Исчезнувшая в концлагере

Дом в Чилике

В поселке Чилик Алматинской области есть дом, в котором гостям наливают ароматный атканшай и угощают дынями. Во дворе дома навес, дающий тень, под ним гости укрываются от зноя. Там же, во дворе, бегают две кошки; одна, что побольше, здесь живет, а серый котенок время от времени ютится. «Мы любим кошек, поэтому они сюда и сбегаются»,- говорит хозяин дома Сядирдин Аюпов.

Особенно любят кошек дети Сядирдина – одиннадцатилетний Ильзат, семилетний Муслим и шестилетняя Фатима. Они откусывают от дыни, с любопытством оглядывая гостей, но вскоре переключают внимание на котенка – в отличие от людей, прибитых к месту жарой, котенок резв и весел. Как и эти дети. В стороне от навеса появляется молодая женщина в легком домашнем платье. Она гладит детей, пока те гладят котенка. Женщина смотрит на детей тепло, словно мать. Но она им не мать, а тетя.

Сядирдин Аюпов был женат дважды: с первой женой они разошлись, а вторую, уроженку Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, забрали в китайский концлагерь.

В свободное от игр с котенком время его дети записывают видео, в которых просят китайское правительство отпустить маму.

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В середине XVIII века Синьцзян, населенный в основном уйгурами, был завоеван империей Цин, во главе которой стояла маньчжурская династия. Династии и правительства в Пекине менялись, но отношения с тюркским населением Синьцзяня оставались неизменно напряженными. В период с XVIII по XXI век, по разным данным, в Синьнцзяне произошло порядка 400 попыток уйгуров отстоять независимость. Они использовали разные методы – сначала воевали, затем, когда коммунистический Китай окреп, выходили на демонстрации и митинги. Последние протесты произошли в конце нулевых в Урумчи. В 2009 году, во время очередных волнений, власти открыли по протестующим (их, по разной информации, было от тысячи до нескольких тысяч) огонь. Около двухсот человек предстали перед судом, тридцать из них приговорили к смертной казни, восемь – к пожизненному заключению. Многие получили длительные тюремные сроки. Наверняка, часть из оставшихся на свободе предпочли бы куда-нибудь бежать, чтобы пережить разгром и удар по мечтам о независимости (или хотя бы более широкой автономии), но бежать им было некуда.

Последний раз массовый исход из Синьцзяня произошел в 1962 году. Тогда после разгрома демонстраций, в которых помимо уйгуров также участвовали синьцзянские казахи, от 60 до 100 тысяч местных тюрок-мусульман бежали на территорию современной Алматинской области Казахстана, на тот момент бывшей частью СССР.

В результате этой эмиграции произошло своего рода разделение этноса – большая часть уйгуров оставалась в Синьцзяне, но значительная часть осела в Алматинской области. Многие – но, разумеется, не все – родственные связи прервались.

В 2006 году, в тысячах километрах от Синьцзяня, в Египте, двое молодых людей внесли свой вклад в укрепление связей между уйгурами Казахстана и Синьцзяня. То были Сядирдин Аюпов и Миясар Мухедаму, студенты Каирского университета, которые полюбили друг друга и решили жениться.

Любовь и бюрократия

Брак на Миясар Мухедаму был для Сядирдина Аюпова вторым. За год до этого, уже будучи студентом-теологом, он женился на своей землячке. Вскоре, однако, она вернулась в Казахстан; по словам Аюпова, она требовала, чтобы они сыграли свадьбу. У студента не было денег на церемонию, поэтому он попросил жену повременить. «Первая жена уехала в Казахстан, - вспоминает Сядирдин. - Говорит: если любишь, возвращайся и делай свадьбу. А я учился тогда, откуда у меня деньги? Я ей сказал: приедешь, будем жить. Нет – разведемся. Дал ей неделю. Она не вернулась, и мы развелись».

Через два месяца на учебу в Каир приехала Миясар. «Мы сразу друг друга полюбили. Через месяц после знакомства поженились. Ее дядя, он учился в магистратуре и мы общались, позвонил к ней домой, в Атуш (село в Синьцзяне – V), и сказал, что я хороший. Мы просили у её родителей разрешение на брак», - говорит Аюпов, улыбаясь.

