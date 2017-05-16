Театр AРТиШОК запускает проект Большая сцена PREVIEW

В субботу в Алматы на большой сцене театра AРТиШОК пройдет видео-показ спектакля «Снегурочка» Галины Пьяновой. Так театр запускает проект Большая сцена PREVIEW – серию театральных событий, которые будут происходить на новой площадке театра в период ее строительства.

В конце апреля театр AРТиШОК начал краудфандинговую кампанию для открытия новой сцены на месте бывшего ночного клуба DaFreak. Vласть совместно с театром запустила спецпроект «Театр строит театр», где рассказывает об истории пространства по адресу Гоголя 40, мечтах актеров и планах театра создать не только новую сцену, но и арт-центр.

20 мая, в субботу, на большой сцене театра AРТиШОК пройдет видео-показ спектакля «Снегурочка» Галины Пьяновой, премьера которого состоялась в театре «Старый дом» в Новосибирске в апреле 2016 года. В этом году «Снегурочка» получила престижную театральную премию России «Золотая маска» в двух номинациях - за лучшие костюмы в музыкальном спектакле и за лучший спектакль в категории «Эксперимент».

По словам управляющего директора театра AРТиШОК Анастасии Тарасовой, они хотят, чтобы площадка начала жить еще до своего официального открытия, которое запланировано на осень. Таким образом, театр запускает проект Большая сцена PREVIEW.

Галина Пьянова, художественный руководитель театра ARTиШОК, режиссер спектакля «Снегурочка»: «Золотая маска» за спектакль «Снегурочка» вызвала в Алматы ажиотаж посильнее, чем в Новосибирске. Сама номинация «Эксперимент» вызывает у театральных людей, особенно профессиональных, много споров, и необходимы ответы на возникающие вопросы. К тому же, к спектаклю «Снегурочка» повышенный интерес у казахстанских продюсеров. И я не могу однозначно ответить на их вопрос, будет ли понятен этот спектакль казахстанскому зрителю. И вот есть возможность «проиграть» эту ситуацию, показав спектакль в записи. И тогда можно будет детально обсуждать приезд театра «Старый дом» в Алматы, тем более, что новосибирцам было бы тоже важно провести «Эксперимент «Снегурочка» в нашем солнечном городе».

Показ состоится в 19:00, вход свободный.

Поддержать театр можно на сайте start time, где театр открыл краудфандинговую кампанию. Она продлится до 28 июля. А Vласть в течение нескольких ближайших месяцев будет рассказывать о том, как Театр строит Театр.