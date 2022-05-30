«Лагеря перевоспитания» в лицах – расследование BBC

«Материал неотредактированный, сырой, разнообразный. У нас есть все. Есть конфиденциальные документы, есть стенограммы выступлений, в которых лидеры свободно говорят о том, что они на самом деле думают. Есть электронные таблицы и изображения. Это совершенно беспрецедентно и рвет всю обертку китайской пропаганды», – рассказал Зенц изданию.

С серверов полиции были украдены фотографии уйгуров, находящихся в заключении, которые были сделаны в сверхсекретной китайской системе массового содержания под стражей. В документах, переданных BBC, также есть доказательства существования политики, руководствуясь которой по пытающимся сбежать из лагерей открывают огонь на поражение. Датировка документов заканчивается в 2018 году, журналисты связывают это с изданной в 2019 году директиве, ужесточающей стандарты шифрования, что могло привести к невозможности взломать свежие файлы.

Взломанные документы содержат более 5000 фотографий уйгуров, сделанных полицейскими в период с января по июль 2018 года. По данным из файлов, не менее 2884 из них были задержаны. Материалы также подтверждают, что уйгуры находятся в «лагерях перевоспитания» не по своей воле.

В файлах полицейских в подробностях описывается использование Пекином «лагерей перевоспитания» и обычных тюрем как двух отдельных, но при этом связанных между собой систем массового задержания уйгуров. Эти данные идут вразрез с официальными комментариями правительства Китая о том, что лагеря были построены в 2017 году и используются как школы.

В 2019 году министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал сообщения о лагерях так: «Образовательные и учебные центры в Синьцзяне – это школы, которые помогают людям освободиться от экстремизма».

Журналисты BBC обратились к китайскому правительству за официальным комментарием по факту утечки данных и получили письменный ответ от посольства Китая в Вашингтоне: «Вопросы, связанные с Синьцзяном, по сути связаны с противодействием терроризму, радикализации и сепаратизму, а не с правами человека или религией».

В заявлении подчеркивается, что китайские власти приняли «множество решительных, надежных и эффективных мер по дерадикализации». Согласно официальному комментарию, в регионе «царит социальная стабильность и гармония, а также экономическое развитие», а эти достижения дают «самый мощный ответ на всевозможную ложь и дезинформацию о Синьцзяне». При этом сотрудники посольства никак не прокомментировали ни один из конкретных документов из полицейских файлов Синьцзяна.

Полицейские документы могут стать самыми убедительными на сегодня свидетельствами политики Китая, направленной против практически любой формы проявления уйгурской идентичности, культуры и веры. BBC также удалось выяснить, что цепочка принятия решений по вопросам «лагерей перевоспитания» идет вверх, достигая лидера КНР Си Цзиньпина.