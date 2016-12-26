Фоторепортаж. По времени Кабула

Зарина Ахматова, Кабул, Vласть
В фильме "Между мирами" (Inbetween worlds) афганец говорит немецкому солдату: "У вас есть часы, у нас - время". Каждый снимок, который зачастую иностранным журналистам приходится делать тайком, хранит в себе печать времени. Кажется, что здесь оно, нет, не поворотилось вспять, но не может быть измерено часами другого мира. К слову, разница с астанинским временем в Кабуле, неровная и неудобная для общих сравнений - полтора часа. Этого хватает, чтобы прочувствовать другое пространство.
В Кабуле - очень много детей. С живыми глазами, молниеносные, красивые, бедные. В центре города шумные стайки берут в кольцо иностранцев или местных и пытаются выклянчить денег. Однажды после встречи мы не успели проворно сесть в автомобиль, на котором передвигались, дети просочились в машину. Пришлось в прямом смысле сбегать.
Чаще чем детей, здесь можно встретить только - вооруженных людей. Причем, вовсе необязательно, что они окажутся полицейскими.
Старики здесь тоже весьма колоритные. А велосипед - распространенное и удобное средство передвижения. Дешево и маневренно в условиях страшных дорожных пробок.
Казахстанскую муку мы встречали на рынке, в магазине, а однажды - даже у солдат на одной военной базе.
В некоторых местах многолюдного Кабула жизнь вовсе не бурлит, а мерно проистекает, заключенная в ежедневные ритуалы и привычки.
Воздушные змеи и воздушные шары картинками впечатываются в сознание.
Тяжелый физический труд - насущная необходимость даже в городе. Это объяснимо: отсутствие коммуникаций, разрушенная или не построенная инфраструктура, холмистая местность.
Город - на холмах, строить там было дешевле. Зато теперь приходится носить воду в гору.
Большой портрет Шейха Ахмада Масуда в центре Кабула и социализирующийся старец. Жить в этом городе сложно, но всегда есть, за чем наблюдать. Даже если это просто брошенная у обрыва лопата. С видом на город.