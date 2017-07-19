Театр построит театр

Иллюстратор Ольга Халецкая специально для Vласти сделала gif-анимацию с актерами театра АРТиШОК, которые делятся своими любимыми цитатами или моментами из спектаклей.
«Проба»
I was born on a train on Trans-Siberian Railroad. My father was on service, military service in Manchuria and so he called my mother and three for their children to come over, to join him. And as you know, the trip as very long. It is about 12 days to cross from Moscow to Vladivostok. So I was shaken out of the womb by the lake Baikal.
***
Иногда в жизни приходится принимать мгновенное решение - едва ли не быстрее, чем успеешь подумать. Мне это знакомо в танце, когда что-то не ладится на сцене. Именно это ощущение было у меня тем жарким июньским утром 1961 года на летном поле аэропорта Ле Бурже в предместье Парижа, когда я стоял в тени огромного самолета «Ту», на котором должен был вернуться в Москву. Его огромное крыло нависло надо мной, как рука злого волшебника из «Лебединого озера». Должен ли я сдаться, а там будь, что будет?
***
«Уят»
Мы же все врем. Ради нашей стабильности, ради ипотек, ради детей. Врать ради детей – то есть как бы для их будущего. Мы не верим в то, что делаем, ни в эти телевизионные шоу, ни в эти традиционные ценности. У нас сегодня в тренде мудрость казахов, завтра мы пойдем бороться с национализмом, потом будем искать внешнего врага. И мы работаем на любой тренд, за бабло. А если, не дай бог, нам не хватает цинизма, то мы приглашаем специалистов, которые всему нас научат.
А потом они в туалетах рожают, ничего удивительного, элементарный вещи, 21 век. Стыд то какой! Роднуличка моя, я тебя не обманываю, это природа такая. Ты думаешь вот собачки друг на друга прыгают они что делают? У них от таких игр потом маленькие собачки рождаются, и у людей точно также, после полового акта появляется ребенок, не всегда конечно, но именно у таких дур, как ты, это случается сразу же после первого секса. Бешбармак она умеет, а дети от поцелуев!
***
– Ты казах?
– Ну я же говорю, я космополит, я из обыкновенной советской семьи.
– Ты казах?
– Я же говорю космополит, у меня у родителей два высших, я сам вечно учусь…
– Ты так говоришь, как будто стесняешься, тебе что стыдно, что ты казах?
– Разница огромная между аульными и городскими. Аульные они себя образованию не посвящают, они плодятся, плодятся, а потом все эти смерти, аборты, самоубийства…а городские казахи, у меня вообще ощущение такое что нас человек 60 осталось, творческая интеллигенция.
***
– Жена, обед готов?
– Да, все готово, дети, садитесь есть, отец вас ждет.
– Бешбармак сегодня не удался. У нас все в порядке? Асель, почему ты так бледна?
– Все хорошо, отец!
– У нее появились секреты.
– Замолчи, я же просила тебя ничего не говорить.
– Что происходит, у тебя не должно быть секретов от семьи!
– Она спуталась с этим заезжим ловеласом!
– Асель, ты позор нашей семьи! Я надеюсь, ты не перешла черту? Потому что, если перешла, я выгоню тебя из дома и ты останешься без семьи.
«Новые времена»
В конце нашей улицы была бойня, и часто мимо нашего дома гнали овец на убой. Как-то одна из них вырвалась из стада и побежала по улице к великому восторгу прохожих. Кто-то бросился ее ловить, кто-то побежал и, споткнувшись, растянулся — словом, было весело. Я тоже смеялся, глядя, как мечется овца, в страхе и ужасе спасаясь от людей, — мне это казалось очень забавным. Но когда овцу поймали и повели на бойню, я вдруг осознал ужасный смысл происходящего и, рыдая, помчался домой к маме.
— Они ее убьют! Сейчас убьют ее! — кричал я, обливаясь слезами.
Этот ясный весенний вечер и смешная погоня надолго остались в моей памяти. Иногда я думаю, может быть, этот эпизод в какой-то степени предопределил характер моих будущих фильмов, соединявших трагическое с комичным.
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Что мне нравится в ваших комедиях, так это понимание основы основ. Вот вы, например, понимаете, что самая несолидная, так сказать, часть человеческого тела — это зад, и ваши комедии это подтверждают. Когда вы самому солидному джентльмену даете пинка в зад, пропадает все его достоинство. Даже торжество вступления в должность нового президента можно погубить, если подойти к нему сзади и дать президенту пинка в это самое место.
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Кстати, следует сказать и несколько слов, полезных для тех, кто намерен создавать так называемые супер боевики. Супер боевик почти не требует от актера и от режиссера ни воображения, ни таланта. Тут нужны лишь десять миллионов долларов, многотысячные толпы статистов, костюмы, сложные установки и декорации. Главной темой большинства этих зрелищ является сверхчеловек. Герой прыгает, карабкается, стреляет, дерется и любит несравненно лучше всех. И это относится ко всем его качествам, кроме одного: способности мыслить.
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Когда началась первая мировая война, все были уверены, что она продлится не больше четырех месяцев. Но мы ошиблись. Потрясенное человечество оказалось затянутым в бешеную лавину разрушения и чудовищной резни, которая длилась четыре года. Мы начали кровопролитие в мировом масштабе и уже не могли его прекратить. Сотни тысяч солдат сражались, умирали, и люди начинали требовать ответа на вопрос, почему и как началась война. Тогда им сказали, что война ведется во имя защиты демократии. И хотя у одних было что защищать в этом смысле, а у других — нет, количество убитых было поистине «демократичным». Когда война уже скосила миллионы человеческих жизней, слово «демократия» обрело великую силу.
В конце апреля алматинский театр АРТиШОК объявил о старте краудфандинговой кампании на строительство большой сцены на месте бывшего ночного клуба DaFreak. За это время им удалось собрать около 1,5 миллиона через компанию, которая закончится 28 августа. Поддержать театр можно на сайте start time. Vласть в течение нескольких месяцев рассказывала о том, как Театр строит Театр и почему его нужно поддержать.
Кроме того, каждую субботу театр проводит мероприятия в рамках проекта Большая сцена Preview. Любой желающий может увидеть видео-показы спектаклей, перфомансы актеров, музыкальные выступления и все это во время строительство новой площадки. За анонсами проекта следите на странице театра АРТиШОК.