«Лагеря перевоспитания» в лицах – расследование BBC

25 мая сотрудники BBC из Европы, Великобритании и США опубликовали большое расследование о так называемых «лагерях перевоспитания» в Синьцзяне. Оно основывается на файлах, которые анонимный источник загрузил с нескольких компьютерных серверов полиции в Синьцзяне после взлома. Источник передал документы ученому-антропологу и научному сотруднику американского Мемориального фонда жертв коммунизма Адриану Зенцу, который в свою очередь поделился файлами с BBC.
«Материал неотредактированный, сырой, разнообразный. У нас есть все. Есть конфиденциальные документы, есть стенограммы выступлений, в которых лидеры свободно говорят о том, что они на самом деле думают. Есть электронные таблицы и изображения. Это совершенно беспрецедентно и рвет всю обертку китайской пропаганды», – рассказал Зенц изданию.
С серверов полиции были украдены фотографии уйгуров, находящихся в заключении, которые были сделаны в сверхсекретной китайской системе массового содержания под стражей. В документах, переданных BBC, также есть доказательства существования политики, руководствуясь которой по пытающимся сбежать из лагерей открывают огонь на поражение. Датировка документов заканчивается в 2018 году, журналисты связывают это с изданной в 2019 году директиве, ужесточающей стандарты шифрования, что могло привести к невозможности взломать свежие файлы.
Взломанные документы содержат более 5000 фотографий уйгуров, сделанных полицейскими в период с января по июль 2018 года. По данным из файлов, не менее 2884 из них были задержаны. Материалы также подтверждают, что уйгуры находятся в «лагерях перевоспитания» не по своей воле.
В файлах полицейских в подробностях описывается использование Пекином «лагерей перевоспитания» и обычных тюрем как двух отдельных, но при этом связанных между собой систем массового задержания уйгуров. Эти данные идут вразрез с официальными комментариями правительства Китая о том, что лагеря были построены в 2017 году и используются как школы.
В 2019 году министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал сообщения о лагерях так: «Образовательные и учебные центры в Синьцзяне – это школы, которые помогают людям освободиться от экстремизма».
Журналисты BBC обратились к китайскому правительству за официальным комментарием по факту утечки данных и получили письменный ответ от посольства Китая в Вашингтоне: «Вопросы, связанные с Синьцзяном, по сути связаны с противодействием терроризму, радикализации и сепаратизму, а не с правами человека или религией».
В заявлении подчеркивается, что китайские власти приняли «множество решительных, надежных и эффективных мер по дерадикализации». Согласно официальному комментарию, в регионе «царит социальная стабильность и гармония, а также экономическое развитие», а эти достижения дают «самый мощный ответ на всевозможную ложь и дезинформацию о Синьцзяне». При этом сотрудники посольства никак не прокомментировали ни один из конкретных документов из полицейских файлов Синьцзяна.
Полицейские документы могут стать самыми убедительными на сегодня свидетельствами политики Китая, направленной против практически любой формы проявления уйгурской идентичности, культуры и веры. BBC также удалось выяснить, что цепочка принятия решений по вопросам «лагерей перевоспитания» идет вверх, достигая лидера КНР Си Цзиньпина.
По данным BBC, обвинения в терроризме, согласно которым тысячи людей оказались в тюрьмах, используются судами только как предлог, при этом в полицейских документах есть множество произвольных и жестоких приговоров. Многие были задержаны из-за внешних признаков приверженности исламу, или за посещение стран, большая часть населения которых исповедует ислам.
На некоторых фотографиях видны охранники и полицейские, вооруженные дубинками. Их можно разглядеть на фотографии Таджигуль Тахир, которая была задержана для «перевоспитание» в октябре 2017 года и была обвинена в «незаконной проповеди». В полицейских файлах ее сын описывается как человек «с прочными религиозными взглядами», потому что он не пьет и не курит. Он был осужден на 10 лет по обвинению в терроризме.
Самой младшей из задержанных, Рахиле Омер, было 15 лет. Самой старшей, Анихан Хамит, 73 года.
Во взломанной базе данных есть множество примеров того, как люди были наказаны за «преступления», совершенные несколько лет или десятилетий назад. Один из заключенных в 2017 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за то, что в течение нескольких дней в 2010 году «изучал исламские тексты со своей бабушкой».
Сотни человек оказались в заключении за использование мобильных телефонов. В большинстве случаев – за прослушивание «нелегальных религиозных лекций» или установку приложений, которые шифруют данные. Зафиксировано также больше ста случаев, когда людей наказывали лишением свободы сроком до 10 лет за недостаточное использование своих мобильных устройств – нулевой баланс на телефоне трактовался как попытка уклонения от цифровой слежки. Список обвинений достаточно широк, а за бытовые ссоры или нарушение общественного порядка можно получить срок от 7 до 25 лет по обвинению в серьезном террористическом акте.
58-летнего Турсуна Кадире осудили на 16 лет и 11 месяцев, так как КНР признало его выражение уйгурской идентичности незаконным. В сводке данных преступлений Кадире – проповеди и изучение исламских текстов, относящиеся к 1980-м годам, а в более поздние годы – «отращивание бороды под влиянием религиозного экстремизма».
Супругов Турсуна Меметимина и Ашигуль Тургун сфотографировали в 2018 году, а уже через пять месяцев отправили в следственный изолятор, обвиних их в прослушивании «незаконной лекции» на чужом телефоне шестью годами ранее. Фотографии двух из трех их дочерей также нашлись среди утекших документов.
В файлах содержится не так много информации о том, что происходит с детьми, родители которых попали в «лагеря перевоспитания» или тюрьмы. Журналисты BBC предполагают, что многие из них были помещены под долгосрочную опеку в систему государственных школ-интернатов, которые были построены по всему Синьцзяну в одно время с лагерями.
Даже те уйгуры, которые не находятся в лагерях или тюрьмах, подвергаются постоянным проверкам и наблюдению. На изображениях видно, что полицейские вызывали целые общины, в том числе пожилых людей и детей, для проведения фотосъемки, причем в любое время суток.
Взломанные файлы из Синьцзяна содержат еще один комплект фотографий, в котором заметен высокий уровень физического контроля над заключенными. С помощью него полицейские насильственно пытаются изменить их идентичность. Во внутренних протоколах описывается, что в лагерях постоянно находятся вооруженные охранники, размещены пулеметы и снайперские гнезда на сторожевых вышках. В них также говорится о наличии санкции стрельбы на поражение во всех, кто пытается сбежать из лагерей.
Файлы полиции Синьцзяна позволили BBC раскрыть новые представления о масштабах преследования уйгуров. Анализ данных, проведенных ученым Зенцем, показывает, что только на юге Синьцзяна в 2017 и 2018 годах в лагерях или тюрьмах находились в общей сложности 22 762 осужденных. Эти цифры позволяют предположить, что в целом под стражей содержится более 1,2 млн. взрослых уйгуров и представителей других этнических меньшинств, что соответствует диапазону оценок экспертов.
Материал подготовила Юна Коростелева