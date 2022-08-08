Мечта о Родине

— У нас богатая страна, но не богатый народ. Бизнесмены плачут, когда теряют свой миллион, а мы радуемся, когда в день находим 10 тысяч. Радуемся, что сможем прожить этот день. Ни заводов не открыли, ничего не сделали. Но я надеюсь, что это не будет вечным и все изменится, — верит Мукат.

— Меня зовут Куандык. Я приехал в Казахстан в 2006 году. За 20 лет мы не видели ничего путного от властей. Никто не хочет знать, живые мы или мертвые. Мы стали самыми противными и ненавистными оралманами. Куда бы ни пошли — нам нет места. Наши дети стали рабами. Я ходил в акиматы Тескенсу, Есика, Шелека. На прием в Nur Otan (партия власти, нынешнее название Amanat — В.). Спрашиваю, почему нам не дают 10 соток земли для дома. Они ведь обязаны! А мы покупаем за миллионы разваливающиеся дома местных. А что нам делать? Не на улице же оставаться. Когда-то наши предки сбежали в Китай. Я иногда думаю, они таким образом мстят нам за них, — говорит Куандык, а люди вокруг начинают смеяться. — В Китае мы были людьми, казахами, тут мы стали оралманами. Там у нас было все. Бросив это, мы хотели к себе на Родину. А тут мы хотим скосить травы, нас гонят, со словами “пошёл!”. В Тескенсу есть порядка 8 богачей, вот им все дается: субсидии, кредиты под низкие проценты. Мое требование: Nur Otan нам дал две коровы, пусть Токаев даст нам земли.



Азатбек приехал в Казахстан в 2007 году. Его родители бежали от советских репрессий во времена голода. Один из братьев отца был этапирован в Уральск, другой — погиб в Жаркентской тюрьме.

— Мы не считаем, что нам кто-то чего-то должен. Пришли просто потому, что хотели вернуться на места, где проливалась кровь наших предков. У меня двое детей, и мы ни одну сотку земли не смогли получить. К востоку в ауле живут более сотни семей. Когда мы приехали, там ничего не было. Их построили мы, оралманы. Но наше недовольство — ни один из этих домов нам не дали! При акиме по имени Акан я стоял сотым в очереди, потом внезапно исчез из нее. В 2012 году сказали, что внесен мораторий на раздачу земли. Потом снова занял место и дошел до 48-49 в очереди. Но 10 соток еще нет, — рассказывает Азатбек.

Он много говорит о коррупции, о раздаче сельхозземель и земле для строительства жилища. Помимо этого, он жалуется на то, что приходится тащить питьевую воду на телеге, потому что много где не проведено водоснабжение, электричество и интернет.

— Все делается для богатых. Кумовство на государственной службе. Не смотрят ни на нас, ни на простой местный народ. Я высказал свои претензии акиму, он мне ответил так: «Я, что ли, вас в Казахстан звал?», — делится Азатбек.