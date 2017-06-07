«Меняется состав, меняются постановки, но не меняется дух театра»

Жанара Каримова,Vласть Фото из архива театра АРТиШОК Видео и продакшн - Марат Сембаев

Алматинский театр АРТиШОК готовится к большим переменам в своей жизни. Осенью театр открывает Большую сцену на месте бывшего ночного клуба DaFreak, где уже полным ходом проводится ремонт и мероприятия в поддержку краудфандинговой кампании. О личных историях, связанных с театром, поведали постоянные зрители АРТиШОКа. Алексей Кузьмин, зритель театра АРТиШОК: Я, наверное, лет 7 хожу в АРТиШОК, как переехал в Алматы из Чебоксар. Это было первое место, куда я попал в городе. Приятное и неожиданное место. Помню, когда я пришел на спектакль, мест не было. И я смотрел спектакль, сидя на фортепиано. Если не ошибаюсь это была постановка Back in USSR, что-то из раннего. Было так давно. Помню фортепиано и подушки. В театр было вообще не пробиться, если честно.

Все, что АРТиШОК дает в своем театре, мне все интересно. Я не хожу один, беру друзей или знакомых. И каждый раз, возвращаясь после спектакля, мы разговариваем. 15 минут полной тишины – все переваривают, и после этого идет обсуждение. И выделить определенный спектакль сложно, мне нравится все. АРТиШОК – театр, в котором периодически зритель участвует в постановках. Есть возможность физически стать персонажем. Все моменты были очень приятные и запоминающиеся. Самое главное (в переезде на большую сцену-V) не потерять формат, который был изначально заложен. По большому счету, театр - это закрытый клуб для людей, которые пришли получить эмоции. И большая сцена не размажет те эмоции, которые дает театр. И та связь, которая идет между актером и зрителем, она не пропадет. Главное, чтобы эти моменты остались, тогда сцена не имеет никакого значения. Те спектакли, которые идут в АРТиШОКе, заставляют задуматься. Там нет ничего пустого, все наполнено. Моменты, отраженные в спектаклях, не могут не оставить следа, поэтому мы 15 минут идем в тишине, потом обсуждаем. Причем обсуждение может быть довольно интересным. Первые спектакли были легче, мягче, а темы, которые театр затрагивает в последних спектаклях, острые. Если брать «Уят», то это укол локальной ментальности. Невозможно угодить каждому зрителю, если человек ходит в АРТиШОК, он в любом случае будет ходить. Бывают спектакли, которые заходят с первого раза, а бывают моменты, до которых нужно дозреть. Вернуться и посмотреть под другим углом.

Наталья Слудская, журналист-редактор: Трудно сказать, сколько лет я смотрю постановки АРТиШОКа, потому что раньше театр сам ходил к людям. Я встречала актеров на улице, контактировала близко и всегда высоко оценивала, потому что эти ребята беспокойные, талантливые, где-то их идеи граничат с безумием. Но при этом это всегда свежо и ярко, интересно в художественном плане. Я знакома со многими отдельными персонами, которые работали и работают в АРТиШОКе. Считаю, что это уникальный сплав, достаточно мощный, свободный в художественном самовыражении и внутренней свободе. Того с чем у нас сейчас большие проблемы. АРТиШОК демонстрирует это в течение долгих лет. Меняется состав, меняются постановки, но не меняется дух театра. Я очень лояльна к любым творческим поискам, к любым вещам, которые демонстрирует театр. Я бывала на спектаклях, которые мне не очень понравились. Но это ведь субъективное мнение. Мне могло не попасть в настроение или тему. Может быть, он действительно один из неудачных или еще как-то. Я не собираюсь судить о театре по его этапам или отдельным постановкам. Театр – это нечто живое. И у АРТиШОКа эта жизнь, ясность ума, везение, оно вас сопровождает в течение всей жизни. Со спектаклей, которые мне нравятся, я выхожу совершенно потрясенная. Они делают меня другой. И в этом для меня ценность театра. Я знаю, что у каждого человека, театра бывают удачи и неудачи. Бывают периоды подъема и спада. Бывают проблемы внутренние и объективные со стороны. Но самое главное, что вы сохраняете этот дух и желание нести зрителю свое «Я». Не стоит бояться перемен. Я ужасный ретроград, если бы меня не трогали, и жизнь не заставляла, я бы точно сидела на той самой кочке в своем болоте, где я сидела и 10 лет назад. Всегда хорошо пробовать новые пространства. Вас это обяжет к новым идеям, расширениям собственных возможностей, внутренних границ. Не говоря о том, что театр будет выглядеть по-другому и большее количество народу сможет зайти. Мне всегда нравится, когда возникает что-то новое. Не бойтесь. Новая площадка – это новые возможности. Я не иду по пути ожиданий, а принимаю то, что мне дарит жизнь. Если у вас есть новая постановка, я о ней слышу, знаю, что друзья начинают делиться впечатлениями. Я тоже хочу на нее попасть. Иногда получается, иногда – нет. Я верю в театр, в состав актеров и режиссеров, в людей, в совершенно мощный, честный сплав, который выдает на протяжении стольких лет прекрасные работы. Я думаю, театр справится с новой площадкой. Первый спектакль? Черт его знает, это было так давно. Но я могу сказать одно. Вряд ли мы сейчас найдем человека, если возьмем этот срез думающих людей или студентов, или творческих людей, или просто людей, которые любят исследовать жизнь, мы не найдем человека, который не был в АРТиШОКе. Это совершенно исключено. Это часть города, часть городской славы, часть нашей атмосферы, истории каждого из нас. Искусство не меняет тебя резко. Ты выходишь с фильма или спектакля, чувствуешь, что в тебе задеты какие-то струны, что в тебе требуется новый взгляд на какие-то вещи, но это происходит не сразу. В этом и прелесть искусства, что оно влияет на человека перманентно, но не резкими скачками. Невозможно быть бесчестным человеком, сходить на спектакль и выйти оттуда кристально честной личностью. Меня лично затронул «Уят». Это абсолютно мой спектакль, не смотря на то, что я нашла к чему придраться. И мы обсуждали эти моменты с Чингизом Капиным. Но в целом это совершенно потрясающая работа. Я бы сказала гениальная. Очень близкая. Это то, о чем мы все думаем, живя здесь. Вопросы, которые задает себе каждый здравомыслящий человек, то, о чем вы говорите в спектакле. И вы делаете это очень смело. Я даже готова поверить в то, что у нас есть демократия, когда я вижу такие спектакли. Я не знаю, как это меня поменяло, но это спектакль о нас всех, о моей юности и годах, в которых я живу сейчас. Ничего не поменялось, как и вопросы, которые ставит перед собой человек.

Сергей Прокофьев, бухгалтер: В АРТиШОК я хожу с 2010 года. Первый спектакль был Back in USSR. Смена поколений АРТиШОКа – это всегда интересно, это новые идеи, эмоции и люди, которые могут показать что-то новое. У меня несколько любимых спектаклей – это «Аккомпаниаторша», «Прямопотолеби», «Уят». Кажется, я могу перечислять бесконечно, потому что я посмотрел все спектакли с 2010 года. На некоторых я был по 3-4 раза. Когда я смотрю один и тот же спектакль, меняется восприятие, потому что меняются акценты, как в «Прямопотолеби». Каждый раз как в первый раз. В театре я задумываюсь о многих моментах в жизни, потому что АРТиШОК показывает их. На злобу дня, как говорится. И мы можем задуматься над тем, чем не задумываемся в офисе или еще где-то. В АРТиШОКе ты можешь посмотреть на это все со стороны. Оголить свои эмоции, чувства и весь скелет, понять, как это выглядит, как это видят другие люди. Мне кажется большое пространство как для актеров, так и для зрителей очень удобно. В маленьком помещении ты, как зритель, слышишь все посторонние звуки. У меня был случай, когда я пришел на постановку с подругой, а рядом с нами сидел мужчина, который чихал, кашлял и производил какие-то звуки. Подруга просто не могла смотреть, очень сильно отвлекалась. Наверное, в большом пространстве этого будет меньше. Кроме того очень круто видеть актеров, которые могут свободно перемещаться на сцене. Я думаю, что это здорово, что АРТиШОК вырос и у него есть возможность выйти на большую сцену, иметь такое помещение и приглашать больше зрителей.

Нэля Скуратова, пенсионерка: Я - коренная алматинка, живу в Алматы уже очень много лет, 65 точно. Я большой театрал, но прикипела к АРТиШОКу, поскольку театр меня заинтересовал, как молодёжный и экспериментальный. Для меня это было очень важно, потому что классические театры уже поднадоели, репертуар устарел. АРТиШОК привлек именно новизной, составом молодых артистов, которые ставили очень интересные эксперименты. Они начинали очень давно, я помню их как минимум 10 лет, когда они начинали как просто мимы, бродили по городу в разных нарядах. Потом были постановки, максимально приближенные к зрителю и эмоционально воздействовали просто невероятно. Слушать и смотреть их всегда огромное удовольствие. Новый подход к спектаклям, к вещам, которые мы не знали и не видели. Даже старые постановки воспроизводили по-новому. Конечно, это не могло оставить равнодушным. Поэтому каждый спектакль, который появлялся, всегда заинтересовывал, и всегда было стремление его увидеть, услышать. Хочу сказать о «Толстой тетради», «Случай в зоопарке», Back in USSR - постановки, близкие мне. И все это воспринималось очень интересно, соответствовало тому духу, и в тоже время молодежь это чувствовала по-своему. Может, поэтому эти спектакли запомнились. Так я смотрела абсолютно всё, старалась не пропускать ничего. Всегда есть желание посмотреть что-то еще, новые эксперименты. Именно то, что театр привлекает новые силы, новые лица, именно это и привлекает, потому что каждый человек несет с собой свою тему. Я скучаю по тем артистам, которые были, конечно, но пришли сейчас молодые актеры, которые настолько энергичные, позитивные. Настолько они хотят дерзать и что-то делать, что я просто глядя на них радуюсь душой. Значит, театр будет жить, развиваться. Как это может не радовать? Для меня каждый артист театра, как друг. Большая сцена – это очень важный вопрос, это то, что необходимо на данном этапе развития. Возрастающее количество актеров, сложные условия для такого количества, для новых экспериментальных постановок. Бытовые проблемы бывают. Вы уже заслуживаете лучших условий. Хочется, чтобы люди понимали и помогали. Это дело не только театра, но и всего города.

Далида Накупова, директор по работе с клиентами SPN Communications: Я хожу в АРТиШОК с того возраста, когда мои дети смогли оставаться одни. До этого все время страдала, что у меня не было возможности попасть в театр. Первый спектакль, который я посетила, был в то время, когда моей младшей дочке исполнилось около 2,5 лет. Это был детский спектакль «...начиная от бабушки и кончая слонами...», мы ходили на него два раза в разные сезоны. Была возможность, посмотреть каким образом театр работает изнутри, для детей это очень важно, тем более для таких маленьких. Младшей было 2,5, старшей – 7. Старшая была знакома с театром, младшая – нет. И она полюбила АРТиШОК, потому что это театр, который встречает тебя с первых нот, первых ступенек, мимолетных чувств, которые на всю жизнь остаются с тобой. Когда я смогла вернуться в театр после долгого перерыва, я стала смотреть спектакли, о которых мечтала. Мне очень хотелось посмотреть спектакль «Концерт №2» по творчеству Бродского. Я его обожаю, и смотрела несколько раз. Это как читать одну и ту же книгу. «Концерт №2» - это поэзия, та ритмичность стиха, которую я хотела ощутить, придя в АРТиШОК. Театр дает возможность видеть вещи на злобу дня, которые цепляют и дают возможность жить в настоящем, в ежедневном потоке. Театр – это то искусство, которое достаточно ритмично в своем проявлении. Театр – это живая структура, которая идет в синтезе, в привязке ритма жизни, это не может быть чем-то закостенелым. Душа театра АРТиШОК видна в любом составе, ее ничем не скроешь. Дух АРТиШОКа складывается из практически невозможных сегодня составляющих для современного театра, который находится в условиях города. Тем более не такого большого города, чтобы театр мог существовать сам по себе, независимо. АРТиШОК – это то пространство, которое дает возможность обществу внутри города синхронизировать свое дыхание друг с другом и дает возможность ритмично дышать, чувствовать жизнь. В театре это, наверное, главное – показать реальность, дав ее в той интерпретации, которую видит художник, автор, а актеры могут передать. С таким маленьким составом актеров показать столько персонажей, эмоций – это очень трудно. Я вижу эту работу и ценю.