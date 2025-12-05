Жабайы Батыс әлемі: «MŪNAI» сериалына рецензия

Дархан Төлегеновтің Батыс Қазақстанда түсірілген «MŪNAI» («Мұнай») қылмыстық сериалы жарыққа шықты. Премьерасы Freedom Media онлайн кинотеатрын таныстыру шарасы кезінде болды және мұны кинодағы жыл оқиғаларының бірі деуге болады, себебі сериал тамаша түсірілген. Бұл жергілікті ерекшелігі байқалатын гангстерлер туралы кино.
Жаңа жоба екі қызық автордың басын қосты: бірі — авторлық, жанрлық кинода жұмыс істей алатын Қазақстанның көрнекті режиссерлерінің бірі Дархан Төлегенов. Екіншісі — талантты сценарист, енді креатившіл продюсер қырымен танылып жатқан Сергей Литовченко («5:32», «1286», «Сержан Братан» және басқа да хайпқа айналған сериал авторларының бірі).
Литовченко бұрын әрдайым Әлішер Өтевпен жұмыс істейтін, алайда оның Төлегеновпен дуэтінің нәтижесінде деңгейі жаңа кино шықты. Әлішердің өзі болса бұл жерде продюсер әрі жаңа платформаның идеологы қызметін атқарды. Сериал идеясы соған тиесілі.
Жігерлі, айбатты, сұсты және жақсы мағынасында ессіз әрі асау кино түсіре алатын қабілетін Дархан Төлегенов көрерменге «Sheker. Соңғы мүмкіндік» фильмімен көрсеткен еді, алайда оның сценариінде олқылық болды, ал мына жерде сценарийді тәжірибелі автор жазды және кино шынымен де жақсы шыққан.
Өйткені мұнда кинематография тұрғысынан бәрі керемет. Бірінші сериясын YouTube платформасында қазірге дейін 933 мыңнан астам адам қарап үлгерді және мадақ пікірлер жазылып жатыр, арасында боқтық сөздер де жүр — мақтауға сөз жетпей, эмоцияға беріліп кетіп жатса керек.
Қызық жайт: премьера кезінде актер Нышанбек Жұбанаев көрсетілімде қазақша бейәдеп сөздердің бірқатары дыбыспен бүркемеленгенін байқадым деді, оның айтуынша, бұл әсерді әлсіретеді, өйткені «боқтық сөз де — өнер». YouTube-ке бейәдеп сөздері шектелмеген нұсқасы салынады деген уәде айтылды. Әйтсе де, бұл өнер жүйкесі жұқа адамдарға арналмаса керек. Бейәдеп сөздердің түрлі тілде қолданылу айырмашылығын бірде қазақ тілін насихаттап жүрген блогер Глеб Пономарев түсіндіргені бар, оның айтуынша, ағылшынша боқтық сөзді, әсіресе төрт әріптен тұратын сөзді біз бейәдеп деп қабылдамаймыз, орысша боғауызға үйреніп кеткеніміз сонша, оны одағай сөз ретінде қолданамыз, ал қазақша боқтық сөзбен ойнауға болмайды, ол сөздердің айбатты шығатыны сонша, бірден жауап қайтарғың келеді.
«MŪNAI» сериалы не туралы?
Сериал оқиғасы 90-жылдары Батыс Қазақстанның әлдебір қаласында өтеді. Төңіректің бәрін жоқшылық, құлдырау жайлаған, аумақты бір-біріне жау қылмыстық топтар бөлісіп алған, рэкет олжалы орындардың барлығын өз қолында ұстайды. Бір банданың басшысы, бұрынғы спортшы Аман (кез келген жақсы киноның көзайымы болып кеткен Данияр Алшынов) жаңа деңгейге көтерілуді ойлайды, сөйтіп мұнайды заңсыз сатуға арналған құбырға ауыз салады, оның бәсекелесі Сабыр (қазақ киносындағы харизмасы мықты антагонистердің бірі Нышанбек Жұбанаев) оған қарсы майдан ашады. Осы сәттен бастап қала қанды қырғын мекеніне айналады. Қатыгездікпен және аса шеберлікпен кісі өлтіру көбейеді. Әскерден Аманның інісі, тілазар Сұлтан (талантты, көп қырлы Айбар Салы) оралғанда, қара алтын үшін соғыс қыза түседі.
Сериал поэтикалық сахнадан басталады. Ғажап та қатал Каспий теңізіне қарап екі адам сұлулық туралы әңгіме құрып отырады, бұл бүкіл сериалға реңк береді — мұнда қан судай ағып жатса да, бітпейтін төбелес, атыс-шабыс пен кісі өлтіру болып жатса да, бұл сериал зорлық-зомбылық туралы емес, адамның кейде билік, ақша мен үстемдік ету сияқты ұсақ-түйекті қалап тұратыны жайында. Қазақстанның ғажап табиғаты, біздің ұлы Каспий теңізіміз осыны растай түседі. Ол мұнда ұсақ-түйек талпыныс пен үлкен кінәраттың үнсіз де тысқары куәгері. Режимдер өзгереді, адамдар туады да өледі, ал ол адам баласы пайда болғанға дейін, ежелгі Тетис мұхитының, яғни оның Паратетис деген солтүстік бөлігі ретінде миллион жыл бұрын да болған, бола да береді.
«MŪNAI» сериалының құрылымы қандай және ол несімен жақсы?
Сериалды талдауға кіріспес бұрын жоба режиссеріне тағы да сәл тоқталайық. «Бауырлар» толықметраж авторлық драмасымен танылған Дархан Төлегеновтің қолынан жанрлық кино жасау да келеді. Бұқаралық киноны авторлық әдістер қолдана отырып жасай алу қабілеті оның фильмдерін ерекше етеді. «MŪNAI» — оның үшінші жанрлық жобасы. Біріншісі «Жаза» драмасы болды. Өте әсерлі шыққан деседі, бірақ түрлі себепке байланысты прокатта болған жоқ: сюжет бойынша қылмыс әлеміне қатысы бар полицейдің қызын әлдекімдер зорлап кетеді әрі мұны таныс адамдар жасайды. Мұның арты лезде кек алу ісіне апарады.
Екіншісі — «Sheker. Соңғы мүмкіндік». Фильмге айтылар мін жетерлік, бірақ Төлегенов киноны әдемі аттракционға айналдыра білді. Неон шамдары самсаған Бангкок көшесіндегі адреналинге толы толассыз қуғынымен, тар әжетхана ішіндегі күлкіңді келтіретін төбелесімен тәнті етті. Кейбір оқиғасы Таиландта өтетіндіктен, қатыгез және айбатты көріністері Корея, Гонконг триллерлерінің және Индонезия боевиктерінің дәстүріне сай түсірілгендей, бірақ мына жерде, оқиға Маңғыстау даласына және Каспий жағалауына ауысқан кезде, ешкімге еліктемейтін, айбатты, қатыгез, менмен, жақсы, жиі ұшырасатын қара әзілі бар, музыкасы тамаша және пейзажы керемет өзіміздің қазақ киностиліміз байқалады.
Дарханның хикаясына ландшафты, әсіресе интерьерді қолдануы таңғалдырады — ол сияқты тар кеңістікте жұмыс істей алатын адам некен-саяқ. «MŪNAI» сериалында бандиттердің апанға ұқсайтын тар пәтерлері де, тестостерон толы спорт залдары да, жергілікті бордельдері де, тіпті әдеттегі автокөлік салоны да қызық көрініс тапқан.
Алғашқы бөлімнің басындағы машина ішінде болатын сахна гангстерлер киносының үлгісіндей. Сонымен қатар, бандиттерге сәл де болса адамдық нышанын қосу үшін, режиссер оларды нәзік сезімнен, махаббаттан, сатқындықтан, кісі өлтіргеніне қарамастан ерліктен де жұрдай емес кейіпкер ретінде көрсетеді. Спорт залда тақырбас жігіттердің билеген сахнасы The Blaze француз тобының клипіне де (әсіресе алжир бишілері түскен Territory әніне), экзотикалық қиянда жасалған айбынды, жас авторлық киноға да ұқсайды. Нышанбек Жұбанаевтың керемет, экспрессияға толы биін соғыстан аман шыққан жауынгердің ырым биі дерсің.
Дарханның жұмысынан тән драматургиясы жақсы шығады, яғни бәрі сөзсіз, тән мен көзқарас деңгейінде түсінікті — кейіпкерлер шалт қимылдайды, кейбір сахнада бір-біріне тым етене, жақын тұрады, тіпті қолдарды да «сөйлетеді» — біресе қанға, біресе мұнайға малынады, біресе кісі өлтіріп жатса, біресе соның артынан болатын жазаға ұшырап, түрмеде ойыншық жонып жатады.
Оның параллель монтажына сүйсінесің — бір кейіпкер төсекте өзінің үстемдігін қайтаруға тырысып жатса, түз тағысындай үзеңгілестері оның базардағы үстемдігін қайтаруға тырысып жатады. Көп адам қатысқан шайқас сахналары әдемі түсірілген, классикалық музыканың сүйемелдеуімен көрсетілген атыс-шабыс 90-жылдар туралы кезекті сериалды баурап алатын дүниеге айналдырады. Дархан Төлегенов жұмысының тағы бір артықшылығы — атмосферасы, оның 90-жылдары — алғашқы теңге (абайлаңыз, сағыныш сезімін тудырады), магнитоладан шыққан музыка, теледидардан көрсетілетін Латын Америка сериалы және былғары күрте.
Қызық драматургия
«MŪNAI» сериалындағы сценарий құрылым жағынан болсын, диалог пен реплика жағынан болсын, жақсы деңгейде, бұл жерде Сергей Литовченко тырысқаны көрінеді.
Есерсоқ жас жігіттер қысқа өмірінде ақшаны молынан тауып қалуға тырысады. «MŪNAI» сериалында сюжетті көркейте түсетін кішігірім драматургиялық айла түрлері қолданылады.
Жауыр болған тақырып екеніне қарамастан, екі кейіпкер арасындағы басты кикілжің қызық, бір жағында — шебер ойнайтыны сонша, шынымен тағы жануарға ұқсайтын әккі «көкжал» Сабыр (Нышанбек Жұбанаев), екінші жағында — амбициясы зор және әйел де, басқасы да менікі болсын деп ашкөздікке түскен жас спортшы, пысық Аман (әрдайым мықтылығымен көрінетін Данияр Алшынов). Ол қатерлі ұрыс-керіске танк емес, КАМАЗ (сюжетте олар көп кездеседі) сияқты баса-көктеп кіреді. Кейіпкерлердің мінез-қылығы көлемді және жақсы жазылған, әйтеуір, алғашқы екі бөлімінде кейіпкерлерге кінәрат жоқ. Авторлар 12 бөлімге дейін осы шиеленісті сақтай ала ма, жоқ па, әзірге белгісіз.
Кейбір тұсында арландай айбатты, кейбір тұсында әлсіз әрі қауқарсыз бола қалатын Нышанбектің кейіпкері «Сопранодағы» паника шабуылына беріліп, психологқа жүгінетін Тониді еске түсіреді. Оның есімі Сабыр, бір қызығы, ескі заманның ерлері болып жатқан оқиғаларға шыдамы мықты еді. Данияр Алшыновтың кейіпкері — Аман, ол жаңа буынның адамы, ол темекі тартпайды, спортқа жақын, тәртіппен жүріп-тұрады және қылмыспен алысқа бара алмайтынын түсінеді, ірі ақшаға басқа әдіс керек екенін, оқуды және жоғары тұрған ортаға сіңісуді ойлайды. Ол адуын, амбициясы бар және батыл.
Орайы келсе қариялар мен жастар арасындағы осы текетіресті ескі және жаңа Қазақстан арасындағы шайқасқа аллюзия деуге болар еді, бірақ авторлар сюжет желісін қай бағытқа бұрғаны әзірге белгісіз. Өзгерістер эпицентріндегі және қиын шешім қабылдауға мәжбүр болған адамдар — драматургиясы бай материал деуге болады. Алайда сериалда мына сұраққа жауап бар ма: 90-жылдардағы адамдар біздің қазіргі өмірімізге әсер ететіндей не істеді, әлде бұл бір қатал мекенде бір-бірімен шекіскен адамдар туралы шағын хикая ғана ма? Әзірге белгісіз.
«MŪNAI» сериалындағы негізгі тұлғаның бірі — Дархан Төлегеновтің «Бауырлар» фильмінен үлкен киноға жолы ашылған Айбар Салының кейіпкері. Кейін актер «Қара аула» қылмыстық сериалының (қазір Қырғызстанда соның толықметраж фильмі түсіріліп жатыр) жұлдызына айналды, сосын Диас Бертістің өте сәтті шыққан «Үкім» фильміне, Әділхан Ержановтың «Қазақтың қорқынышты ертегілеріне» түсті. Оның қайшылыққа толы актерлік бітімі осалдық пен әлсіздікке де, айбат пен қатігездікке де бейім екенін көрсете алады, оның қолынан өте қызық кейіпкерлерді ойнау келеді. Бұл жерде ол шекесіне тыртық түскен және ақыл-есі бұзылған күйде әскерден келеді. Осындай ерекшеліктерінің арқасында арам ойын ар жағына жасырған, айтқанға көнбейтін кейіпкер шығады. «Өкіл әкедегі» жас Аль Пачино болмаса да, авторлар қазақтың «Майкл Корлеонесін» жасауға тырысқандай. Ағасы мен інісінің, Аман мен Сұлтанның нәзік оқиғасын Дарханнан асырып кім суреттей алушы еді?
Айтуға тұрарлық тағы бір кейіпкер — совет актері Анатолий Папановқа ерекше ұқсас Қуандық Жүніс ойнаған Олжас деген милиционер. Қазақ сериалдарында билік органдарының өкілдері бандиттерден бетер қауіпті болып шығатыны бар, бұл жағдай Олжас бейнесін тартымды ете түседі.
Сериалда әйел кейіпкерлердің көп екені таңғалдырды. Арасынан Ақнұр Рахат (Аманның ғашығы) және Айжан деген тағдыры қиын кейіпкерді ойнаған Дана Ақнұр (Сабырдың ғашығы) сияқты жас актрисаларды атауға болады. Дана Ақнұр үшінші бөлімде пайда болады, бірақ авторлар оның желісі «жүрекке жара салады» деген уәде берді. Тағы бір ибалы, бірақ керемет актриса — Қазақстан мұнайы. Оның қатысуымен болған сахналар кенеттен поэтикалық және драмаға толы болып шыққан, ол айғақтар мен құпияларды жасырады, оның арқасында адам мінезі ашылып, болмысы сыртқа шығады.
Бір сөзбен айтқанда, сериалдың актерлер құрамы шертіп жүріп таңдалғандай керемет жасақталған. Данияр Алшыновтың кейіпкері әлпетті (Ержановтың «Атбай шайқасы» фильміндегідей) және Ержановтың «Голиаф» фильміндегідей қатыгез. Айтпақшы, «MŪNAI» сериалындағы бір сахна «Голиаф» фильміндегі бір сахнаға ұқсайды — қылмыс серкесі тілін алмаған «сарбазын» жазалайды. Алайда alystadyn & tartar.ly орындайтын романтикалық әрі нәзік музыка аясында Алшынов кейіпкері мұнай мұнарасының арғы жағынан бақылап тұрғанына қарап, Бөлеген Пошаевқа қарағанда сүйкімдірек екен деген үміт пайда болады. Айбар Салы бұл жерде әрі қауқарсыз, әлсіз, әрі қаһарлы, айбатты көрінеді. Ал Нышанбек Жұбанаев ең есте қалатын бандит образын жасады, экрандағы әйел серіктерімен сөйлескенінің өзі — юмор мен драманың бөлек түрі.
Сериал әдемі (оны жас қырғыз операторы Қаныбек Қалматов түсірді), онда жас орындаушылардың атмосфераға сай музыкасы көп (alystadyn & tartrar.ly деген музыканттарды тағы бір атап өту қажет), сондай-ақ бірден үш композитор жұмыс істеді: Саида Дүйсенова, Арсений Старцев және Робер Зиганшин.
Қысқасы, жобаны көрермен сүйсініп қарауы үшін барлығы жасалған. «MŪNAI» сериалы 12 бөлімнен тұрады, әрқайсы 40 минуттан. Қазіргі сәтте 2 бөлімін қарауға болады, әр апта сайын осылай толығып отырады.
Поддержите журналистику, которой доверяют.