Фоторепортаж. По времени Кабула

Военная интервенция США и НАТО в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября началась 7 октября 2001 года. Спустя 15 лет шеф-редактор Vласти Зарина Ахматова побывала в Кабуле. О том, как живет одна из самых сложных и мифологизированных стран региона – в проекте «Афганистан близко».

Зарина Ахматова, Кабул, Vласть В фильме "Между мирами" (Inbetween worlds) афганец говорит немецкому солдату: "У вас есть часы, у нас - время". Каждый снимок, который зачастую иностранным журналистам приходится делать тайком, хранит в себе печать времени. Кажется, что здесь оно, нет, не поворотилось вспять, но не может быть измерено часами другого мира. К слову, разница с астанинским временем в Кабуле, неровная и неудобная для общих сравнений - полтора часа. Этого хватает, чтобы прочувствовать другое пространство.

В Кабуле - очень много детей. С живыми глазами, молниеносные, красивые, бедные. В центре города шумные стайки берут в кольцо иностранцев или местных и пытаются выклянчить денег. Однажды после встречи мы не успели проворно сесть в автомобиль, на котором передвигались, дети просочились в машину. Пришлось в прямом смысле сбегать.

Чаще чем детей, здесь можно встретить только - вооруженных людей. Причем, вовсе необязательно, что они окажутся полицейскими.

Старики здесь тоже весьма колоритные. А велосипед - распространенное и удобное средство передвижения. Дешево и маневренно в условиях страшных дорожных пробок.

Казахстанскую муку мы встречали на рынке, в магазине, а однажды - даже у солдат на одной военной базе.

В некоторых местах многолюдного Кабула жизнь вовсе не бурлит, а мерно проистекает, заключенная в ежедневные ритуалы и привычки.

Воздушные змеи и воздушные шары картинками впечатываются в сознание.

Тяжелый физический труд - насущная необходимость даже в городе. Это объяснимо: отсутствие коммуникаций, разрушенная или не построенная инфраструктура, холмистая местность.

Город - на холмах, строить там было дешевле. Зато теперь приходится носить воду в гору.