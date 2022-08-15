Что ты возьмёшь с собой, если больше никогда не вернёшься домой?

Самолёт колошматило, и простыня соскользнула с лица одного из солдат. Это был Леван Абашидзе – самый красивый актёр, игравший в знаменитом культовом фильме «Песвеби» («Корни»). Жуткое зрелище.

Мы не взяли с собой вообще ничего. Всё осталось там. Моя мама от войны бежала из Гагры второго октября. В Гагре было много зверств и убийств. А я, находясь на каникулах в Сухуми, долгое время не знала, живы ли она и другие мои родные.

Мы эвакуировались в Тбилиси, и нас расселили как всех бежавших от войны в гостинице «Иверия». Но родственники быстро забрали нас к себе домой в Сололаки на улицу Мачабели. Разделили с нами кров, еду и одежду.

Война выжгла во мне желание видеть будущее. Мой воспалённый мозг не видел жизни после тридцати лет, я почему-то думала, что я скоро умру. Потом это прошло. Знаю точно только одно: я всегда носила в себе уверенность, что я родилась и жила когда-то в самом настоящем раю. Потому с достоинством относилась к своему происхождению, корням и месту, откуда я.

В то же время война сделала меня очень сильной и выносливой. Самой большой травмой было то, что моего дедушку и мою тётю взяли в плен абхазы после падения Сухуми в 1993 году. Папа выкупил их за какие-то колоссальные деньги, и нам передали их на границе. Но эти три-четыре месяца переживаний о них не прошли бесследно для моей психики. Моих дедушку и бабушку с маминой стороны держали пару месяцев дома в заложниках, несколько раз их выводили якобы на расстрел и издевались. Когда в 1993 году они оказались в Тбилиси, дедушка долго не протянул. Умер от тоски и горя по дому. Услышал плохую новость и на месте скончался. Вот я маленькая с ним на фото.

