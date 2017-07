Театр построит театр

«Проба»



I was born on a train on Trans-Siberian Railroad. My father was on service, military service in Manchuria and so he called my mother and three for their children to come over, to join him. And as you know, the trip as very long. It is about 12 days to cross from Moscow to Vladivostok. So I was shaken out of the womb by the lake Baikal.

***

Иногда в жизни приходится принимать мгновенное решение - едва ли не быстрее, чем успеешь подумать. Мне это знакомо в танце, когда что-то не ладится на сцене. Именно это ощущение было у меня тем жарким июньским утром 1961 года на летном поле аэропорта Ле Бурже в предместье Парижа, когда я стоял в тени огромного самолета «Ту», на котором должен был вернуться в Москву. Его огромное крыло нависло надо мной, как рука злого волшебника из «Лебединого озера». Должен ли я сдаться, а там будь, что будет?

***

«Проба» вообще очень сложный спектакль, потому что театр сумел разрешить мои личные проблемы. Хотя есть такое правило у нас в театре, что мы свои личные проблемы никогда не выносим на сцену, но идея была рождена на моих личных переживаниях. Ко мне подошла вчера девушка, окончившая хореографическое училище, которая тоже имела тройку по классическому танцу. Она говорит: «Чингиз, я плакала весь спектакль. Я понимала, о чем ты». Для меня это, как для космонавта полететь в космос, так и для артиста балета станцевать вариацию. Я эту вариацию наконец-то станцевал, несмотря на то, что 15 лет почти прошло с окончания училища. Мне кажется, что все свои желания, если ты очень хочешь, ты должен исполнить. Ты спросила про Милан, и я задумался. Конечно, мне казалось: «Вау, как круто, как хочется остаться». Но все равно нужно помнить, кто есть я. Я есть гражданин Казахстана, я есть сын своих родителей, я есть друг своих друзей, я есть актер казахстанского независимого театра, где я нужен.