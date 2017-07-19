Театр построит театр

Иллюстратор Ольга Халецкая специально для Vласти сделала gif-анимацию с актерами театра АРТиШОК, которые делятся своими любимыми цитатами или моментами из спектаклей.

Иногда в жизни приходится принимать мгновенное решение - едва ли не быстрее, чем успеешь подумать. Мне это знакомо в танце, когда что-то не ладится на сцене. Именно это ощущение было у меня тем жарким июньским утром 1961 года на летном поле аэропорта Ле Бурже в предместье Парижа, когда я стоял в тени огромного самолета «Ту», на котором должен был вернуться в Москву. Его огромное крыло нависло надо мной, как рука злого волшебника из «Лебединого озера». Должен ли я сдаться, а там будь, что будет?

«Уят»

Мы же все врем. Ради нашей стабильности, ради ипотек, ради детей. Врать ради детей – то есть как бы для их будущего. Мы не верим в то, что делаем, ни в эти телевизионные шоу, ни в эти традиционные ценности. У нас сегодня в тренде мудрость казахов, завтра мы пойдем бороться с национализмом, потом будем искать внешнего врага. И мы работаем на любой тренд, за бабло. А если, не дай бог, нам не хватает цинизма, то мы приглашаем специалистов, которые всему нас научат.

А потом они в туалетах рожают, ничего удивительного, элементарный вещи, 21 век. Стыд то какой! Роднуличка моя, я тебя не обманываю, это природа такая. Ты думаешь вот собачки друг на друга прыгают они что делают? У них от таких игр потом маленькие собачки рождаются, и у людей точно также, после полового акта появляется ребенок, не всегда конечно, но именно у таких дур, как ты, это случается сразу же после первого секса. Бешбармак она умеет, а дети от поцелуев!

***

– Ты казах?

– Ну я же говорю, я космополит, я из обыкновенной советской семьи.

– Ты казах?

– Я же говорю космополит, у меня у родителей два высших, я сам вечно учусь…

– Ты так говоришь, как будто стесняешься, тебе что стыдно, что ты казах?

– Разница огромная между аульными и городскими. Аульные они себя образованию не посвящают, они плодятся, плодятся, а потом все эти смерти, аборты, самоубийства…а городские казахи, у меня вообще ощущение такое что нас человек 60 осталось, творческая интеллигенция.

***

– Жена, обед готов?

– Да, все готово, дети, садитесь есть, отец вас ждет.

– Бешбармак сегодня не удался. У нас все в порядке? Асель, почему ты так бледна?

– Все хорошо, отец!

– У нее появились секреты.

– Замолчи, я же просила тебя ничего не говорить.

– Что происходит, у тебя не должно быть секретов от семьи!

– Она спуталась с этим заезжим ловеласом!

– Асель, ты позор нашей семьи! Я надеюсь, ты не перешла черту? Потому что, если перешла, я выгоню тебя из дома и ты останешься без семьи.