатынын анық ажырату мүмкін емес. Нарық мемлекеттің ұстанымын қабағынан біледі, сондықтан «берекелі» қаржы дәлізінде қалғысы келетін жобалар көбінесе ешкім белгілемесе де, бар екені байқалатын көрінбейтін тосқауылдан аспай, шектеулі тақырыптар аясында жұмыс істейді.
Оразбаева: Кино — шындықты зерттеу, адамның күрделі табиғатын ашу деген сөз. Егер қоғамда белгілі бір топтарды сөз ету, бейнелеу немесе оларға жылы қарау «насихат» десе, автордың еркіндігі автоматты түрде қысымға түседі.
Ұлттық прокат, мемлекеттік қаржыландыру, сарапшылар кеңесі сияқты құрылымдар бар. Олар кейде ашық, кейде жасырын түрде шектеу қояды. Ешкім тікелей «мұны шығарма» демейді, бірақ «қоғамға сай емес», «мемлекеттің имиджіне сәйкес емес» деген түсініктеме жеткілікті.
Одан бөлек нарықтық цензура да бар, яғни коммерциялық платформалар өз шектеуін қояды: «бұны ешкім көрмейді», «ондай тақырыпты алмаймыз», «көрермен түсінбейді», «токсик тақырып» дейді.
Бірақ ең жасырын, ең қауіпті цензура — өзіндік цензура. Бір нәрсені айтуға қорқып, оны жанама, әлсіз формада жеткізу фильмнің идеясын әлсіретеді. Кино авторы шынайылықты жоғалтса, көрермен ең алдымен соны сезеді.
Егер мемлекетке шынымен балалардың қауіпсіздігі маңызды болса, онда шектеу қоюдың орнына, сауат ашу керек.
«Дәстүрлі емес сексуалдық бағдарды насихаттайтын» контентті көрсетуге тыйымның күші «Масс-медиа туралы» және «Білім туралы» заңдарға түзету енгізу арқылы журналистикаға да, білім беру саласына да жүреді.
Поддержите журналистику, которой доверяют.