Счастье. Так. Просто. 

Управляющий директор театра АРТиШОК Анастасия Тарасова, специально для Vласти Фотографии Антона Болкунова В театральном чате ребята переписываются о том, как лучше всем вместе добраться до поселка Алгабас. Именно там сейчас находится наша репетиционная база, где создается спектакль «Байконур». Уличный спектакль создается вместе со звездами мировой сцены Инженерным театром АХЕ из Санкт-Петербурга. Репетиции проходят на производственной базе, где работает мой папа. Он всю жизнь занимается памятниками из гранита, так что мы репетируем среди надгробий. Вместе с нами звезды Эдинбурга и обладатели «Золотой маски». Чистый воздух, природа, жара. «АРТиШОК уже большой» – именно этот слоган как нельзя кстати подходит к нашему теперешнему положению. Планов и идей так много, что им срочно нужно «бОльшее» пространство. Ждать открытия новой площадки – нет времени. …Отложи суету, смс, электронку, вранье, свой уют, свой комфорт, капучино, салон бороды, ру, джимейл, джип, шопинг, новости, бред, негатив, понты. Ты готов посмотреть на себя?

Театр «ARTиШОК» собрал 3 млн тенге через краудфандинг Театр «ARTиШОК» собрал 3 млн тенге через краудфандинг Отменить невозможно гастролировать Отменить невозможно гастролировать 13 июня в 5 часов утра мы подъезжаем к главному входу ЭКСПО. Сегодня на территории выставки «День ООН», и у нас есть всего несколько ранних часов, чтобы провести репетицию, проверить всю технику, дабы ровно в 10:00 торжественно пронести в параде флаг Организации Объединенных Наций. Это действо мы репетировали последние три недели на нашем футбольном поле во дворе театра. You You're a person You're a human Millions of us I create, I love, I give Be with me Give me power Support and protect Be a human

Астана город бесконечного протокола и рамок. «Так нельзя, здесь запрещено, утвердите текст, музыку, имя композитора. Это не хорошо, не плохо, мы просто не привыкли так работать» - все это колоссально забирает время, а самое главное нервы. Нервничают все: от менеджеров-исполнителей, до шефов всех инстанций. Галя Пьянова, наш режиссер, сочувственно обращает внимание: – У вас волосы седые, из-за работы, да? – Нет, что вы, это наследственность. Здесь не принято показывать чувства. Мне кажется, люди в этом ветреном городе очень от этого страдают. Но приехали мы – комок эмоций, чтобы все улыбались. Это такая профессия и она лучшая. Среди нашего списка аккредитованного реквизита: ходули, огромные шары-зорбы, гироскутеры, двухметровые крылья, коробки с гримом и костюмами. Чина Капин смеется, что мы и есть то самый Цирк дю Солей. Как настоящие бродячие артисты, мы на своей газели привезли из Алматы несколько коробок с чудом, которое по деталям и элементам собирал наш художник Антон Болкунов. Вот шляпы барабанщиков – их главное украшение из ярких ершиков и мочалок для посуды. Крылья и бороды заботливо нарезаны из пластиковых пакетов, приехал бы Генсек ООН, вот он бы точно заценил такой авторский ресайклинг.



На летней сцене National Day Stage собираются почетные гости. Среди них председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Наверное, главный человек из-за которого здесь много людей в деловых костюмах и темных очках с холодными непроницаемыми лицами. Мы за кулисами быстро наносим грим. У первого ряда VIP гостей есть только 10 минут, чтобы выслушать официальные речи. Когда мы выходим на сцену, они уже направляются к павильону ООН на экскурсию. Сен! Сен адам баласы, Жиырма бірінші ғасыр баласы, Қара маған қара, Смс, ғаламтор, өтірік, капучино, сақал салоны, ру, джимейл, джип, жаңалық, шопинг, сандырақ, бастықты... мақтануды кейінге қалдыр. Сен өзіңе қарауға дайынсың ба?! Маған қара!



Вечером того же дня мы исполняли театральный песенник – спектакль-концерт, который появился в репертуаре нашего театра в конце сезона. Артисты поют со зрителями, исполняем любимые песни, написанные в нашей стране и не подпевать им просто невозможно. На вечернем приеме к гостям присоединился министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Выступать перед такой важной публикой интересно и не страшно. Наверное, страшно многим из организаторов – вдруг не понравится, вдруг будет скучно, или слишком громко или не понятно. Мы ведь мы экспериментальный театр, можем выкинуть что угодно, а в Астане любят, чтобы все было ясно, четко, по протоколу. Но ребята из ПРООН доверились нам. Поем «Көзімнің қарасы», «В серых каплях дождя…», «Ты пришла весна…». Вот уже перед сценой ребята вальсируют с делегатами из ЮАР. Я оглядываюсь, за моей спиной подпевает Алихан Байменов. Все получилось, все работает. Каждое выступление, к которому готовишься несколько месяцев, пролетает как миг. Даже сообразить ничего не успеваешь. В параде, который мы готовили для «Дня ООН», у нас была придумана специальная речевка, теперь мы ее делаем вместо разминки: Я живу Өмiр сүремiн Cыт, одет, Я здоров, Я умею и знаю, Я люблю, мен сүемiн, I love! У меня есть работа, Дом, вода, свет, Счастье так просто! Счастье. Так. Просто.